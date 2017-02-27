А в каких регионах у облгазов сейчас монопольное положение?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 27 гру, 2020 10:11
Додано: Нед 27 гру, 2020 10:15
Таки должен отпускаться по себестоимости добычи+транспортировка+инвест. составляющая на разведку и кап.ремонты . Или менять Конституцию. Куле прикидываться ?
Додано: Нед 27 гру, 2020 10:31
"Нафтогаз" підвищив ціну на газ для побутових споживачів
Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" підвищила ціну газу для побутових клієнтів на 14% у січні.
Джерело: повідомлення компанії
Деталі: Зазначається, що ціни на природний газ для побутових клієнтів в січні 2021 року встановлено на рівні 7,22 гривень за куб.м з ПДВ і без урахування вартості розподілу (доставки).
У грудні поточного року ціна складала 6,33 грн.
Дослівно: "Зміни цін на газ у січні обумовлені, в першу чергу, сезонним фактором та збільшенням оптової ціни на блакитне паливо. Разом із тим ГК "Нафтогаз України", починаючи з серпня, пропонує своїм клієнтам газ за одними з найнижчих цін серед постачальників".
Додано: Нед 27 гру, 2020 10:33
Re: Валютный рынок в контексте ДС
І де, в Конституції, така формула?
Порошенко не встиг сказати: -Остаточне прощавай!- совковій халяві, то скаже Зеленський чи наступний. Процес цей неминучий, хоч і болючій.
Востаннє редагувалось lapay в Нед 27 гру, 2020 10:39, всього редагувалось 1 раз.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Нед 27 гру, 2020 10:35
Как интересно... значит потенциально в ЕС могут уехать на 40% больше заробитчан. І шось мені підказує, шо вони поїдуть аж бігом...
Додано: Нед 27 гру, 2020 10:37
Газопостачальні компанії почали оприлюднювати ціни на січень
26.12.2020
У Новий рік – з новими цінами на газ. Станом на ранок 26 грудня свої пропозиції на січень 2021 року оприлюднили 8 газопостачальних компаній.
Решта постачальників (а їх більше 50) поки не опублікували ціну, але мали б зробити це вже найближчим часом.
Нагадаємо, газопостачальні компанії мають оприлюднювати вартість палива за 5 днів до початку місяця постачання, якщо ціна на наступний місяць буде відрізнятися від попереднього.
Станом на ранок 26 грудня найнижчу ціну на січень заявила компанія «Megawatt» – 7,05 грн за кубометр. Це на 1,1 грн більше в порівнянні з груднем.
Далі йде Газопостачальна компанія «Нафтогаз України». Її ціна – 7,22 грн за кубометр. Це на 89 коп більше, аніж у грудні.
Одразу на 1,56 грн на кубометрі підняла ціни компанія «Енера» (Енера Суми, Енера Чернігів, Енера Схід і Енера Вінниця). Її пропозиція на січень – 8,82 грн за кубометр.
На цілу гривню свою ціну підняла «Торгова електрична компанія». Газ у неї в січні коштуватиме 9,8 грн за кубометр.
Але найвищу ціну (станом на ранок 26 грудня) поки що запропонувала компанія «Львівенергозбут»: 10,8 грн за кубометр.
Зазначимо, що ціни вказані з ПДВ, але без урахування вартості розподілу. Адже за доставку газу споживачі сплачують облгазам напряму.
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