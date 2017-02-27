Lady_N написав:
Вы уверены, что Ваш оппонент хотя бы в первой десятке списка Форбс?
Кому вы задаёте такой тонкий вопрос? "Макроэкономист" даже не в состоянии понять элементарного сарказма.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 26 гру, 2020 22:02
Кому вы задаёте такой тонкий вопрос? "Макроэкономист" даже не в состоянии понять элементарного сарказма.
Додано: Суб 26 гру, 2020 22:06
А вот административным ли путем, или по собственному слабоумию - не такой простой вопрос )) Привычка "бороть" дефицит ростом долга, а не структурными преобразованиями, сформирована еще в далеких 90-х. Вполне возможно, что нынешний кадровый материал экономических властей формировался чисто эволюционно - там попросту нет людей, работавших в реальном секторе. При этом доморощенными я бы их тоже не назвал. "Инфляционное таргетирование" - это же не изобретение Гонтаревой. И внедряла она его честно и добросовестно, в духе best practices. Будь мы 51-м штатом - я бы только аплодировал, но тут вспоминается известный анекдот "есть нюансы" Так и у нас и госуправлением...
Додано: Суб 26 гру, 2020 22:09
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Ну так, всі багатії поголівно пересуваються шляхами виключно на стареньких "Тавріях" , та мешкають в одній кімнатці комуналки з вигодами на вулиці- економлять. Вірно?
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Суб 26 гру, 2020 22:13, всього редагувалось 2 разів.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Додано: Суб 26 гру, 2020 22:11
Re: Валютный рынок в контексте ДС
тогда мы с нашей девальвацией с 1,80 до 28 грн должны быть впереди планеты всей по заниженности курса и индексу конкурентоспособности национальных производителей. А стимул для инвесторов какой! вложиться па 8 вынуть инвестицию па 28 выгодно, капец.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
Додано: Суб 26 гру, 2020 22:14
Толково придумано - на одной ветке с помпой рассказывать о том, кто кого носом в грязь тычет на другой Это называется пропагандонство, уважаемый! Не считайте участников форума дураками. Тем более, что в сегодняшней дискуссии вас лицом об асфальт повозил не один я!
PS: что до жалости - ее испытывают молча. А вам нужно еще и к зеркалу подходить
Додано: Суб 26 гру, 2020 22:17
Re: Валютный рынок в контексте ДС
С 1 января Фирташевские облгазы установили цену на газ почти 10 грн за кубометр, с доставкой это в зависимости от региона получается 10,5-11,5 грн. Таких цен на газ еще не было.
С восстановлением мировых цен на энергоресурсы, цена газа приблизится к 20-25 грн за кубометр. Газпром перестанет дотировать газотранспортную сеть, и еще 10 грн надо будет платить за транспортировку.
В реальных ценах - это отопление хруща будет стоить около $2000 за сезон.
Додано: Суб 26 гру, 2020 22:19
"Воспринимают" в зависимости от качества и уровня текущего положения и комфортности жизни, по большей степени в городах миллионниках, ака столице.
По регионам, на которые вешают основную часть долга по тем же тарифам, а там где нет производства, очень плотное если не повальное миграционное шествие, временно компенсируемое количеством подтянувшихся с сел и мелких городков родственников, в качестве перевалочной базы использующих областной центр. На примере своего города и в частности своим знакомым могу с уверенностью об этом сказать.
Даже «Иеговисты» ретировались.
Востаннє редагувалось ruvex в Суб 26 гру, 2020 22:45, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 26 гру, 2020 22:21
Два года-это длительное время??? А вы в куре, что перед введением гривны, курс купоно-карбованця где то с год (по памяти) уже не падал стремительно, и держался +- 180000 за доллар?
И критического роста цен в 1997-98 не было и в помине. Внешних долгов тогда кстати Украина ещё не успела набраться, как у собаки блох. И вот выходит, что сейчас всё у нас хорошо последних 4 года, курс не валится, а тогда все было плохо, вот резьбу и сорвало!
Додано: Суб 26 гру, 2020 22:27
Такое впечатление, что под вашей учёткой два разных человека пишут. Добротный и адекватный пост+1. Гоните второго в шею, он вас до добра не доведёт.
Додано: Суб 26 гру, 2020 22:30
Блиииин. Только что вас похвалил. Ни одно доброе дело не остаётся без наказания!
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