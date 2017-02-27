drevlyanin написав:когда производство и ВВП показывало в Украине максимальный рост-при стабильном курсе или в периоды девальвации?
Летом, когда количество мёда в улье растёт (его носят рабочие пчёлы), в улье немало трутней. А зимой, когда количество мёда не растет, а падает, трутней нет. Но из этого не следует, что если оставить трутней в улье на зиму, то количество мёда будет зимой расти. Наоборот - трутни быстро сожрут весь мёд и весь улей погибнет от голода.
Востаннє редагувалось Амвросий в Суб 26 гру, 2020 21:19, всього редагувалось 1 раз.
Lady_N написав:Вы уверены, что Ваш оппонент хотя бы в первой десятке списка Форбс?
Оппонент хотел свести дискуссию до личных мотивов - оппонент получил, что хотел А по сути, конечно же, дело не в его деньгах, не в моих, и не в ваших... Дело в рынке - когда риски владения гривной опустятся до долларовых, тогда и можно будет порадоваться паритету. Пока же эти эмоциональные выступления о пользе молока и вреде табака вызывают лишь усмешку
Shaman написав: С другой стороны уровень выдвигаемых гипотез - скажем так, очень доморощенный. Особенно в вопросах, которые достаточно очевидны.
Все страны-экспортеры пытаются держать курс заниженным - и Япония, и Китай и проч. Это основа конкурентоспособности национальных производителей. и стимул для инвесторов - оборудование так и так стоит в долларах, и они смотрят во что обойдутся инвестиции внутри страны. и чем ниже курс, тем меньше затрат на зп, ничего личного - только бизнес.
Плиз, разъясните нам, доморощенным, когда же ожидать прорыва Украины к уровню всяких Японий, Китаев и прочих ФРГ при сохранении текущего положения дел? Ведь всё же типа правильно сейчас делается,верно мы вас поняли? Так же хотелось бы узнать насколько зарплаты в указанных вами странах-экспортёрах, ниже таковых в Украине (ну что б держать низкую себестоимость)? На десятки процентов или в разы? И напоследок, уточните, насколько занижен курс Евро и Иены и относительно чего, Гривны, деревянного и киргизского Сома наверное?
drevlyanin написав:Ещё один кейс: коллега в начале 1998 накупил импортного сырья на почти все свободные средства и ещё взял кредит в банке под залог квартиры. Дела до этого шли хорошо. В результате девала он продавал готовую продукцию во втором полугодии 98 и весь 99 ниже себестоимости.
такое случается когда административным путём длительное время стоимость национальной валюты удерживают дорогой. Когда срывает резьбу, то остановить девал уже ничем нельзя и остается только пассивно наблюдать за последствиями...
Долярчик написав:[quote= А хто вкладає? Я, наприклад, вклав у житлову квартиру - високоліквідний смарт!
Вы вроде хвастались фоткой пустого офиса, как вложением...
Про смарт - это шутка? Он же после покупки уже пол цены потерял и потом по 5-10% в месяц теряет
Ви щось сплутали! І смарт - це квартира! Смарт-квартира!
Я недавно викладав фото "повітря над котлованом", яке перетвориться на смарт через 1,5р. Отут, зразу за парканом! [/quote] ============= что-то форумчане "любят" Вас и с сарказмом относятся в Вашим вложениям не обращайте внимания, будем держать кулаки, чтобы все было ОК :wink Вы стремитесь что-то делать, что есть большой плюс. Успеха [/quote] ================ Дякую!
Тут просто більшість заздрісників і вони вимушені писати мені щось писимістичне
А те, що я стараюсь "щось робити" - так я ФОП! - і я помітив, що підприємництво - у мене в крові!
Василь-Рівне написав:Дивно, а я все життя чув від дуже заможних людей, що потрібно більше заробляти, а не більше економити, багаті помиляються?
Зарабатывание денег - это и есть умение экономить. Без экономии можно в два счета растратить любой капитал. Чтобы хоть что-то заработать, нужно уметь экономить на расходах.
Для примера госбюджет - бездарно растрачиваются огромные деньги налогоплательщиков, а в результате внешний долг растет, цены и тарифы растут, уровень жизни населения падает. КПД близок к нулю.
И это кстати основная проблема бедных слоёв населения - они совершенно не умеют экономить и даже если им дать крупную сумму денег, они её тут-же спустят на всякую бесполезную ерунду. Собственно поэтому они являются бедными, т.к. не умеют экономить...
Востаннє редагувалось Амвросий в Суб 26 гру, 2020 22:05, всього редагувалось 4 разів.
drevlyanin написав:Капец. Вы нам из Китая пишете? Или у нас компартия рулит? А может нужно в Украине касты, как в Индии ввести, и сходу процентов 90 пересичных записать в неприкасаемые. Не ну а чё, мировой опыт!
Причина экономического успеха Китая - компартия, а Индии - кастовое деление общества? Не позорились бы такое писать на финансовом форуме!
drevlyanin написав:Что нибудь в Украине при независимости производили или знакомы с предметом из книжек, обзоров и статистики?
Пустая беллетристика в отсутствие аргументов
drevlyanin написав:п.с. Статистикой вы владеете хорошо, так не поленитесь и гляньте: когда производство и ВВП показывало в Украине максимальный рост-при стабильном курсе или в периоды девальвации? Или то было просто совпадение?
Если вы не способны разобраться в цепочках создания стоимости и причинно-следственных связях, я тут бессилен. Рост поголовья КРС статистически отражается тоже не тогда, когда создается Это не rocket science, это очевидные вещи. Следовательно, вам стоит поискать причины и удач, и неудач там, где для них создаются предпосылки!
drevlyanin написав: Или опять фыркнете, мол переход на личности
Вообще-то я не фыркал, а преспокойно объснил, почему для дискуссии о макроэкономике это лишено смысла. Но если уж вы напрашиваетесь, я готов вам ответить, когда гривна прекратит девальвировать, перейдя на личности - когда вы переведете все свои сбережения в гривну и одолжите их на 20 лет под 3% годовых. Что, не желаете? Как я удивлен
Вы знаете, когда вас носом в грязь тыкали на ветке недвижимости, я вам даже сочувствовал, первое время. Но видимо это таки была ошибка. Вы чистый теоретиг и с производством как и остальными сферами реальной жизни знакомы из книжек в чём и расписались. Можете и дальше строить обиженого и надувать щёки, но спекуляции, которыми вы бравируете, (на словах ) это далеко не вся жизнь, а с последним у вас очень туго. Выделенное вообще перл-приписать оппоненту вопрос, который он не задавал, придумать на него бредовый ответ и показать это как свою победу. По Зрадио получается всего то, что нужно для устойчивости нац валюты: заморозить сбережения пересичных на 20 лет и вуаля. Это уж действительно апогей апофеоза. Вот только почему то этот приём не уберёг рассею в 90-е от девальваций. Печалька.