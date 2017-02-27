что тут обосновывать - это монополия, поэтому могут ставить цену какую захотят, выбора у вас всё-равно нет
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 27 гру, 2020 02:04
Додано: Нед 27 гру, 2020 02:25
Re: Валютный рынок в контексте ДС
так я ж и говорю, раньше хоть чем-то аргументировали, сейчас вообще ничем.
Почему не 9800, или не 9900, а именно 9850 ?
Львовское пиво в Ашане - это все-таки немного другое.
Тарифы от моб.операторов - тоже можно хотя-бы обосновать что там приходится оборудование дорогое покупать и поддерживать сеть, то 3G , то 4G, уже нужно 5G. наверное. Хотя их идиотский подход абонплаты за месяц, независимо от того пользуешься или нет, нужны ли тебе 5-10 гб в месяц моб.интернета или нужны, вызывает вопросы.
А тут же совсем с катушек послетали. Газовщики ищут эквилибриум? Используя свое монопольное положение. Ну и где же он будет по их планам - на 20 где-то? Где же наш антимонопольный комитет - хоть раз может яйки показать или как
Теже вопросы конечно можно задать ик ВОГ и ОККО - но к ним уже никто вопросы особо не задает ибо бесполезно как обычно
Додано: Нед 27 гру, 2020 02:36
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Это такой же товар как и фирташевский газ. И пиво, и газ не обязаны продаваться по себестоимости. При желании и к пиву, и к газу можно прикрутить статью Конституции о народной собственности на недра. Но даже эта статья не говорит что содержимое недр отпускается в розничную сеть бесплатно или хотя бы бесплатно гражданам Украины.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Нед 27 гру, 2020 02:45
Дело скорей всего не в газовщиках. И вообще не в газе. Просто чтобы взять очередной международный кредит, нужно вначале создать источник денег для выплаты долга с процентами.
А где взять источник денег? C бизнеса и фопов стричь уже нечего и так все стрижки наперед расписаны - уже бритвой кости полируют... Кроме как тарифы населению за газ и коммуналку накручивать, больше брать и негде... А кредит взять на новогодние подарки видно очень хочется...
Додано: Нед 27 гру, 2020 02:54
просто во всем есть здравый смысл. Можно конечно жаловаться на дороговизну любого товара, - от колбасы до биткойна.
Но. Газ - это так сказать стратегический товар и "строить" вокруг этого товара сомнительный рынок с разнообразным "эффективным менеджментом" и их мамами при том, что во всех остальных отраслях задница, отпуская этот газ по каким-то неадекватным ценам - это какой-то плевок государства в своих граждан. (никто и не говорит что он должен быть бесплатно, пусть будет около или чуть выше чем себестоимость добычи в Украине). Почему например в США тот же бензин стоит 0.68 долл (что есть копейки для них), а у нас 25-26 грн (что есть достаточно весомые затраты для нас)? Везде можно навести порядок - было бы желание... При том что у нас есть ресурсы и возможности для собственной газодобычи, просто не нужно саботировать эти процессы, либерально рассказывая про какой-то рынок, виртуальные реверсы и т.д.
Но впрочем, видимо пока полностью не помножат коммунальную отрасль на ноль своим эфективным управлением и/или не дождутся пока тут не останутся одни пенсионеры и чиновники и/или не дождутся бунта - ничего не поменяется по-видимому и все разговоры пустая трата времени.
Додано: Нед 27 гру, 2020 03:13
Стоит мужик на рынке и продаёт лом.
У него спрашивают:
- Почём лом?
- Тыща долларов.
- Почему так дорого? Он что - золотой?
- Да нет. Просто деньги очень нужны...
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