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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7076707770787079>
Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 02:04

  Alex2007 написав:хоть один из фирташевских облгазов обосновал свою цену?


что тут обосновывать - это монополия, поэтому могут ставить цену какую захотят, выбора у вас всё-равно нет :)
Амвросий
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 02:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

так я ж и говорю, раньше хоть чем-то аргументировали, сейчас вообще ничем.
З 1 січня 2021 року ціна на природний газ для потреб побутових споживачів складає – 9 850,00 грн

Почему не 9800, или не 9900, а именно 9850 ?

Львовское пиво в Ашане - это все-таки немного другое.
Тарифы от моб.операторов - тоже можно хотя-бы обосновать что там приходится оборудование дорогое покупать и поддерживать сеть, то 3G , то 4G, уже нужно 5G. наверное. Хотя их идиотский подход абонплаты за месяц, независимо от того пользуешься или нет, нужны ли тебе 5-10 гб в месяц моб.интернета или нужны, вызывает вопросы.

А тут же совсем с катушек послетали. Газовщики ищут эквилибриум? Используя свое монопольное положение. Ну и где же он будет по их планам - на 20 где-то? Где же наш антимонопольный комитет - хоть раз может яйки показать или как :?

Теже вопросы конечно можно задать ик ВОГ и ОККО - но к ним уже никто вопросы особо не задает ибо бесполезно как обычно :mrgreen: :(
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 02:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Alex2007 написав:Львовское пиво в Ашане - это все-таки немного другое.

Это такой же товар как и фирташевский газ. И пиво, и газ не обязаны продаваться по себестоимости. При желании и к пиву, и к газу можно прикрутить статью Конституции о народной собственности на недра. Но даже эта статья не говорит что содержимое недр отпускается в розничную сеть бесплатно или хотя бы бесплатно гражданам Украины.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 02:45

  Alex2007 написав:А тут же совсем с катушек послетали. Газовщики ищут эквилибриум?


Дело скорей всего не в газовщиках. И вообще не в газе. Просто чтобы взять очередной международный кредит, нужно вначале создать источник денег для выплаты долга с процентами.

А где взять источник денег? C бизнеса и фопов стричь уже нечего и так все стрижки наперед расписаны - уже бритвой кости полируют... Кроме как тарифы населению за газ и коммуналку накручивать, больше брать и негде... А кредит взять на новогодние подарки видно очень хочется...
Амвросий
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 02:54

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Alex2007 написав:Львовское пиво в Ашане - это все-таки немного другое.

Это такой же товар как и фирташевский газ. И пиво, и газ не обязаны продаваться по себестоимости. При желании и к пиву, и к газу можно прикрутить статью Конституции о народной собственности на недра. Но даже эта статья не говорит что содержимое недр отпускается в розничную сеть бесплатно или хотя бы бесплатно гражданам Украины.


просто во всем есть здравый смысл. Можно конечно жаловаться на дороговизну любого товара, - от колбасы до биткойна.
Но. Газ - это так сказать стратегический товар и "строить" вокруг этого товара сомнительный рынок с разнообразным "эффективным менеджментом" и их мамами при том, что во всех остальных отраслях задница, отпуская этот газ по каким-то неадекватным ценам - это какой-то плевок государства в своих граждан. (никто и не говорит что он должен быть бесплатно, пусть будет около или чуть выше чем себестоимость добычи в Украине). Почему например в США тот же бензин стоит 0.68 долл (что есть копейки для них), а у нас 25-26 грн (что есть достаточно весомые затраты для нас)? Везде можно навести порядок - было бы желание... При том что у нас есть ресурсы и возможности для собственной газодобычи, просто не нужно саботировать эти процессы, либерально рассказывая про какой-то рынок, виртуальные реверсы и т.д.

Но впрочем, видимо пока полностью не помножат коммунальную отрасль на ноль своим эфективным управлением и/или не дождутся пока тут не останутся одни пенсионеры и чиновники и/или не дождутся бунта - ничего не поменяется по-видимому и все разговоры пустая трата времени.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 03:13

  Alex2007 написав:Газ - это так сказать стратегический товар и "строить" вокруг этого товара сомнительный рынок с разнообразным "эффективным менеджментом" и их мамами при том, что во всех остальных отраслях задница


Стоит мужик на рынке и продаёт лом.
У него спрашивают:
- Почём лом?
- Тыща долларов.
- Почему так дорого? Он что - золотой?
- Да нет. Просто деньги очень нужны...
Амвросий
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 08:22

  drevlyanin написав:
  zРадио написав:
  drevlyanin написав:Капец. Вы нам из Китая пишете? Или у нас компартия рулит? А может нужно в Украине касты, как в Индии ввести, и сходу процентов 90 пересичных записать в неприкасаемые. Не ну а чё, мировой опыт!


Причина экономического успеха Китая - компартия, а Индии - кастовое деление общества? Не позорились бы такое писать на финансовом форуме!

  drevlyanin написав:Что нибудь в Украине при независимости производили или знакомы с предметом из книжек, обзоров и статистики?


Пустая беллетристика в отсутствие аргументов

  drevlyanin написав:п.с. Статистикой вы владеете хорошо, так не поленитесь и гляньте: когда производство и ВВП показывало в Украине максимальный рост-при стабильном курсе или в периоды девальвации? :wink: Или то было просто совпадение?


Если вы не способны разобраться в цепочках создания стоимости и причинно-следственных связях, я тут бессилен. Рост поголовья КРС статистически отражается тоже не тогда, когда создается :!: Это не rocket science, это очевидные вещи. Следовательно, вам стоит поискать причины и удач, и неудач там, где для них создаются предпосылки!

  drevlyanin написав: Или опять фыркнете, мол переход на личности


Вообще-то я не фыркал, а преспокойно объснил, почему для дискуссии о макроэкономике это лишено смысла. Но если уж вы напрашиваетесь, я готов вам ответить, когда гривна прекратит девальвировать, перейдя на личности - когда вы переведете все свои сбережения в гривну и одолжите их на 20 лет под 3% годовых. Что, не желаете? Как я удивлен :mrgreen:


Вы знаете, когда вас носом в грязь тыкали на ветке недвижимости, я вам даже сочувствовал, первое время. Но видимо это таки была ошибка. Вы чистый теоретиг ... Печалька.


Уверены что с таким написанием слова теоретик стоит спорить с zРадио? А то последнее слово Вашего спича как бы намекает.
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 09:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Shaman написав:инвесторы не вкладывают по 8, вынимают по 28. они строят производство, которое должно им постоянно приносить прибыль.
а прибыль они выводят по какому курсу по 8 или 28? Или они её вообще не выводят, наслаждаясь шуршанием орешков (был такой анекдот). Именно после кратного девала 2015 многие инвесторы умыли руки, а новые почему то не зашли...

  Shaman написав:я же писал выше - низкий курс одно из необходимых условий.
а вот завышенный курс в нашей ситуации - просто все задушит, а потом курс все равно обвалится
то что всё обвалится - бесспорно но по другой причине, по стране гуляет триллион необеспеченной макулатуры. Почему она необеспечена? потому бизнес не хочет работать в таких условиях, поэтому при курсе 28 и при курсе 48 экспорт и промпроизводство будут только падать. Панацеи нет, надо создавать правовое государство с гарантиями для инвесторов, иначе деньги будут и дальше убегать в более защищенные места планеты. При 28 поезд дальше не едет. При 35 закроется 40% бизнесов (они при 28 на ладан дышат). Выше писали слишком высокая доля импортных компонентов в украинской продукции, чем слабее гривна тем выше её (продукции) себестоимость. А на мировом рынке она неконкурентна не из-за цены. Вы лично по какой цене готовы купить пленочный фотоаппарат? Вы его не покупаете не из-за цены. Точно так же миру не нужны наши чугунные сковородки.

Поддерживать экспорт низким курсом равносильно тушить пожар керосином. После кратного девала становятся недоступными ценники на газ и тепло, медицину, транспорт и всё остальное. Посмотрите на вэд коды импорта, что занимает топовые позиции, там далеко не швейцарский шоколад и польские сыры.

В среднесрочной перспективе гривну ждет укрепление, потому что додевальвировались до того что пассажиры толкают локомотив, который сам дальше не едет. Экономике нужна глубокая модернизация, которая продаётся за американские, а не украинские деньги.

Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 27 гру, 2020 09:50, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 09:49

Немного в тему разговоров выходного дня )

"По данным opendatabot.ua спрос в Европе на рабочую силу из Украины вырос на 40% с начала пандемии коронавируса. Зарубежные работодатели чаще нанимают из Украины:
в Польше – упаковщиков, грузчиков, швей, водителей, строителей;
в Германии – сиделок, плиточников, сантехников, электриков, упаковщиков;
в Чехии – горничных, сварщиков, электриков, водителей."(c)
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 10:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Амвросий написав:что тут обосновывать - это монополия, поэтому могут ставить цену какую захотят, выбора у вас всё-равно нет :)

Вибору нема лише в теоретиків, які газом не користуються. Вже всі знайомі, кому потрібен газ, то давно змінили постачальника з цінами від 4,73грн/м³ до 6,45грн/м³ на увесь рік, а решта купують лом за 1000$, бо ліньки пройтись по ринку
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