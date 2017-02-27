Додано: Суб 26 гру, 2020 20:20

shapo написав: Если все так расчудесно, то кто их врачей и медсестёр сейчас валит в другие страны? Если все так расчудесно, то кто их врачей и медсестёр сейчас валит в другие страны?

у меня тоже такое впечатление о больницах сложилось, но на машинах катаются хирурги и главврачи. А медсестры сидят на минималке, причем большинство из них имеет низкую квалификацию и слабое образование, видимо текучка большая. В больницах вроде есть ремонт, но нет медикаментов и расходников - все это пацинты закупают по спискам врача, которые составляются с запасом - не только на себя но и на тех у кого нет денег.