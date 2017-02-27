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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7077707870797080>
Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 10:11

  Alex2007 написав:Газовщики ищут эквилибриум? Используя свое монопольное положение.
(

А в каких регионах у облгазов сейчас монопольное положение?
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 10:15

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Alex2007 написав:Львовское пиво в Ашане - это все-таки немного другое.

Это такой же товар как и фирташевский газ. И пиво, и газ не обязаны продаваться по себестоимости. При желании и к пиву, и к газу можно прикрутить статью Конституции о народной собственности на недра. Но даже эта статья не говорит что содержимое недр отпускается в розничную сеть бесплатно или хотя бы бесплатно гражданам Украины.

Таки должен отпускаться по себестоимости добычи+транспортировка+инвест. составляющая на разведку и кап.ремонты . Или менять Конституцию. Куле прикидываться ?
alex10
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 10:25

Proofy евро по 34,20 бери нехачу :mrgreen:
kulishgazmagnat
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 10:31

  juristkostya написав:
  Zebra написав:С 1 января Фирташевские облгазы установили цену на газ почти 10 грн за кубометр, с доставкой это в зависимости от региона получается 10,5-11,5 грн. Таких цен на газ еще не было.
это всего лишь означает более массовый переход населения на договора с Нефтегазом по 6,44 с фиксацией на год вперёд

  Zebra написав:С восстановлением мировых цен на энергоресурсы, цена газа приблизится к 20-25 грн за кубометр.

с восстановлением мировых цен штатовские сланцевики расконсервируют мощности, резко нарастят предложение и качнут маятник обратно. В последние годы это происходит настолько стабильно, что просто странно, как кто-то до сих пор не заметил.



"Нафтогаз" підвищив ціну на газ для побутових споживачів



Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" підвищила ціну газу для побутових клієнтів на 14% у січні.

Джерело: повідомлення компанії

Деталі: Зазначається, що ціни на природний газ для побутових клієнтів в січні 2021 року встановлено на рівні 7,22 гривень за куб.м з ПДВ і без урахування вартості розподілу (доставки).

У грудні поточного року ціна складала 6,33 грн.

Дослівно: "Зміни цін на газ у січні обумовлені, в першу чергу, сезонним фактором та збільшенням оптової ціни на блакитне паливо. Разом із тим ГК "Нафтогаз України", починаючи з серпня, пропонує своїм клієнтам газ за одними з найнижчих цін серед постачальників".
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 10:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  alex10 написав:Таки должен отпускаться по себестоимости добычи+транспортировка+инвест. составляющая на разведку и кап.ремонты . Или менять Конституцию

І де, в Конституції, така формула?
Порошенко не встиг сказати: -Остаточне прощавай!- совковій халяві, то скаже Зеленський чи наступний. Процес цей неминучий, хоч і болючій.
Востаннє редагувалось lapay в Нед 27 гру, 2020 10:39, всього редагувалось 1 раз.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 10:35

  freeze написав:Немного в тему разговоров выходного дня )

"По данным opendatabot.ua спрос в Европе на рабочую силу из Украины вырос на 40% с начала пандемии коронавируса. Зарубежные работодатели чаще нанимают из Украины:
в Польше – упаковщиков, грузчиков, швей, водителей, строителей;
в Германии – сиделок, плиточников, сантехников, электриков, упаковщиков;
в Чехии – горничных, сварщиков, электриков, водителей."(c)


Как интересно... значит потенциально в ЕС могут уехать на 40% больше заробитчан. І шось мені підказує, шо вони поїдуть аж бігом...
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 10:37

https://gazpravda.com.ua/novyny/hazopos ... hxsZrmjc7A


Газопостачальні компанії почали оприлюднювати ціни на січень
26.12.2020

У Новий рік – з новими цінами на газ. Станом на ранок 26 грудня свої пропозиції на січень 2021 року оприлюднили 8 газопостачальних компаній.

Решта постачальників (а їх більше 50) поки не опублікували ціну, але мали б зробити це вже найближчим часом.

Нагадаємо, газопостачальні компанії мають оприлюднювати вартість палива за 5 днів до початку місяця постачання, якщо ціна на наступний місяць буде відрізнятися від попереднього.

Станом на ранок 26 грудня найнижчу ціну на січень заявила компанія «Megawatt» – 7,05 грн за кубометр. Це на 1,1 грн більше в порівнянні з груднем.

Далі йде Газопостачальна компанія «Нафтогаз України». Її ціна – 7,22 грн за кубометр. Це на 89 коп більше, аніж у грудні.

Одразу на 1,56 грн на кубометрі підняла ціни компанія «Енера» (Енера Суми, Енера Чернігів, Енера Схід і Енера Вінниця). Її пропозиція на січень – 8,82 грн за кубометр.

На цілу гривню свою ціну підняла «Торгова електрична компанія». Газ у неї в січні коштуватиме 9,8 грн за кубометр.

Але найвищу ціну (станом на ранок 26 грудня) поки що запропонувала компанія «Львівенергозбут»: 10,8 грн за кубометр.

Зазначимо, що ціни вказані з ПДВ, але без урахування вартості розподілу. Адже за доставку газу споживачі сплачують облгазам напряму.
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 11:22

  vitaliian написав:
  Shaman написав:инвесторы не вкладывают по 8, вынимают по 28. они строят производство, которое должно им постоянно приносить прибыль.
а прибыль они выводят по какому курсу по 8 или 28? Или они её вообще не выводят, наслаждаясь шуршанием орешков (был такой анекдот). Именно после кратного девала 2015 многие инвесторы умыли руки, а новые почему то не зашли...

а примеры дайте, кто вышел :wink:

  vitaliian написав:
  Shaman написав:я же писал выше - низкий курс одно из необходимых условий.
а вот завышенный курс в нашей ситуации - просто все задушит, а потом курс все равно обвалится
то что всё обвалится - бесспорно но по другой причине, по стране гуляет триллион необеспеченной макулатуры. Почему она необеспечена? потому бизнес не хочет работать в таких условиях, поэтому при курсе 28 и при курсе 48 экспорт и промпроизводство будут только падать. Панацеи нет, надо создавать правовое государство с гарантиями для инвесторов, иначе деньги будут и дальше убегать в более защищенные места планеты. При 28 поезд дальше не едет. При 35 закроется 40% бизнесов (они при 28 на ладан дышат). Выше писали слишком высокая доля импортных компонентов в украинской продукции, чем слабее гривна тем выше её (продукции) себестоимость. А на мировом рынке она неконкурентна не из-за цены. Вы лично по какой цене готовы купить пленочный фотоаппарат? Вы его не покупаете не из-за цены. Точно так же миру не нужны наши чугунные сковородки.

Поддерживать экспорт низким курсом равносильно тушить пожар керосином. После кратного девала становятся недоступными ценники на газ и тепло, медицину, транспорт и всё остальное. Посмотрите на вэд коды импорта, что занимает топовые позиции, там далеко не швейцарский шоколад и польские сыры.


страну надо продолжать реформировать, даже не буду спорить.

но обоснуйте, как укрепление гривны простимулирует экономику??? :shock:

доля импорта в себестоимости - она разная, зависимости от продукции.
а насчет конкурентоспособности - именно цена. наша продукция просто невысокого качества - если будет соответствующая цена - будут покупать. китайское г.. покупают же по копеечным ценам;)
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 11:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  drevlyanin написав:А может нам навеки застрять в той субстанции в которой находимся, потому как девальвация наше фсё и ничего другого и пробовать не стоит?
п.с. Статистикой вы владеете хорошо, так не поленитесь и гляньте: когда производство и ВВП показывало в Украине максимальный рост-при стабильном курсе или в периоды девальвации? Или то было просто совпадение?

Экономика это организм. Курс это температура. Организму плохо не от того, что растет температура, а наоборот температура растет от того, что организм болеет. Кризис, как результат накопившихся дисбалансов, сопровождается девальвацией.
Когда человек пьет водку, он чувствует себя прекрасно, активность хорошая, а на следующее утро, когда похмельный синдром, лежит без движения. Это модель роста производства при стабильном курсе и падение при кризисе/девальвации.
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 11:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Кто пробовал соскочить с поставщика облгаза на другого поставщика? Чем чревато? Приездом аварийки и опломбированием вводного кран? Так как, к примеру газовому счётчику без поверки 20 лет? И вЫставят счёт за неучтённые температурные коэффициенты с 2015 года? Или ещё можно 10 основани для отключения газа найти у любого портребителя! Стрёмно, аж жуть стать перебежчиком от облгазов. Ведь они в Суды уже направили иски против Кабмина за упрощённую схему смену перехода к другому поставщику!!! И выиграют, уверен! И тогда перебежчикам, имхо, жизнь малиной не покажется.
Кто пробовал перейти к к Нафтогазу? У них 6, с чем то тариф на весь год!!!!
Это газовая удавка, Кабмин, ВР и Президент отстранились от бед народа, отдали простой трудовой народ на растерзание олигархическим хищникам (Фирташу и ко)!! Имхо, это месть за то, что за Слуг Народа на местных выборах мало проголосовали!!

Это в тему, это я о том , что в 2021 году никомунепортибный совсем не нужен никому будет!!! Всё уйдёт на оплату за газ и тепло
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Нед 27 гру, 2020 12:15, всього редагувалось 1 раз.
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