shapo написав:Был я в такой больнице когда менял аортальный клапан 4 года назад. Вот только сколько таких больниц в Киеве и по Украине и какой процент от общего числа врачей в стране?
Сейчас все абсолютно такие больицы, а в глухих сёлах педро закрыл нах, телемедицину ввёл. В 2012-м мать делала шунтирование за 60 000 грн. Хотя ещё в 2004-м провели латание аорты почти бесплатно второй раз, первый раз абсолютно бесплатно в 88-м. В октябре на Борщаговке супруге сразу док сказал 17 000 грн за небольшое хирургическое вмешательство по-женски, врач лет 40, ездит на каен, в 3-м роддоме авто ниже 30 000 долларов под больничкой нет. Так что не надо говорить, янук начал, но что сотворила эта супрунная тварь с педро, это просто нечто, добивают украинцев как хотят.
Если все так расчудесно, то кто их врачей и медсестёр сейчас валит в другие страны?
Средства у предприятия кредитные. Доля зарплаты в себестоимости не более 5-7%. Снижение зарплаты в долларовом эквиваленте при кратной девальвации абсолютно несущественно по сравнению с выросшими в цене импортными комплектующими.
Василь-Рівне написав:Загальний фонд державного бюджету вже виконано на 100% — Шмигаль Прем'єр запевняє, що за підсумками 2020 року буде перевиконання держбюджету. Загальний фонд державного бюджету вже повністю виконаний. І за підсумками року його "буде суттєво перевиконано". Про це запевнив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. "Станом на 23.12 загальний фонд державного бюджету вже виконано на 100%. До кінця року доходи бюджету буде суттєво перевиконано. Коли наш уряд прийшов у березні, відставання по доходах становило майже 40 млрд грн. Завдяки активній роботі із боротьби зі схемами та скрутками цю цифру вдалося нівелювати. Порівняно з минулим роком податкові органи завершують рік збільшенням зборів на понад 60 млрд грн", — йдеться в дописі Шмигаля на його сторінці у Facebook.
не зрозуміло, якщо збільшення доходів понад 60 ярдів, для чого тоді надлишкові запозичення позичення? шоп було?
просто перепечатали. перестарались
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
shapo написав:Если все так расчудесно, то кто их врачей и медсестёр сейчас валит в другие страны?
у меня тоже такое впечатление о больницах сложилось, но на машинах катаются хирурги и главврачи. А медсестры сидят на минималке, причем большинство из них имеет низкую квалификацию и слабое образование, видимо текучка большая. В больницах вроде есть ремонт, но нет медикаментов и расходников - все это пацинты закупают по спискам врача, которые составляются с запасом - не только на себя но и на тех у кого нет денег.
shapo написав:Был я в такой больнице когда менял аортальный клапан 4 года назад. Вот только сколько таких больниц в Киеве и по Украине и какой процент от общего числа врачей в стране?
Сейчас все абсолютно такие больицы, а в глухих сёлах педро закрыл нах, телемедицину ввёл. В 2012-м мать делала шунтирование за 60 000 грн. Хотя ещё в 2004-м провели латание аорты почти бесплатно второй раз, первый раз абсолютно бесплатно в 88-м. В октябре на Борщаговке супруге сразу док сказал 17 000 грн за небольшое хирургическое вмешательство по-женски, врач лет 40, ездит на каен, в 3-м роддоме авто ниже 30 000 долларов под больничкой нет. Так что не надо говорить, янук начал, но что сотворила эта супрунная тварь с педро, это просто нечто, добивают украинцев как хотят.
Если все так расчудесно, то кто их врачей и медсестёр сейчас валит в другие страны?
Врачи валят? Это вы под коксом? С тёплых мест свалить выносить утки за стариками? А зачем было мешать в кучу бедных медсестёр? Или вы не улавливаете разницу между высшим медперсоналом условными рабами, то это реально печалька.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
inspired1111 написав:Абсолютно с вами согласен.В ещё оставшейся отечественной продукции доля импортных комплектующих и материалов до 80-90%.
При кратной девальвации её цена сразу становится неконкурентной. Импортные аналоги естественно то же дорожают кратно выросшему курсу.Но иностранный производитель, имея в разы больший объём производства может позволить снизить цену на свою продукцию. После кратного девала должно пройти как минимум год- полтора, что бы отечеств. потребитель привык к новой( приемлемой для него) цене.
А у иностранного производителя что - нет своего собственного внутреннего рынка? Мы с Луны импортируем? Все то, что вы описали по отношению к украинскому производителю, актуально и для заграничного.
НО! Средняя доля импорта во внутреннем производстве - 30%, остальные 70% добавляются в Украине. У импорта же средняя добавленная за границей стоимость - 80%, остальные 20% - в Украине.
PS: 80-90%, о которых вы пишете - это не внутреннее производство, а локализация импорта. Вроде перекраски тепловозов GE по бренд-буку Укрзалізниці, плюс дооборудование их снегоочистителями жд путей
Василь-Рівне написав: Тому я покинув малооплачувану роботу лікаря і пішов у бізнес?
Это потому, что врач в Украине - неуважаемый малооплачиваемый попрошайка благодарностей у пациентов. И хотя это началось еще при клятом совке последние 29 лет ситуация только усугубилась во всем - медицинском образовании, престиже профессии и организации системы. Нынешняя пандемия еще больше показала всю глубину падения и безнадеги в стране с бизнесменами
наскільки я в темі, в медінстутут конкурс завжди був високий, що при клятому совку, що при незалежній неньці.
у меня знакомая, которая лет 5 назад заканчивала Богомольца, говорила, что любой может и поступить, и одипломиться, вопрос только в цене обоих пунктов. не за сало конечно, но и подъебно для среднего пролетария.
Востаннє редагувалось Moneta в Суб 26 гру, 2020 20:31, всього редагувалось 2 разів.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.