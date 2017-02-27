Додано: Нед 27 гру, 2020 02:54

vitaliy_berdinskikh написав: Alex2007 написав: Львовское пиво в Ашане - это все-таки немного другое. Львовское пиво в Ашане - это все-таки немного другое.

Это такой же товар как и фирташевский газ. И пиво, и газ не обязаны продаваться по себестоимости. При желании и к пиву, и к газу можно прикрутить статью Конституции о народной собственности на недра. Но даже эта статья не говорит что содержимое недр отпускается в розничную сеть бесплатно или хотя бы бесплатно гражданам Украины. Это такой же товар как и фирташевский газ. И пиво, и газ не обязаны продаваться по себестоимости. При желании и к пиву, и к газу можно прикрутить статью Конституции о народной собственности на недра. Но даже эта статья не говорит что содержимое недр отпускается в розничную сеть бесплатно или хотя бы бесплатно гражданам Украины.

просто во всем есть здравый смысл. Можно конечно жаловаться на дороговизну любого товара, - от колбасы до биткойна.Но. Газ - это так сказать стратегический товар и "строить" вокруг этого товара сомнительный рынок с разнообразным "эффективным менеджментом" и их мамами при том, что во всех остальных отраслях задница, отпуская этот газ по каким-то неадекватным ценам - это какой-то плевок государства в своих граждан. (никто и не говорит что он должен быть бесплатно, пусть будет около или чуть выше чем себестоимость добычи в Украине). Почему например в США тот же бензин стоит 0.68 долл (что есть копейки для них), а у нас 25-26 грн (что есть достаточно весомые затраты для нас)? Везде можно навести порядок - было бы желание... При том что у нас есть ресурсы и возможности для собственной газодобычи, просто не нужно саботировать эти процессы, либерально рассказывая про какой-то рынок, виртуальные реверсы и т.д.Но впрочем, видимо пока полностью не помножат коммунальную отрасль на ноль своим эфективным управлением и/или не дождутся пока тут не останутся одни пенсионеры и чиновники и/или не дождутся бунта - ничего не поменяется по-видимому и все разговоры пустая трата времени.