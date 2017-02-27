Додано: Суб 26 гру, 2020 23:08

drevlyanin написав: И вот выходит, что сейчас всё у нас хорошо последних 4 года, курс не валится, а тогда все было плохо, вот резьбу и сорвало! И вот выходит, что сейчас всё у нас хорошо последних 4 года, курс не валится, а тогда все было плохо, вот резьбу и сорвало!

Знаете, в природе есть такой гриб-паразит, называется "Кордицепс однобокий" (Ophiocordyceps unilateralis). Споры этого гриба-паразита попадают на тело муравья и прорастают внутрь его организма. Весь этот процесс сопровождается выделением в тело муравья определенных веществ алкалоидной группы, которые заставляют муравья забыть о своих нуждах и полностью подчиниться паразиту.Пораженные этим грибом муравьи уходят из своего муравейника и начинают скитаться в одиночестве, подыскивая самое благоприятное место для жизни своего хозяина. Именно в этом и состоит главная цель кордицепса однобокого – с помощью муравья добраться до лучшего места, где он смог бы продолжить расти. Поскольку этот паразит не может расти ни высоко в кронах деревьев, ни на земле или близко к ней, муравью нужно отыскать место, где грибу идеально подойдет температура и влажность для размножения.Когда подходящее для паразита место найдено, муравей погибает, и из его головы вырастает гриб, образуя коробочку со спорами. Споры, осыпаясь, попадают на других муравьев, которых вскоре постигнет такая-же участь.В природе такое встречается довольно часто, когда паразит выделяет особые вещества, блокирующие у жертвы чувство страха и беспокойства и жертва забывается в приятных ощущениях. А паразит начинает управлять телом жертвы.Например, клещ обезболивает место укуса особыми веществами содержащимися в его слюне, чтобы жертва у которой он будет пить кровь не сбросила его.