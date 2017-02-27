Додано: Суб 26 гру, 2020 21:45

Украина до конца 2020 года привлечет краткосрочный кредит от Deutsche Bank до $350 млн, свидетельствует постановление Кабинета министров №1291 от 23 декабря.



"Окончательное погашение кредита совершается через шесть месяцев после даты получения кредитных средств в соответствии с условиями кредитного договора", - указано в документе.



Согласно ему, кредит привлекается по ставке до 3 мес. LIBOR+5,75%.



При этом процентный доход выплачивается каждые три месяца, указано в постановлении.



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Обратите внимание как интересно подана новость. А ведь если читать между строк, то более $350 млн и более чем на полгода кредиторам жим-жим в неню заходить. По сути это преддефолтные звоночки.

Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.