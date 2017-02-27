Форуми / Валюта / Валютний ринок / Валютный рынок в контексте ДС Валютный рынок в контексте ДС + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 7072707370747075> Додано: Суб 26 гру, 2020 20:30 zРадио написав: drevlyanin написав:

Опять-двадцать пять! Да не нужно нам сейчас никакой девальвации-ни лавинообразной, ни ползучей. Когда нет стабильного обменного курса, никто вкладываться в серьёзное производство не будет, т.к. невозможно рассчитать окупаемость, при нашей хронической зависимости от импорта почти всего, что не является сырьём.

И если что то 24 года не происходит, то это совсем не значит, что не нужно даже стремится к этому. Если бы нацбанк поставил бы себе такую задачу, то никакой премии за владение гривной у нас бы уже года четыре не было бы в помине. Вместо этого имеем какие то постоянные конъюнктурные метания. Опять-двадцать пять! Да не нужно нам сейчас никакой девальвации-ни лавинообразной, ни ползучей. Когда нет стабильного обменного курса, никто вкладываться в серьёзное производство не будет, т.к. невозможно рассчитать окупаемость, при нашей хронической зависимости от импорта почти всего, что не является сырьём.И если что то 24 года не происходит, то это совсем не значит, что не нужно даже стремится к этому. Если бы нацбанк поставил бы себе такую задачу, то никакой премии за владение гривной у нас бы уже года четыре не было бы в помине. Вместо этого имеем какие то постоянные конъюнктурные метания.



Не нужен нам ветер, не нужна ночь, не нужна зима - то же самое! Какой смысл в этих ура-экономических (простите за такое "изобретение" ) возгласах?



Посмотрите на долгосрочную динамику рупии и юаня. Вас послушать - в Китае и Индии не должно быть заводов, ведь бедные инвесторы даже кэшфло не посчитают. Но правда жизни в том, что именно там производства и открываются.



К слову, Китай затормозил в развитии именно после получения статуса валютного спекулянта от США - т.е. потери возможности ослабления юаня к доллару Не нужен нам ветер, не нужна ночь, не нужна зима - то же самое! Какой смысл в этих ура-экономических (простите за такое "изобретение") возгласах?Посмотрите на долгосрочную динамику рупии и юаня. Вас послушать - в Китае и Индии не должно быть заводов, ведь бедные инвесторы даже кэшфло не посчитают. Но правда жизни в том, что именно там производства и открываются.К слову, Китай затормозил в развитии именно после получения статуса валютного спекулянта от США - т.е. потери возможности ослабления юаня к доллару



Капец. Вы нам из Китая пишете? Или у нас компартия рулит? А может нужно в Украине касты, как в Индии ввести, и сходу процентов 90 пересичных записать в неприкасаемые. Не ну а чё, мировой опыт!

Что нибудь в Украине при независимости производили или знакомы с предметом из книжек, обзоров и статистики? Или опять фыркнете, мол переход на личности.

А может нам навеки застрять в той субстанции в которой находимся, потому как девальвация наше фсё и ничего другого и пробовать не стоит?

п.с. Статистикой вы владеете хорошо, так не поленитесь и гляньте: когда производство и ВВП показывало в Украине максимальный рост-при стабильном курсе или в периоды девальвации? Или то было просто совпадение? Капец. Вы нам из Китая пишете? Или у нас компартия рулит? А может нужно в Украине касты, как в Индии ввести, и сходу процентов 90 пересичных записать в неприкасаемые. Не ну а чё, мировой опыт!Что нибудь в Украине при независимости производили или знакомы с предметом из книжек, обзоров и статистики? Или опять фыркнете, мол переход на личности.А может нам навеки застрять в той субстанции в которой находимся, потому как девальвация наше фсё и ничего другого и пробовать не стоит?п.с. Статистикой вы владеете хорошо, так не поленитесь и гляньте: когда производство и ВВП показывало в Украине максимальный рост-при стабильном курсе или в периоды девальвации?Или то было просто совпадение? drevlyanin Повідомлень: 376 З нами з: 01.04.20 Подякував: 172 раз. Подякували: 169 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 26 гру, 2020 20:30 vitaliian написав: давайте рассмотрим такой кейс, в мире лютая эпидемия (покруче ковида), 100% все на карантине, наш экспорт упал в 5 раз, нацбанк (по вашему совету) выравнивает импорт ослаблением гривны 28*5=140 грн/$, в итоге в разгар эпидемии мы покупаем мед.оборудование (например ивл) и медикаменты в 5 раз дороже (дык экспорт же упал), но поскольку валюты больше не стало покупаем его в 5 раз меньше необходимого количества, т.е. 4 человека из 5 кислородную поддержку не получат (потому что экспорт упал). Как вам давайте рассмотрим такой кейс, в мире лютая эпидемия (покруче ковида), 100% все на карантине, наш экспорт упал в 5 раз, нацбанк (по вашему совету) выравнивает импорт ослаблением гривны 28*5=140 грн/$, в итоге в разгар эпидемии мы покупаем мед.оборудование (например ивл) и медикаменты в 5 раз дороже (дык экспорт же упал), но поскольку валюты больше не стало покупаем его в 5 раз меньше необходимого количества, т.е. 4 человека из 5 кислородную поддержку не получат (потому что экспорт упал). Как вам

Як би дані за 9 місяців стат показує що експорт зупинився на 11% з минулим роком, де тут 5 раз

https://www-epravda-com-ua.cdn.ampproject.org/v/s/www.epravda.com.ua/news/2020/10/8/666040/index.amp?amp_js_v=a6&_gsa=1&usqp=mq331AQHKAFQArABIA%3D%3D#aoh=16090070416896&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&_tf=%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%3A%20%251%24s&share=https%3A%2F%2Fwww.epravda.com.ua%2Fnews%2F2020%2F10%2F8%2F666040%2F



*Відправлено з Чату Як би дані за 9 місяців стат показує що експорт зупинився на 11% з минулим роком, де тут 5 разhttps://www-epravda-com-ua.cdn.ampproject.org/v/s/www.epravda.com.ua/news/2020/10/8/666040/index.amp?amp_js_v=a6&_gsa=1&usqp=mq331AQHKAFQArABIA%3D%3D#aoh=16090070416896&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&_tf=%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%3A%20%251%24s&share=https%3A%2F%2Fwww.epravda.com.ua%2Fnews%2F2020%2F10%2F8%2F666040%2F Nazarkino

Повідомлень: 1202 З нами з: 17.11.11 Подякував: 253 раз. Подякували: 240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 26 гру, 2020 20:38 somilitark написав: shapo написав: Это потому, что врач в Украине - неуважаемый малооплачиваемый попрошайка благодарностей у пациентов. Это потому, что врач в Украине - неуважаемый малооплачиваемый попрошайка благодарностей у пациентов.

Вы хоть раз были в больнице?

Видели автопарк медперсонала?

Там деньги врачам надо платить? Я бы с им патенты продавал, а не платил

Вам не заявляли с порога сколько будет что стоить?

Там за последние несколько лет вкрай уху ели и никто никого не стесняется, покупают каены и не парятся, заносят наверх и смеются с 98% бизнесменов страны.

Или вам 10 годиков и вы слушаете телевизор что бы узнать жизнь? Вы хоть раз были в больнице?Видели автопарк медперсонала?Там деньги врачам надо платить? Я бы с им патенты продавал, а не платилВам не заявляли с порога сколько будет что стоить?Там за последние несколько лет вкрай уху ели и никто никого не стесняется, покупают каены и не парятся, заносят наверх и смеются с 98% бизнесменов страны.Или вам 10 годиков и вы слушаете телевизор что бы узнать жизнь?



Приезжайте в Запорожье .

Я ВАМ ГАРАНТИРУЮ ставку психиатра , для того чтобы пересесть на КАЕН-ПОРШЕ, да что там на Порше , Бугатти -Х...У__Я РА

Тут Вы пообщаетесь со всем , что ВЫ написали .

Станете ведущим специалистом . Приезжайте в Запорожье .Я ВАМ ГАРАНТИРУЮ ставку психиатра , для того чтобы пересесть на КАЕН-ПОРШЕ, да что там на Порше , Бугатти -Х...У__Я РАТут Вы пообщаетесь со всем , что ВЫ написали .Станете ведущим специалистом . холява 2 Повідомлень: 3105 З нами з: 27.09.12 Подякував: 2893 раз. Подякували: 2907 раз. Профіль 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 26 гру, 2020 20:39 Автор77 написав: Ого, зашел случайно сюда в выходной,а тут вместо почти ежедневной серой жвачки про то как МБ упал-поднялся на 2 коп., и сколько чего залил ,или заглотил НБУ - уже серьезные аналитические размышления про реальности нашей экономики и валютного рынка вместо обсуждения бессмысленных копеечных пипсов по валютным колебаниям.

Интересно было почитать:Амвросий,Vitaliian,zРадио. Ого, зашел случайно сюда в выходной,а тут вместо почти ежедневной серой жвачки про то как МБ упал-поднялся на 2 коп., и сколько чего залил ,или заглотил НБУ - уже серьезные аналитические размышления про реальности нашей экономики и валютного рынка вместо обсуждения бессмысленных копеечных пипсов по валютным колебаниям.Интересно было почитать:Амвросий,Vitaliian,zРадио.

Тонкая ирония

с одной стороны, пора вводить отдельную тему "Макроэкономика и валютный курс". С другой стороны уровень выдвигаемых гипотез - скажем так, очень доморощенный. Особенно в вопросах, которые достаточно очевидны.



Все страны-экспортеры пытаются держать курс заниженным - и Япония, и Китай и проч. Это основа конкурентоспособности национальных производителей.

и стимул для инвесторов - оборудование так и так стоит в долларах, и они смотрят во что обойдутся инвестиции внутри страны. и чем ниже курс, тем меньше затрат на зп, ничего личного - только бизнес.



идеи, что крепкая валюта будет стимулировать развитие экономики, - это нонсенс. возможно это и работает на рынках с емкостью от 200 млн чел и которые производят весь спектр продукции самостоятельно, но не для нашей страны и нашей структуры экономики.



и вообще курс валюты - это следствие. при слабом производстве и при слабом экспорте - откуда взяться крепкому курсу??? наши примеры - это не крепкая гривна, а коньюктурные изменения, связанные с финансовым капиталом - зашел капитал - гривна укрепилась ВРЕМЕННО. Капитал начал уходить - все просело.



upd не надо путать кратную быструю девальвацию и постоянное удерживание курса на низком уровне. девал, особенно кратный, - это всегда провал, поэтому в 2014-15 чудес не было. и наоборот, это следствие попыток удержать курс на месте - 2005-2007 был бурный рост экономики в мире и как следствие у нас, курс держался, потом был 2008. в 2010-2013 Янык тоже пытался удержать курс (фетиш был такой)- одна из причин резкого девала в 2014.

Автор77 написав: Выходит:

1.Реально фискализацию надо начинать с жирных котов,которые платят налогов с кошкины слезы, тем более и так за 30 лет они достаточно нажрались за счет копеечной приватизации наследия Союза и "кидков" банков с невозвращенкой, а тем более с шаровым доступом к подакцызке. А потом уже через нное-количество лет начинать терроризировать базарников, которые по большому счету платят в бюджет "пол-кукиша". Выходит:1.Реально фискализацию надо начинать с жирных котов,которые платят налогов с кошкины слезы, тем более и так за 30 лет они достаточно нажрались за счет копеечной приватизации наследия Союза и "кидков" банков с невозвращенкой, а тем более с шаровым доступом к подакцызке. А потом уже через нное-количество лет начинать терроризировать базарников, которые по большому счету платят в бюджет "пол-кукиша".



жирные коты, как Вы их назвали, могут играться с налогом на прибыль - и то те, кто экспортирует. выплаты по налогам на зп здесь уже более-менее норм.

А вот крупный и средний бизнес, который занимается продажами на внутренний рынок и импорт - те могут на всем экономить - и НДС, и прибыль, и ЕСВ с НДФЛ. и используют они как раз пресловутых ФОП.

а вот как разделить липовых ФОП от настоящих - это проблема. не удивлюсь, если доля липовых больше. наши фискальники пытаются ее решить, как умеют.

я рецепта не знаю, но проблема есть.

а функция настоящих ФОП - не платить налоги, а обеспечивать работой население.



Автор77 написав: 6.То,что Украина - одна из беднейших стран - это как бы аксиома, доказательство - все эти евробляхи, убогие новостройки,ломабарды и микрокредитчики в самых козырных арендных локациях.

6.То,что Украина - одна из беднейших стран - это как бы аксиома, доказательство - все эти евробляхи, убогие новостройки,ломабарды и микрокредитчики в самых козырных арендных локациях.

не соглашусь - это ее пытаются так представить всякие пессимисты и нагнетатели жути. учитывая масштаб теневой экономики все официальные показатели очень занижены.

да, мы бедная страна, которой правят олигархи. Собственно первое - следствие второго. и надо продолжать выстраивать правила игры, как в Европе, чтобы и у нас получилось - прошлого не исправить, надо нацеливаться на будущее Тонкая иронияс одной стороны, пора вводить отдельную тему "Макроэкономика и валютный курс". С другой стороны уровень выдвигаемых гипотез - скажем так, очень доморощенный. Особенно в вопросах, которые достаточно очевидны.Все страны-экспортеры пытаются держать курс заниженным - и Япония, и Китай и проч. Это основа конкурентоспособности национальных производителей.и стимул для инвесторов - оборудование так и так стоит в долларах, и они смотрят во что обойдутся инвестиции внутри страны. и чем ниже курс, тем меньше затрат на зп, ничего личного - только бизнес.идеи, что крепкая валюта будет стимулировать развитие экономики, - это нонсенс. возможно это и работает на рынках с емкостью от 200 млн чел и которые производят весь спектр продукции самостоятельно, но не для нашей страны и нашей структуры экономики.и вообще курс валюты - это следствие. при слабом производстве и при слабом экспорте - откуда взяться крепкому курсу??? наши примеры - это не крепкая гривна, а коньюктурные изменения, связанные с финансовым капиталом - зашел капитал - гривна укрепилась ВРЕМЕННО. Капитал начал уходить - все просело.upd не надо путать кратную быструю девальвацию и постоянное удерживание курса на низком уровне. девал, особенно кратный, - это всегда провал, поэтому в 2014-15 чудес не было. и наоборот, это следствие попыток удержать курс на месте - 2005-2007 был бурный рост экономики в мире и как следствие у нас, курс держался, потом был 2008. в 2010-2013 Янык тоже пытался удержать курс (фетиш был такой)- одна из причин резкого девала в 2014.жирные коты, как Вы их назвали, могут играться с налогом на прибыль - и то те, кто экспортирует. выплаты по налогам на зп здесь уже более-менее норм.А вот крупный и средний бизнес, который занимается продажами на внутренний рынок и импорт - те могут на всем экономить - и НДС, и прибыль, и ЕСВ с НДФЛ. и используют они как раз пресловутых ФОП.а вот как разделить липовых ФОП от настоящих - это проблема. не удивлюсь, если доля липовых больше. наши фискальники пытаются ее решить, как умеют.я рецепта не знаю, но проблема есть.а функция настоящих ФОП - не платить налоги, а обеспечивать работой население.не соглашусь - это ее пытаются так представить всякие пессимисты и нагнетатели жути. учитывая масштаб теневой экономики все официальные показатели очень занижены.да, мы бедная страна, которой правят олигархи. Собственно первое - следствие второго. и надо продолжать выстраивать правила игры, как в Европе, чтобы и у нас получилось - прошлого не исправить, надо нацеливаться на будущее Shaman Повідомлень: 610 З нами з: 29.09.19 Подякував: 66 раз. Подякували: 141 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 26 гру, 2020 21:01 somilitark написав: shapo написав:

Если все так расчудесно, то кто их врачей и медсестёр сейчас валит в другие страны? Если все так расчудесно, то кто их врачей и медсестёр сейчас валит в другие страны?

Врачи валят?

Это вы под коксом?

С тёплых мест свалить выносить утки за стариками?

А зачем было мешать в кучу бедных медсестёр?

Или вы не улавливаете разницу между высшим медперсоналом условными рабами, то это реально печалька. Врачи валят?Это вы под коксом?С тёплых мест свалить выносить утки за стариками?А зачем было мешать в кучу бедных медсестёр?Или вы не улавливаете разницу между высшим медперсоналом условными рабами, то это реально печалька.

Вы даже не подозреваете как я был вынужден уловить все нюансы украинской медицины на своём опыте и примере сына уехавшем 10лет назад из Украины после киевского меда чтобы не уходить из профессии как это сделали процентов 70 его однокашников не сумевших пристроиться на немногочисленные тёплые места описанные вами и не покинувшие страну.

Выносят судна санитарки хоть в больницах, хоть на дому, медсестры и мед братья в нормальной стране неплохо оплачиваемые и хорошо защищённые профсоюзами люди Вы даже не подозреваете как я был вынужден уловить все нюансы украинской медицины на своём опыте и примере сына уехавшем 10лет назад из Украины после киевского меда чтобы не уходить из профессии как это сделали процентов 70 его однокашников не сумевших пристроиться на немногочисленные тёплые места описанные вами и не покинувшие страну.Выносят судна санитарки хоть в больницах, хоть на дому, медсестры и мед братья в нормальной стране неплохо оплачиваемые и хорошо защищённые профсоюзами люди Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 4323 З нами з: 29.05.18 Подякував: 102 раз. Подякували: 740 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 26 гру, 2020 21:06 drevlyanin написав: Капец. Вы нам из Китая пишете? Или у нас компартия рулит? А может нужно в Украине касты, как в Индии ввести, и сходу процентов 90 пересичных записать в неприкасаемые. Не ну а чё, мировой опыт!

Капец. Вы нам из Китая пишете? Или у нас компартия рулит? А может нужно в Украине касты, как в Индии ввести, и сходу процентов 90 пересичных записать в неприкасаемые. Не ну а чё, мировой опыт!



Причина экономического успеха Китая - компартия, а Индии - кастовое деление общества? Не позорились бы такое писать на финансовом форуме!



drevlyanin написав: Что нибудь в Украине при независимости производили или знакомы с предметом из книжек, обзоров и статистики?

Что нибудь в Украине при независимости производили или знакомы с предметом из книжек, обзоров и статистики?



Пустая беллетристика в отсутствие аргументов



drevlyanin написав: п.с. Статистикой вы владеете хорошо, так не поленитесь и гляньте: когда производство и ВВП показывало в Украине максимальный рост-при стабильном курсе или в периоды девальвации? Или то было просто совпадение? п.с. Статистикой вы владеете хорошо, так не поленитесь и гляньте: когда производство и ВВП показывало в Украине максимальный рост-при стабильном курсе или в периоды девальвации?Или то было просто совпадение?



Если вы не способны разобраться в цепочках создания стоимости и причинно-следственных связях, я тут бессилен. Рост поголовья КРС статистически отражается тоже не тогда, когда создается Это не rocket science, это очевидные вещи. Следовательно, вам стоит поискать причины и удач, и неудач там, где для них создаются предпосылки!



drevlyanin написав: Или опять фыркнете, мол переход на личности

Или опять фыркнете, мол переход на личности



Вообще-то я не фыркал, а преспокойно объснил, почему для дискуссии о макроэкономике это лишено смысла. Но если уж вы напрашиваетесь, я готов вам ответить, когда гривна прекратит девальвировать, перейдя на личности - когда вы переведете все свои сбережения в гривну и одолжите их на 20 лет под 3% годовых. Что, не желаете? Как я удивлен Причина экономического успеха Китая - компартия, а Индии - кастовое деление общества? Не позорились бы такое писать на финансовом форуме!Пустая беллетристика в отсутствие аргументовЕсли вы не способны разобраться в цепочках создания стоимости и причинно-следственных связях, я тут бессилен. Рост поголовья КРС статистически отражается тоже не тогда, когда создаетсяЭто не rocket science, это очевидные вещи. Следовательно, вам стоит поискать причины и удач, и неудач там, где для них создаются предпосылки!Вообще-то я не фыркал, а преспокойно объснил, почему для дискуссии о макроэкономике это лишено смысла. Но если уж вы напрашиваетесь, я готов вам ответить, когда гривна прекратит девальвировать, перейдя на личности - когда вы переведете все свои сбережения в гривну и одолжите их на 20 лет под 3% годовых. Что, не желаете? Как я удивлен zРадио

Повідомлень: 8887 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1701 раз. Подякували: 3822 раз. Профіль 13 6 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 26 гру, 2020 21:11 А у иностранного производителя что - нет своего собственного внутреннего рынка? Мы с Луны импортируем? Все то, что вы описали по отношению к украинскому производителю, актуально и для заграничного.



У иностранного производителя нет 3-х кратной девальвации и локализация в разы выше.





PS: 80-90%, о которых вы пишете - это не внутреннее производство, а локализация импорта. Вроде перекраски тепловозов GE по бренд-буку Укрзалізниці, плюс дооборудование их снегоочистителями жд путей[/quote]



РS: производитель холодильных витрин -импорт от

компрессора до металла на корпус. Отечественный производитель уже не производит нужный металл.

Из отечественного только работа( изготовление корпуса и сборка) и гофрокартон на упаковку.

Пожалуй единственная отечественная продукция с высокой долей локализации -это листы гипсокартона и гранулы полиэстера из утилизированных ПЭТ- бутылок.

Ну ещё пластмассовые ящики для овощей, но полистирол для их изготовления тоже импортный

PS2: Но я вообще то же за умеренно-плановую девальвацию,но НЕ кратную. Востаннє редагувалось inspired1111 в Суб 26 гру, 2020 21:21, всього редагувалось 1 раз. inspired1111 Повідомлень: 21 З нами з: 19.08.17 Подякував: 4 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 26 гру, 2020 21:12 Амвросий написав: Расходы от девала увеличиваются в основном на отчетах в гривне. В реальности учет ведется в долларах, а на цену комплектующих в долларах девал не влияет Расходы от девала увеличиваются в основном на отчетах в гривне. В реальности учет ведется в долларах, а на цену комплектующих в долларах девал не влияет



Да, считают расходы в долларе, а выручка и прибыль в Украине в случае девала пропорционально вырастут в долларе? Точно? Или может в гривне чуть вырастут а в долларе просядут?

Ещё один кейс: коллега в начале 1998 накупил импортного сырья на почти все свободные средства и ещё взял кредит в банке под залог квартиры. Дела до этого шли хорошо. В результате девала он продавал готовую продукцию во втором полугодии 98 и весь 99 ниже себестоимости.

Хорошо хоть нач. отделения был его школьный товарищ, а то остался бы без жилья, так и то по кредиту рассчитался только через 3 года. А вы говорите адреналин. Да, считают расходы в долларе, а выручка и прибыль в Украине в случае девала пропорционально вырастут в долларе? Точно? Или может в гривне чуть вырастут а в долларе просядут?Ещё один кейс: коллега в начале 1998 накупил импортного сырья на почти все свободные средства и ещё взял кредит в банке под залог квартиры. Дела до этого шли хорошо. В результате девала он продавал готовую продукцию во втором полугодии 98 и весь 99 ниже себестоимости.Хорошо хоть нач. отделения был его школьный товарищ, а то остался бы без жилья, так и то по кредиту рассчитался только через 3 года. А вы говорите адреналин. drevlyanin Повідомлень: 376 З нами з: 01.04.20 Подякував: 172 раз. Подякували: 169 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 26 гру, 2020 21:17 drevlyanin написав: Амвросий написав: Расходы от девала увеличиваются в основном на отчетах в гривне. В реальности учет ведется в долларах, а на цену комплектующих в долларах девал не влияет Расходы от девала увеличиваются в основном на отчетах в гривне. В реальности учет ведется в долларах, а на цену комплектующих в долларах девал не влияет



Да, считают расходы в долларе, а выручка и прибыль в Украине в случае девала пропорционально вырастут в долларе? Точно? Или может в гривне чуть вырастут а в долларе просядут?

Ещё один кейс: коллега в начале 1998 накупил импортного сырья на почти все свободные средства и ещё взял кредит в банке под залог квартиры. Дела до этого шли хорошо. В результате девала он продавал готовую продукцию во втором полугодии 98 и весь 99 ниже себестоимости.

Хорошо хоть нач. отделения был его школьный товарищ, а то остался бы без жилья, так и то по кредиту рассчитался только через 3 года. А вы говорите адреналин. Да, считают расходы в долларе, а выручка и прибыль в Украине в случае девала пропорционально вырастут в долларе? Точно? Или может в гривне чуть вырастут а в долларе просядут?Ещё один кейс: коллега в начале 1998 накупил импортного сырья на почти все свободные средства и ещё взял кредит в банке под залог квартиры. Дела до этого шли хорошо. В результате девала он продавал готовую продукцию во втором полугодии 98 и весь 99 ниже себестоимости.Хорошо хоть нач. отделения был его школьный товарищ, а то остался бы без жилья, так и то по кредиту рассчитался только через 3 года. А вы говорите адреналин.

Девал добрий для експорто орієнтованих економік, типа РФ, і то не завжди, можна взяти за приклад Венесулу, о там девал так девал. Економіка мала б рости як на дрожжах.



Ще написали би, що крім девала ще й інфляція двозначна добра для економіки.

От берем від 1996 інфляцію та девальвацію і бачим чудо.



А щодо Індії, там прожити можна на 1000 рупій в місяць і відповідно з.п.

І чуда економічного там не видно, крім 1.3+млрд населення. Девал добрий для експорто орієнтованих економік, типа РФ, і то не завжди, можна взяти за приклад Венесулу, о там девал так девал. Економіка мала б рости як на дрожжах.Ще написали би, що крім девала ще й інфляція двозначна добра для економіки.От берем від 1996 інфляцію та девальвацію і бачим чудо.А щодо Індії, там прожити можна на 1000 рупій в місяць і відповідно з.п.І чуда економічного там не видно, крім 1.3+млрд населення. Востаннє редагувалось flyman в Суб 26 гру, 2020 21:20, всього редагувалось 1 раз. https://fi202x.blogspot.com/ flyman

Повідомлень: 22801 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1192 раз. Подякували: 1699 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 26 гру, 2020 21:18 zРадио написав: Но если уж вы напрашиваетесь, я готов вам ответить, когда гривна прекратит девальвировать, перейдя на личности - когда вы переведете все свои сбережения в гривну и одолжите их на 20 лет под 3% годовых. Что, не желаете? Как я удивлен Но если уж вы напрашиваетесь, я готов вам ответить, когда, перейдя на личности -в гривну и одолжите их на 20 лет под 3% годовых. Что, не желаете? Как я удивлен



Вы уверены, что Ваш оппонент хотя бы в первой десятке списка Форбс? Вы уверены, что Ваш оппонент хотя бы в первой десятке списка Форбс? Lady_N

Повідомлень: 131 З нами з: 05.07.20 Подякував: 33 раз. Подякували: 30 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7072707370747075> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням drevlyanin,

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Амвросий Zebra і 2 гостейМодератори: ТупУм Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2111 , 2112 , 2113

Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04 21122 2758023

airmax78 Суб 26 гру, 2020 20:10 Валютный рынок в мире 1 ... 733 , 734 , 735

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7343 1706735

ЛОБ П'ят 25 гру, 2020 18:57 Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 62 , 63 , 64

Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53 634 146198

Амвросий Суб 12 гру, 2020 05:18