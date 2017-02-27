RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7074707570767077>
Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 22:02

  Lady_N написав:
  zРадио написав:Но если уж вы напрашиваетесь, я готов вам ответить, когда гривна прекратит девальвировать, перейдя на личности - когда вы переведете все свои сбережения в гривну и одолжите их на 20 лет под 3% годовых. Что, не желаете? Как я удивлен :mrgreen:


Вы уверены, что Ваш оппонент хотя бы в первой десятке списка Форбс? :roll: :mrgreen:


Кому вы задаёте такой тонкий вопрос? "Макроэкономист" даже не в состоянии понять элементарного сарказма. :cry:
drevlyanin
 
Повідомлень: 381
З нами з: 01.04.20
Подякував: 175 раз.
Подякували: 169 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 22:06

  Амвросий написав:такое случается когда административным путём длительное время стоимость национальной валюты удерживают дорогой. Когда срывает резьбу, то остановить девал уже ничем нельзя и остается только пассивно наблюдать за последствиями...


А вот административным ли путем, или по собственному слабоумию - не такой простой вопрос )) Привычка "бороть" дефицит ростом долга, а не структурными преобразованиями, сформирована еще в далеких 90-х. Вполне возможно, что нынешний кадровый материал экономических властей формировался чисто эволюционно - там попросту нет людей, работавших в реальном секторе. При этом доморощенными я бы их тоже не назвал. "Инфляционное таргетирование" - это же не изобретение Гонтаревой. И внедряла она его честно и добросовестно, в духе best practices. Будь мы 51-м штатом - я бы только аплодировал, но тут вспоминается известный анекдот "есть нюансы" :mrgreen: Так и у нас и госуправлением...
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8892
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1702 раз.
Подякували: 3825 раз.
 
Профіль
13
6
3
Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 22:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Амвросий написав:Зарабатывание денег - это и есть умение экономить

Ну так, всі багатії поголівно пересуваються шляхами виключно на стареньких "Тавріях" , та мешкають в одній кімнатці комуналки з вигодами на вулиці- економлять. Вірно? :wink:
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Суб 26 гру, 2020 22:13, всього редагувалось 2 разів.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5367
З нами з: 07.04.12
Подякував: 5650 раз.
Подякували: 2536 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 22:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Shaman написав:Все страны-экспортеры пытаются держать курс заниженным - и Япония, и Китай и проч. Это основа конкурентоспособности национальных производителей.
и стимул для инвесторов - оборудование так и так стоит в долларах, и они смотрят во что обойдутся инвестиции внутри страны. и чем ниже курс, тем меньше затрат на зп, ничего личного - только бизнес
тогда мы с нашей девальвацией с 1,80 до 28 грн должны быть впереди планеты всей по заниженности курса и индексу конкурентоспособности национальных производителей. А стимул для инвесторов какой! вложиться па 8 вынуть инвестицию па 28 выгодно, капец.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5402
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1118 раз.
Подякували: 1565 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 22:14

  drevlyanin написав:Вы знаете, когда вас носом в грязь тыкали на ветке недвижимости, я вам даже сочувствовал, первое время.


Толково придумано - на одной ветке с помпой рассказывать о том, кто кого носом в грязь тычет на другой :D Это называется пропагандонство, уважаемый! Не считайте участников форума дураками. Тем более, что в сегодняшней дискуссии вас лицом об асфальт повозил не один я!

PS: что до жалости - ее испытывают молча. А вам нужно еще и к зеркалу подходить
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8892
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1702 раз.
Подякували: 3825 раз.
 
Профіль
13
6
3
Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 22:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

С 1 января Фирташевские облгазы установили цену на газ почти 10 грн за кубометр, с доставкой это в зависимости от региона получается 10,5-11,5 грн. Таких цен на газ еще не было.

С восстановлением мировых цен на энергоресурсы, цена газа приблизится к 20-25 грн за кубометр. Газпром перестанет дотировать газотранспортную сеть, и еще 10 грн надо будет платить за транспортировку.

В реальных ценах - это отопление хруща будет стоить около $2000 за сезон.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9426
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1198 раз.
Подякували: 1662 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 22:19

  Автор77 написав:4.Реально и это также лично мое мнение температура больного будет только повышаться, нашей экономике будет все хуже и хуже, потому как 90% населения с благодарностью воспринимает лапшу-демагогию,навешанную ему, населению на большие такие как у таксы уши.

"Воспринимают" в зависимости от качества и уровня текущего положения и комфортности жизни, по большей степени в городах миллионниках, ака столице.
По регионам, на которые вешают основную часть долга по тем же тарифам, а там где нет производства, очень плотное если не повальное миграционное шествие, временно компенсируемое количеством подтянувшихся с сел и мелких городков родственников, в качестве перевалочной базы использующих областной центр. На примере своего города и в частности своим знакомым могу с уверенностью об этом сказать.
Даже «Иеговисты» ретировались. :mrgreen:
Востаннє редагувалось ruvex в Суб 26 гру, 2020 22:45, всього редагувалось 2 разів.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10370
З нами з: 03.11.08
Подякував: 781 раз.
Подякували: 2302 раз.
 
Профіль
1
6
2
Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 22:21

  Амвросий написав:
  drevlyanin написав:Ещё один кейс: коллега в начале 1998 накупил импортного сырья на почти все свободные средства и ещё взял кредит в банке под залог квартиры. Дела до этого шли хорошо. В результате девала он продавал готовую продукцию во втором полугодии 98 и весь 99 ниже себестоимости.


такое случается когда административным путём длительное время стоимость национальной валюты удерживают дорогой. Когда срывает резьбу, то остановить девал уже ничем нельзя и остается только пассивно наблюдать за последствиями...


Два года-это длительное время??? А вы в куре, что перед введением гривны, курс купоно-карбованця где то с год (по памяти) уже не падал стремительно, и держался +- 180000 за доллар?
И критического роста цен в 1997-98 не было и в помине. Внешних долгов тогда кстати Украина ещё не успела набраться, как у собаки блох. И вот выходит, что сейчас всё у нас хорошо последних 4 года, курс не валится, а тогда все было плохо, вот резьбу и сорвало!
drevlyanin
 
Повідомлень: 381
З нами з: 01.04.20
Подякував: 175 раз.
Подякували: 169 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 22:27

  zРадио написав:
  Амвросий написав:такое случается когда административным путём длительное время стоимость национальной валюты удерживают дорогой. Когда срывает резьбу, то остановить девал уже ничем нельзя и остается только пассивно наблюдать за последствиями...


А вот административным ли путем, или по собственному слабоумию - не такой простой вопрос )) Привычка "бороть" дефицит ростом долга, а не структурными преобразованиями, сформирована еще в далеких 90-х. Вполне возможно, что нынешний кадровый материал экономических властей формировался чисто эволюционно - там попросту нет людей, работавших в реальном секторе. При этом доморощенными я бы их тоже не назвал. "Инфляционное таргетирование" - это же не изобретение Гонтаревой. И внедряла она его честно и добросовестно, в духе best practices. Будь мы 51-м штатом - я бы только аплодировал, но тут вспоминается известный анекдот "есть нюансы" :mrgreen: Так и у нас и госуправлением...


Такое впечатление, что под вашей учёткой два разных человека пишут. Добротный и адекватный пост+1. Гоните второго в шею, он вас до добра не доведёт.
drevlyanin
 
Повідомлень: 381
З нами з: 01.04.20
Подякував: 175 раз.
Подякували: 169 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 22:30

  zРадио написав:
  drevlyanin написав:Вы знаете, когда вас носом в грязь тыкали на ветке недвижимости, я вам даже сочувствовал, первое время.


Толково придумано - на одной ветке с помпой рассказывать о том, кто кого носом в грязь тычет на другой :D Это называется пропагандонство, уважаемый! Не считайте участников форума дураками. Тем более, что в сегодняшней дискуссии вас лицом об асфальт повозил не один я!

PS: что до жалости - ее испытывают молча. А вам нужно еще и к зеркалу подходить


Блиииин. Только что вас похвалил. Ни одно доброе дело не остаётся без наказания!
drevlyanin
 
Повідомлень: 381
З нами з: 01.04.20
Подякував: 175 раз.
Подякували: 169 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7074707570767077>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Амвросий, zРадио і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2112, 2113, 2114
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
21138 2758493
Переглянути останнє повідомлення
Суб 26 гру, 2020 23:09
zРадио
Валютный рынок в мире 1 ... 733, 734, 735
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7343 1706777
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 гру, 2020 18:57
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 62, 63, 64
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
634 146204
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 гру, 2020 05:18
Амвросий

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (27865)
26.12.2020 23:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.