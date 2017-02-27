RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7072707370747075
Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 21:18

  drevlyanin написав:когда производство и ВВП показывало в Украине максимальный рост-при стабильном курсе или в периоды девальвации?


Летом, когда количество мёда в улье растёт (его носят рабочие пчёлы), в улье немало трутней. А зимой, когда количество мёда не растет, а падает, трутней нет. Но из этого не следует, что если оставить трутней в улье на зиму, то количество мёда будет зимой расти. Наоборот - трутни быстро сожрут весь мёд и весь улей погибнет от голода.
Востаннє редагувалось Амвросий в Суб 26 гру, 2020 21:19, всього редагувалось 1 раз.
Амвросий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3052
З нами з: 26.02.09
Подякував: 425 раз.
Подякували: 678 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 21:18

  inspired1111 написав:Но я вообще то же с умеренно-плановую девальвацию,но НЕ кратную.


Дык и я же ) Но кратная - это следствие длительного отсутствия умеренно-плановой. Так что чем дальше она откладывается, тем тяжелее последствия
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8887
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1701 раз.
Подякували: 3822 раз.
 
Профіль
13
6
3
Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 21:25

  Lady_N написав:Вы уверены, что Ваш оппонент хотя бы в первой десятке списка Форбс? :roll: :mrgreen:


Оппонент хотел свести дискуссию до личных мотивов - оппонент получил, что хотел :D А по сути, конечно же, дело не в его деньгах, не в моих, и не в ваших... Дело в рынке - когда риски владения гривной опустятся до долларовых, тогда и можно будет порадоваться паритету. Пока же эти эмоциональные выступления о пользе молока и вреде табака вызывают лишь усмешку
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8887
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1701 раз.
Подякували: 3822 раз.
 
Профіль
13
6
3
Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 21:33

  Shaman написав: С другой стороны уровень выдвигаемых гипотез - скажем так, очень доморощенный. Особенно в вопросах, которые достаточно очевидны.

Все страны-экспортеры пытаются держать курс заниженным - и Япония, и Китай и проч. Это основа конкурентоспособности национальных производителей.
и стимул для инвесторов - оборудование так и так стоит в долларах, и они смотрят во что обойдутся инвестиции внутри страны. и чем ниже курс, тем меньше затрат на зп, ничего личного - только бизнес.


Плиз, разъясните нам, доморощенным, когда же ожидать прорыва Украины к уровню всяких Японий, Китаев и прочих ФРГ при сохранении текущего положения дел? Ведь всё же типа правильно сейчас делается,верно мы вас поняли?
Так же хотелось бы узнать насколько зарплаты в указанных вами странах-экспортёрах, ниже таковых в Украине (ну что б держать низкую себестоимость)? На десятки процентов или в разы? :wink:
И напоследок, уточните, насколько занижен курс Евро и Иены и относительно чего,
Гривны, деревянного и киргизского Сома наверное?
drevlyanin
 
Повідомлень: 376
З нами з: 01.04.20
Подякував: 172 раз.
Подякували: 169 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7072707370747075
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Амвросий, Zebra і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2111, 2112, 2113
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
21122 2758023
Переглянути останнє повідомлення
Суб 26 гру, 2020 20:10
airmax78
Валютный рынок в мире 1 ... 733, 734, 735
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7343 1706735
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 гру, 2020 18:57
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 62, 63, 64
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
634 146198
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 гру, 2020 05:18
Амвросий

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.