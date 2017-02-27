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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7074707570767077
Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 22:38

  drevlyanin написав:Такое впечатление, что под вашей учёткой два разных человека пишут. Добротный и адекватный пост+1. Гоните второго в шею, он вас до добра не доведёт.


Любезностью на любезность ответить не смогу, но попрошу еще раз без эмоций посмотреть на вопрос о гривне под 3% - задан он был не вам в пику, а в качестве аргумента неизбежности девальваций. Если владение гривной должно премироваться, то откуда взяться сумме премий? Гривнохолдеры хотят получать долларовую доходность в гривне, но кто оплатит этот праздник жизни, сказать не могут. За "4 стабильных года" просто на хранении гривны было сделано 60-70%, а экономика за тот же период выросла на 4,3%... Может так будет понятней, почему все виртуально сделавшие эту прибыль, не смогут получить ее в реальном мире... Надеюсь... Но если остаются вопросы, you are welcome!
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 23:08

  drevlyanin написав:И вот выходит, что сейчас всё у нас хорошо последних 4 года, курс не валится, а тогда все было плохо, вот резьбу и сорвало!


Знаете, в природе есть такой гриб-паразит, называется "Кордицепс однобокий" (Ophiocordyceps unilateralis). Споры этого гриба-паразита попадают на тело муравья и прорастают внутрь его организма. Весь этот процесс сопровождается выделением в тело муравья определенных веществ алкалоидной группы, которые заставляют муравья забыть о своих нуждах и полностью подчиниться паразиту.

Пораженные этим грибом муравьи уходят из своего муравейника и начинают скитаться в одиночестве, подыскивая самое благоприятное место для жизни своего хозяина. Именно в этом и состоит главная цель кордицепса однобокого – с помощью муравья добраться до лучшего места, где он смог бы продолжить расти. Поскольку этот паразит не может расти ни высоко в кронах деревьев, ни на земле или близко к ней, муравью нужно отыскать место, где грибу идеально подойдет температура и влажность для размножения.

Когда подходящее для паразита место найдено, муравей погибает, и из его головы вырастает гриб, образуя коробочку со спорами. Споры, осыпаясь, попадают на других муравьев, которых вскоре постигнет такая-же участь.

В природе такое встречается довольно часто, когда паразит выделяет особые вещества, блокирующие у жертвы чувство страха и беспокойства и жертва забывается в приятных ощущениях. А паразит начинает управлять телом жертвы.



Например, клещ обезболивает место укуса особыми веществами содержащимися в его слюне, чтобы жертва у которой он будет пить кровь не сбросила его.
Востаннє редагувалось Амвросий в Суб 26 гру, 2020 23:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 23:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Zebra написав:С 1 января Фирташевские облгазы установили цену на газ почти 10 грн за кубометр, с доставкой это в зависимости от региона получается 10,5-11,5 грн. Таких цен на газ еще не было.
это всего лишь означает более массовый переход населения на договора с Нефтегазом по 6,44 с фиксацией на год вперёд

  Zebra написав:С восстановлением мировых цен на энергоресурсы, цена газа приблизится к 20-25 грн за кубометр.

с восстановлением мировых цен штатовские сланцевики расконсервируют мощности, резко нарастят предложение и качнут маятник обратно. В последние годы это происходит настолько стабильно, что просто странно, как кто-то до сих пор не заметил.
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 23:23

  drevlyanin написав:
  Shaman написав: С другой стороны уровень выдвигаемых гипотез - скажем так, очень доморощенный. Особенно в вопросах, которые достаточно очевидны.

Все страны-экспортеры пытаются держать курс заниженным - и Япония, и Китай и проч. Это основа конкурентоспособности национальных производителей.
и стимул для инвесторов - оборудование так и так стоит в долларах, и они смотрят во что обойдутся инвестиции внутри страны. и чем ниже курс, тем меньше затрат на зп, ничего личного - только бизнес.


Плиз, разъясните нам, доморощенным, когда же ожидать прорыва Украины к уровню всяких Японий, Китаев и прочих ФРГ при сохранении текущего положения дел? Ведь всё же типа правильно сейчас делается,верно мы вас поняли?
Так же хотелось бы узнать насколько зарплаты в указанных вами странах-экспортёрах, ниже таковых в Украине (ну что б держать низкую себестоимость)? На десятки процентов или в разы? :wink:
И напоследок, уточните, насколько занижен курс Евро и Иены и относительно чего,
Гривны, деревянного и киргизского Сома наверное?


зачем Вы ерничаете? или решили зарубиться вот прям со всеми? :wink:
низкий курс - одно из условий, далеко не самое важное, но необходимое.
как в математике - необходимое, но не достаточное :wink:
надо уровень общества поднять, чтобы были правила игры, как у развитых стран.

а курс занижен у иены и юаня относительно доллара - чего же еще 8)
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 23:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Амвросий написав:И это кстати основная проблема бедных слоёв населения - они совершенно не умеют экономить и даже если им дать крупную сумму денег, они её тут-же спустят на всякую бесполезную ерунду. Собственно поэтому они являются бедными, т.к. не умеют экономить...
поправлю "не умеют расставлять приоритеты", экономия здесь производная.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 00:14

  vitaliian написав:
  Shaman написав:Все страны-экспортеры пытаются держать курс заниженным - и Япония, и Китай и проч. Это основа конкурентоспособности национальных производителей.
и стимул для инвесторов - оборудование так и так стоит в долларах, и они смотрят во что обойдутся инвестиции внутри страны. и чем ниже курс, тем меньше затрат на зп, ничего личного - только бизнес
тогда мы с нашей девальвацией с 1,80 до 28 грн должны быть впереди планеты всей по заниженности курса и индексу конкурентоспособности национальных производителей. А стимул для инвесторов какой! вложиться па 8 вынуть инвестицию па 28 выгодно, капец.


инвесторы не вкладывают по 8, вынимают по 28. они строят производство, которое должно им постоянно приносить прибыль.

а Вы посмотрите девал остальных валют. Вы не заметили, что сам доллар относительно коммодитиз сильно обесценился

я же писал выше - низкий курс одно из необходимых условий.
а вот завышенный курс в нашей ситуации - просто все задушит, а потом курс все равно обвалится 8)
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 00:31

  Shaman написав:инвесторы не вкладывают по 8, вынимают по 28. они строят производство, которое должно им постоянно приносить прибыль.


а что за производство строят инвесторы?
Амвросий
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