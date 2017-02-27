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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 26 гру, 2020 21:18
drevlyanin написав:
когда производство и ВВП показывало в Украине максимальный рост-при стабильном курсе или в периоды девальвации?
Летом, когда количество мёда в улье растёт (его носят рабочие пчёлы), в улье немало трутней. А зимой, когда количество мёда не растет, а падает, трутней нет. Но из этого не следует, что если оставить трутней в улье на зиму, то количество мёда будет зимой расти. Наоборот - трутни быстро сожрут весь мёд и весь улей погибнет от голода.
Востаннє редагувалось Амвросий
в Суб 26 гру, 2020 21:19, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 26 гру, 2020 21:18
inspired1111 написав:
Но я вообще то же с умеренно-плановую девальвацию,но НЕ кратную.
Дык и я же ) Но кратная - это следствие длительного отсутствия умеренно-плановой. Так что чем дальше она откладывается, тем тяжелее последствия
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Додано: Суб 26 гру, 2020 21:25
Оппонент хотел свести дискуссию до личных мотивов - оппонент получил, что хотел
А по сути, конечно же, дело не в его деньгах, не в моих, и не в ваших... Дело в рынке - когда риски владения гривной опустятся до долларовых, тогда и можно будет порадоваться паритету. Пока же эти эмоциональные выступления о пользе молока и вреде табака вызывают лишь усмешку
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Додано: Суб 26 гру, 2020 21:33
Shaman написав: С другой стороны уровень выдвигаемых гипотез - скажем так, очень доморощенный
. Особенно в вопросах, которые достаточно очевидны.
Все страны-экспортеры пытаются держать курс заниженным - и Япония, и Китай и проч. Это основа конкурентоспособности национальных производителей.
и стимул для инвесторов - оборудование так и так стоит в долларах, и они смотрят во что обойдутся инвестиции внутри страны. и чем ниже курс, тем меньше затрат на зп
, ничего личного - только бизнес.
Плиз, разъясните нам, доморощенным, когда же ожидать прорыва Украины к уровню всяких Японий, Китаев и прочих ФРГ при сохранении текущего положения дел? Ведь всё же типа правильно сейчас делается,верно мы вас поняли?
Так же хотелось бы узнать насколько зарплаты в указанных вами странах-экспортёрах, ниже таковых в Украине (ну что б держать низкую себестоимость)? На десятки процентов или в разы?
И напоследок, уточните, насколько занижен курс Евро и Иены и относительно чего,
Гривны, деревянного и киргизского Сома наверное?
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