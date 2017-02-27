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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7069707070717072
Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 19:30

  Амвросий написав:
  Долярчик написав:Я недавно викладав фото "повітря над котлованом", яке перетвориться на смарт через 1,5р.
Отут, зразу за парканом!


так вы вложились в квадратные метры того недостроенного каркаса, точнее фундамента для каркаса? :shock:

вы чему то удивлены? к риск менеджменту приходят с годами а в юности котлован самое то!
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 19:30

  drevlyanin написав:
Опять-двадцать пять! Да не нужно нам сейчас никакой девальвации-ни лавинообразной, ни ползучей. Когда нет стабильного обменного курса, никто вкладываться в серьёзное производство не будет, т.к. невозможно рассчитать окупаемость, при нашей хронической зависимости от импорта почти всего, что не является сырьём.
И если что то 24 года не происходит, то это совсем не значит, что не нужно даже стремится к этому. Если бы нацбанк поставил бы себе такую задачу, то никакой премии за владение гривной у нас бы уже года четыре не было бы в помине. Вместо этого имеем какие то постоянные конъюнктурные метания.


Не нужен нам ветер, не нужна ночь, не нужна зима - то же самое! Какой смысл в этих ура-экономических (простите за такое "изобретение" :D ) возгласах?

Посмотрите на долгосрочную динамику рупии и юаня. Вас послушать - в Китае и Индии не должно быть заводов, ведь бедные инвесторы даже кэшфло не посчитают. Но правда жизни в том, что именно там производства и открываются.

К слову, Китай затормозил в развитии именно после получения статуса валютного спекулянта от США - т.е. потери возможности ослабления юаня к доллару
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 19:39

  somilitark написав:
  shapo написав:Это потому, что врач в Украине - неуважаемый малооплачиваемый попрошайка благодарностей у пациентов.

Вы хоть раз были в больнице?
Видели автопарк медперсонала?
Там деньги врачам надо платить? Я бы с им патенты продавал, а не платил :evil:
Вам не заявляли с порога сколько будет что стоить?
Там за последние несколько лет вкрай уху ели и никто никого не стесняется, покупают каены и не парятся, заносят наверх и смеются с 98% бизнесменов страны.
Или вам 10 годиков и вы слушаете телевизор что бы узнать жизнь?

Был я в такой больнице когда менял аортальный клапан 4 года назад. Вот только сколько таких больниц в Киеве и по Украине и какой процент от общего числа врачей в стране?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 19:44

  Investor_K написав:Соглашение UK- EU. Евро вверх?
ну до 1,4 должен дойти.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 19:52

  shapo написав:
  somilitark написав:
  shapo написав:Это потому, что врач в Украине - неуважаемый малооплачиваемый попрошайка благодарностей у пациентов.

Вы хоть раз были в больнице?
Видели автопарк медперсонала?
Там деньги врачам надо платить? Я бы с им патенты продавал, а не платил :evil:
Вам не заявляли с порога сколько будет что стоить?
Там за последние несколько лет вкрай уху ели и никто никого не стесняется, покупают каены и не парятся, заносят наверх и смеются с 98% бизнесменов страны.
Или вам 10 годиков и вы слушаете телевизор что бы узнать жизнь?

Был я в такой больнице когда менял аортальный клапан 4 года назад. Вот только сколько таких больниц в Киеве и по Украине и какой процент от общего числа врачей в стране?

Сейчас все абсолютно такие больицы, а в глухих сёлах педро закрыл нах, телемедицину ввёл.
В 2012-м мать делала шунтирование за 60 000 грн. Хотя ещё в 2004-м провели латание аорты почти бесплатно второй раз, первый раз абсолютно бесплатно в 88-м.
В октябре на Борщаговке супруге сразу док сказал 17 000 грн за небольшое хирургическое вмешательство по-женски, врач лет 40, ездит на каен, в 3-м роддоме авто ниже 30 000 долларов под больничкой нет.
Так что не надо говорить, янук начал, но что сотворила эта супрунная тварь с педро, это просто нечто, добивают украинцев как хотят.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 19:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Посмотрите на долгосрочную динамику рупии и юаня. Вас послушать - в Китае и Индии не должно быть заводов, ведь бедные инвесторы даже кэшфло не посчитают. Но правда жизни в том, что именно там производства и открываются.

К слову, Китай затормозил в развитии именно после получения статуса валютного спекулянта от США - т.е. потери возможности ослабления юаня к доллару
там государственная политика другая. У нас власть обслуживает кучку олигархов которым конкуренты с инвестициями и работающие законы не нужны. Ни один инвестор сюда вкладываться не захочет, население нищее, риски космические, гарантий ноль.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 26 гру, 2020 19:54, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 19:54

  Амвросий написав:
  Долярчик написав:Я недавно викладав фото "повітря над котлованом", яке перетвориться на смарт через 1,5р.
Отут, зразу за парканом!


так вы вложились в квадратные метры того недостроенного каркаса, точнее фундамента для каркаса? :shock:

Ага :)
Во ризиковий Долярчик :)
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 19:56

  drevlyanin написав:
  aklex написав:
  drevlyanin написав:
Ну а по поводу святой девальвации вам то же писали ранее: в 2014-2020 сильно украинское производство поднялось с помощью этого инструмента? Не бывает простых ответов на сложные вопросы.


Девальвация может быть условно полезна когда в стране налажен полный цикл производства по всей цепочке. А если так как у нас-кроме некоторых видов сырья почти ничего не производится и всё более-менее сложное и технологичное, нужное для производства, привозится из вне, обесценивание гривны это не стимул а дополнительный налог на пересичного.

Абсолютно с вами согласен.В ещё оставшейся отечественной продукции доля импортных комплектующих и материалов до 80-90%.
При кратной девальвации её цена сразу становится неконкурентной. Импортные аналоги естественно то же дорожают кратно выросшему курсу.Но иностранный производитель, имея в разы больший объём производства может позволить снизить цену
на свою продукцию.
После кратного девала должно пройти как минимум год- полтора, что бы отечеств. потребитель привык к
новой( приемлемой для него) цене.
Но после этих года-полтора уже можно и не восстановить производство. Или уже совсем отстать в развитии и стать окончательно некокурентным.
Очевидно так же и с огурцами. У турецкого производителя значительно больше возможностей не поднять цену кратно девалу. А Запорожского такого запаса нет, слишком большая доля импортных составляющих в его продукции.
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