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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 70717072707370747075>
Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 20:15

  somilitark написав:
  shapo написав:Был я в такой больнице когда менял аортальный клапан 4 года назад. Вот только сколько таких больниц в Киеве и по Украине и какой процент от общего числа врачей в стране?

Сейчас все абсолютно такие больицы, а в глухих сёлах педро закрыл нах, телемедицину ввёл.
В 2012-м мать делала шунтирование за 60 000 грн. Хотя ещё в 2004-м провели латание аорты почти бесплатно второй раз, первый раз абсолютно бесплатно в 88-м.
В октябре на Борщаговке супруге сразу док сказал 17 000 грн за небольшое хирургическое вмешательство по-женски, врач лет 40, ездит на каен, в 3-м роддоме авто ниже 30 000 долларов под больничкой нет.
Так что не надо говорить, янук начал, но что сотворила эта супрунная тварь с педро, это просто нечто, добивают украинцев как хотят.

Если все так расчудесно, то кто их врачей и медсестёр сейчас валит в другие страны?
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 20:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Средства у предприятия кредитные.
Доля зарплаты в себестоимости не более 5-7%.
Снижение зарплаты в долларовом эквиваленте при кратной девальвации абсолютно несущественно по сравнению с выросшими в цене импортными комплектующими.
inspired1111
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 20:19

  flyman написав:
  Василь-Рівне написав:Загальний фонд державного бюджету вже виконано на 100% — Шмигаль
Прем'єр запевняє, що за підсумками 2020 року буде перевиконання держбюджету.
Загальний фонд державного бюджету вже повністю виконаний. І за підсумками року його "буде суттєво перевиконано".
Про це запевнив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Станом на 23.12 загальний фонд державного бюджету вже виконано на 100%. До кінця року доходи бюджету буде суттєво перевиконано. Коли наш уряд прийшов у березні, відставання по доходах становило майже 40 млрд грн. Завдяки активній роботі із боротьби зі схемами та скрутками цю цифру вдалося нівелювати. Порівняно з минулим роком податкові органи завершують рік збільшенням зборів на понад 60 млрд грн", — йдеться в дописі Шмигаля на його сторінці у Facebook.


не зрозуміло, якщо збільшення доходів понад 60 ярдів, для чого тоді надлишкові запозичення позичення? шоп було?


просто перепечатали. перестарались :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 20:20

  qvazik написав:Прошелся по городу хо ел сдать на хлебушек,нигде нету грн как так?

я недавно спрашивал про наличие гривны в банкоматах, почти никто не ответил, а ноги оттуда растут...
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 20:20

  shapo написав:Если все так расчудесно, то кто их врачей и медсестёр сейчас валит в другие страны?


у меня тоже такое впечатление о больницах сложилось, но на машинах катаются хирурги и главврачи. А медсестры сидят на минималке, причем большинство из них имеет низкую квалификацию и слабое образование, видимо текучка большая. В больницах вроде есть ремонт, но нет медикаментов и расходников - все это пацинты закупают по спискам врача, которые составляются с запасом - не только на себя но и на тех у кого нет денег.
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 20:23

  vitaliian написав:
  Investor_K написав:Соглашение UK- EU. Евро вверх?
ну до 1,4 должен дойти.

Пусть будет 1,6
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 20:23

  shapo написав:
  somilitark написав:
  shapo написав:Был я в такой больнице когда менял аортальный клапан 4 года назад. Вот только сколько таких больниц в Киеве и по Украине и какой процент от общего числа врачей в стране?

Сейчас все абсолютно такие больицы, а в глухих сёлах педро закрыл нах, телемедицину ввёл.
В 2012-м мать делала шунтирование за 60 000 грн. Хотя ещё в 2004-м провели латание аорты почти бесплатно второй раз, первый раз абсолютно бесплатно в 88-м.
В октябре на Борщаговке супруге сразу док сказал 17 000 грн за небольшое хирургическое вмешательство по-женски, врач лет 40, ездит на каен, в 3-м роддоме авто ниже 30 000 долларов под больничкой нет.
Так что не надо говорить, янук начал, но что сотворила эта супрунная тварь с педро, это просто нечто, добивают украинцев как хотят.

Если все так расчудесно, то кто их врачей и медсестёр сейчас валит в другие страны?

Врачи валят?
Это вы под коксом?
С тёплых мест свалить выносить утки за стариками?
А зачем было мешать в кучу бедных медсестёр?
Или вы не улавливаете разницу между высшим медперсоналом условными рабами, то это реально печалька.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 20:25

  inspired1111 написав:Абсолютно с вами согласен.В ещё оставшейся отечественной продукции доля импортных комплектующих и материалов до 80-90%.

При кратной девальвации её цена сразу становится неконкурентной. Импортные аналоги естественно то же дорожают кратно выросшему курсу.Но иностранный производитель, имея в разы больший объём производства может позволить снизить цену
на свою продукцию.
После кратного девала должно пройти как минимум год- полтора, что бы отечеств. потребитель привык к
новой( приемлемой для него) цене.


А у иностранного производителя что - нет своего собственного внутреннего рынка? Мы с Луны импортируем? Все то, что вы описали по отношению к украинскому производителю, актуально и для заграничного.

НО! Средняя доля импорта во внутреннем производстве - 30%, остальные 70% добавляются в Украине. У импорта же средняя добавленная за границей стоимость - 80%, остальные 20% - в Украине.

PS: 80-90%, о которых вы пишете - это не внутреннее производство, а локализация импорта. Вроде перекраски тепловозов GE по бренд-буку Укрзалізниці, плюс дооборудование их снегоочистителями жд путей
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 20:28

  flyman написав:
  shapo написав:
  Василь-Рівне написав: Тому я покинув малооплачувану роботу лікаря і пішов у бізнес?


Это потому, что врач в Украине - неуважаемый малооплачиваемый попрошайка благодарностей у пациентов. И хотя это началось еще при клятом совке последние 29 лет ситуация только усугубилась во всем - медицинском образовании, престиже профессии и организации системы.
Нынешняя пандемия еще больше показала всю глубину падения и безнадеги в стране с бизнесменами

наскільки я в темі, в медінстутут конкурс завжди був високий, що при клятому совку, що при незалежній неньці.


у меня знакомая, которая лет 5 назад заканчивала Богомольца, говорила, что любой может и поступить, и одипломиться, вопрос только в цене обоих пунктов. не за сало конечно, но и подъебно для среднего пролетария.
Востаннє редагувалось Moneta в Суб 26 гру, 2020 20:31, всього редагувалось 2 разів.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 20:29

  inspired1111 написав:Снижение зарплаты в долларовом эквиваленте при кратной девальвации абсолютно несущественно по сравнению с выросшими в цене импортными комплектующими.


Девал - это выброс адреналина в застоявшийся организм. Он прокачивает кровь, тренирует сосуды, идет насыщение кислородом мозга и сердца.

Расходы от девала увеличиваются в основном на отчетах в гривне. В реальности учет ведется в долларах, а на цену комплектующих в долларах девал не влияет :)
Амвросий
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