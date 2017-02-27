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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 27 гру, 2020 11:52
Shaman написав:
а примеры дайте, кто вышел
гугл в помощь если отток капитала из Украины для вас новость... вопросов больше не имею)
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
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vitaliian
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Додано: Нед 27 гру, 2020 12:12
vitaliian написав: Shaman написав:
а примеры дайте, кто вышел
гугл в помощь если отток капитала из Украины для вас новость... вопросов больше не имею)
в том то и дело, что конкретики нет, только ля ля
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Shaman
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