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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 70737074707570767077>
Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 21:18

  drevlyanin написав:когда производство и ВВП показывало в Украине максимальный рост-при стабильном курсе или в периоды девальвации?


Летом, когда количество мёда в улье растёт (его носят рабочие пчёлы), в улье немало трутней. А зимой, когда количество мёда не растет, а падает, трутней нет. Но из этого не следует, что если оставить трутней в улье на зиму, то количество мёда будет зимой расти. Наоборот - трутни быстро сожрут весь мёд и весь улей погибнет от голода.
Востаннє редагувалось Амвросий в Суб 26 гру, 2020 21:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 21:18

  inspired1111 написав:Но я вообще то же с умеренно-плановую девальвацию,но НЕ кратную.


Дык и я же ) Но кратная - это следствие длительного отсутствия умеренно-плановой. Так что чем дальше она откладывается, тем тяжелее последствия
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 21:25

  Lady_N написав:Вы уверены, что Ваш оппонент хотя бы в первой десятке списка Форбс? :roll: :mrgreen:


Оппонент хотел свести дискуссию до личных мотивов - оппонент получил, что хотел :D А по сути, конечно же, дело не в его деньгах, не в моих, и не в ваших... Дело в рынке - когда риски владения гривной опустятся до долларовых, тогда и можно будет порадоваться паритету. Пока же эти эмоциональные выступления о пользе молока и вреде табака вызывают лишь усмешку
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 21:33

  Shaman написав: С другой стороны уровень выдвигаемых гипотез - скажем так, очень доморощенный. Особенно в вопросах, которые достаточно очевидны.

Все страны-экспортеры пытаются держать курс заниженным - и Япония, и Китай и проч. Это основа конкурентоспособности национальных производителей.
и стимул для инвесторов - оборудование так и так стоит в долларах, и они смотрят во что обойдутся инвестиции внутри страны. и чем ниже курс, тем меньше затрат на зп, ничего личного - только бизнес.


Плиз, разъясните нам, доморощенным, когда же ожидать прорыва Украины к уровню всяких Японий, Китаев и прочих ФРГ при сохранении текущего положения дел? Ведь всё же типа правильно сейчас делается,верно мы вас поняли?
Так же хотелось бы узнать насколько зарплаты в указанных вами странах-экспортёрах, ниже таковых в Украине (ну что б держать низкую себестоимость)? На десятки процентов или в разы? :wink:
И напоследок, уточните, насколько занижен курс Евро и Иены и относительно чего,
Гривны, деревянного и киргизского Сома наверное?
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 21:40

  Василь-Рівне написав:
  Амвросий написав:Есть такое понятие - оптимизация. И если вы умеете чтото оптимизировать

Дивно, а я все життя чув від дуже заможних людей, що потрібно більше заробляти, а не більше економити, багаті помиляються? :shock:

Меньше зарабатывать + больше оптимизировать налоги = больше зарабатывать.
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 21:45

Украина до конца 2020 года привлечет краткосрочный кредит от Deutsche Bank до $350 млн, свидетельствует постановление Кабинета министров №1291 от 23 декабря.

"Окончательное погашение кредита совершается через шесть месяцев после даты получения кредитных средств в соответствии с условиями кредитного договора", - указано в документе.

Согласно ему, кредит привлекается по ставке до 3 мес. LIBOR+5,75%.

При этом процентный доход выплачивается каждые три месяца, указано в постановлении.

---

Обратите внимание как интересно подана новость. А ведь если читать между строк, то более $350 млн и более чем на полгода кредиторам жим-жим в неню заходить. По сути это преддефолтные звоночки.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 21:46

  drevlyanin написав:Ещё один кейс: коллега в начале 1998 накупил импортного сырья на почти все свободные средства и ещё взял кредит в банке под залог квартиры. Дела до этого шли хорошо. В результате девала он продавал готовую продукцию во втором полугодии 98 и весь 99 ниже себестоимости.


такое случается когда административным путём длительное время стоимость национальной валюты удерживают дорогой. Когда срывает резьбу, то остановить девал уже ничем нельзя и остается только пассивно наблюдать за последствиями...
Амвросий
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 21:49

  Shaman написав:
  Долярчик написав:[quote=
А хто вкладає?
Я, наприклад, вклав у житлову квартиру - високоліквідний смарт!


Вы вроде хвастались фоткой пустого офиса, как вложением...

Про смарт - это шутка? Он же после покупки уже пол цены потерял и потом по 5-10% в месяц теряет

Ви щось сплутали!
І смарт - це квартира! Смарт-квартира!

Я недавно викладав фото "повітря над котлованом", яке перетвориться на смарт через 1,5р.
Отут, зразу за парканом!
[/quote]
=============
что-то форумчане "любят" Вас и с сарказмом относятся в Вашим вложениям :shock:
не обращайте внимания, будем держать кулаки, чтобы все было ОК :wink
Вы стремитесь что-то делать, что есть большой плюс. Успеха :)[/quote]
================
Дякую!

Тут просто більшість заздрісників і вони вимушені писати мені щось писимістичне :)

А те, що я стараюсь "щось робити" - так я ФОП! - і я помітив, що підприємництво - у мене в крові! :D
Зображення
Зображення
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 21:56

  Василь-Рівне написав:Дивно, а я все життя чув від дуже заможних людей, що потрібно більше заробляти, а не більше економити, багаті помиляються? :shock:


Зарабатывание денег - это и есть умение экономить. Без экономии можно в два счета растратить любой капитал. Чтобы хоть что-то заработать, нужно уметь экономить на расходах.

Для примера госбюджет - бездарно растрачиваются огромные деньги налогоплательщиков, а в результате внешний долг растет, цены и тарифы растут, уровень жизни населения падает. КПД близок к нулю.

И это кстати основная проблема бедных слоёв населения - они совершенно не умеют экономить и даже если им дать крупную сумму денег, они её тут-же спустят на всякую бесполезную ерунду. Собственно поэтому они являются бедными, т.к. не умеют экономить...
Востаннє редагувалось Амвросий в Суб 26 гру, 2020 22:05, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 21:57

  zРадио написав:
  drevlyanin написав:Капец. Вы нам из Китая пишете? Или у нас компартия рулит? А может нужно в Украине касты, как в Индии ввести, и сходу процентов 90 пересичных записать в неприкасаемые. Не ну а чё, мировой опыт!


Причина экономического успеха Китая - компартия, а Индии - кастовое деление общества? Не позорились бы такое писать на финансовом форуме!

  drevlyanin написав:Что нибудь в Украине при независимости производили или знакомы с предметом из книжек, обзоров и статистики?


Пустая беллетристика в отсутствие аргументов

  drevlyanin написав:п.с. Статистикой вы владеете хорошо, так не поленитесь и гляньте: когда производство и ВВП показывало в Украине максимальный рост-при стабильном курсе или в периоды девальвации? :wink: Или то было просто совпадение?


Если вы не способны разобраться в цепочках создания стоимости и причинно-следственных связях, я тут бессилен. Рост поголовья КРС статистически отражается тоже не тогда, когда создается :!: Это не rocket science, это очевидные вещи. Следовательно, вам стоит поискать причины и удач, и неудач там, где для них создаются предпосылки!

  drevlyanin написав: Или опять фыркнете, мол переход на личности


Вообще-то я не фыркал, а преспокойно объснил, почему для дискуссии о макроэкономике это лишено смысла. Но если уж вы напрашиваетесь, я готов вам ответить, когда гривна прекратит девальвировать, перейдя на личности - когда вы переведете все свои сбережения в гривну и одолжите их на 20 лет под 3% годовых. Что, не желаете? Как я удивлен :mrgreen:


Вы знаете, когда вас носом в грязь тыкали на ветке недвижимости, я вам даже сочувствовал, первое время. Но видимо это таки была ошибка. Вы чистый теоретиг и с производством как и остальными сферами реальной жизни знакомы из книжек в чём и расписались.
Можете и дальше строить обиженого и надувать щёки, но спекуляции, которыми вы бравируете, (на словах :wink: ) это далеко не вся жизнь, а с последним у вас очень туго.
Выделенное вообще перл-приписать оппоненту вопрос, который он не задавал, придумать на него бредовый ответ и показать это как свою победу. :mrgreen: По Зрадио получается всего то, что нужно для устойчивости нац валюты: заморозить сбережения пересичных на 20 лет и вуаля.
Это уж действительно апогей апофеоза. Вот только почему то этот приём не уберёг рассею в 90-е от девальваций. Печалька.
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