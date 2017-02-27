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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7074707570767077
Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 22:38

  drevlyanin написав:Такое впечатление, что под вашей учёткой два разных человека пишут. Добротный и адекватный пост+1. Гоните второго в шею, он вас до добра не доведёт.


Любезностью на любезность ответить не смогу, но попрошу еще раз без эмоций посмотреть на вопрос о гривне под 3% - задан он был не вам в пику, а в качестве аргумента неизбежности девальваций. Если владение гривной должно премироваться, то откуда взяться сумме премий? Гривнохолдеры хотят получать долларовую доходность в гривне, но кто оплатит этот праздник жизни, сказать не могут. За "4 стабильных года" просто на хранении гривны было сделано 60-70%, а экономика за тот же период выросла на 4,3%... Может так будет понятней, почему все виртуально сделавшие эту прибыль, не смогут получить ее в реальном мире... Надеюсь... Но если остаются вопросы, you are welcome!
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 23:08

  drevlyanin написав:И вот выходит, что сейчас всё у нас хорошо последних 4 года, курс не валится, а тогда все было плохо, вот резьбу и сорвало!


Знаете, в природе есть такой гриб-паразит, называется "Кордицепс однобокий" (Ophiocordyceps unilateralis). Споры этого гриба-паразита попадают на тело муравья и прорастают внутрь его организма. Весь этот процесс сопровождается выделением в тело муравья определенных веществ алкалоидной группы, которые заставляют муравья забыть о своих нуждах и полностью подчиниться паразиту.

Пораженные этим грибом муравьи уходят из своего муравейника и начинают скитаться в одиночестве, подыскивая самое благоприятное место для жизни своего хозяина. Именно в этом и состоит главная цель кордицепса однобокого – с помощью муравья добраться до лучшего места, где он смог бы продолжить расти. Поскольку этот паразит не может расти ни высоко в кронах деревьев, ни на земле или близко к ней, муравью нужно отыскать место, где грибу идеально подойдет температура и влажность для размножения.

Когда подходящее для паразита место найдено, муравей погибает, и из его головы вырастает гриб, образуя коробочку со спорами. Споры, осыпаясь, попадают на других муравьев, которых вскоре постигнет такая-же участь.

В природе такое встречается довольно часто, когда паразит выделяет особые вещества, блокирующие у жертвы чувство страха и беспокойства и жертва забывается в приятных ощущениях.
Амвросий
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