Додано: Суб 26 гру, 2020 22:06

Амвросий написав: такое случается когда административным путём длительное время стоимость национальной валюты удерживают дорогой. Когда срывает резьбу, то остановить девал уже ничем нельзя и остается только пассивно наблюдать за последствиями... такое случается когда административным путём длительное время стоимость национальной валюты удерживают дорогой. Когда срывает резьбу, то остановить девал уже ничем нельзя и остается только пассивно наблюдать за последствиями...

А вот административным ли путем, или по собственному слабоумию - не такой простой вопрос )) Привычка "бороть" дефицит ростом долга, а не структурными преобразованиями, сформирована еще в далеких 90-х. Вполне возможно, что нынешний кадровый материал экономических властей формировался чисто эволюционно - там попросту нет людей, работавших в реальном секторе. При этом доморощенными я бы их тоже не назвал. "Инфляционное таргетирование" - это же не изобретение Гонтаревой. И внедряла она его честно и добросовестно, в духе best practices. Будь мы 51-м штатом - я бы только аплодировал, но тут вспоминается известный анекдот "есть нюансы"Так и у нас и госуправлением...