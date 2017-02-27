Додано: Нед 27 гру, 2020 09:23

Shaman написав: инвесторы не вкладывают по 8, вынимают по 28. они строят производство, которое должно им постоянно приносить прибыль. инвесторы не вкладывают по 8, вынимают по 28. они строят производство, которое должно им постоянно приносить прибыль.

Shaman написав: я же писал выше - низкий курс одно из необходимых условий.

а вот завышенный курс в нашей ситуации - просто все задушит, а потом курс все равно обвалится я же писал выше - низкий курс одно из необходимых условий.а вот завышенный курс в нашей ситуации - просто все задушит, а потом курс все равно обвалится

а прибыль они выводят по какому курсу по 8 или 28? Или они её вообще не выводят, наслаждаясь шуршанием орешков (был такой анекдот). Именно после кратного девала 2015 многие инвесторы умыли руки, а новые почему то не зашли...то что всё обвалится - бесспорно но по другой причине, по стране гуляет триллион необеспеченной макулатуры. Почему она необеспечена? потому бизнес не хочет работать в таких условиях, поэтому при курсе 28 и при курсе 48 экспорт и промпроизводство будут только падать. Панацеи нет, надо создавать правовое государство с гарантиями для инвесторов, иначе деньги будут и дальше убегать в более защищенные места планеты. При 28 поезд дальше не едет. При 35 закроется 40% бизнесов (они при 28 на ладан дышат). Выше писали слишком высокая доля импортных компонентов в украинской продукции, чем слабее гривна тем выше её (продукции) себестоимость. А на мировом рынке она неконкурентна не из-за цены. Вы лично по какой цене готовы купить пленочный фотоаппарат? Вы его не покупаете не из-за цены. Точно так же миру не нужны наши чугунные сковородки.Поддерживать экспорт низким курсом равносильно тушить пожар керосином. После кратного девала становятся недоступными ценники на газ и тепло, медицину, транспорт и всё остальное. Посмотрите на вэд коды импорта, что занимает топовые позиции, там далеко не швейцарский шоколад и польские сыры.В среднесрочной перспективе гривну ждет укрепление, потому что додевальвировались до того что пассажиры толкают локомотив, который сам дальше не едет. Экономике нужна глубокая модернизация, которая продаётся за американские, а не украинские деньги.