голова Державної податкової служби України Олексій Любченко.
“З 1998 року ми ведемо персональну базу даних про кожну людину в частині оплати податків. Це 22 роки, це великий масив інформації. І якщо у нас в 1998 році, коли був перший занесений реєстр в базу… Ми мали в 2004 році 19 млн 200 тис. робочих місць… Це виплачена заробітна плата. Все інше — це фікція. За 10 років ми маємо вже в 2014 році мінус 5 млн. Мінус п’ять мільйонів скорочених робочих місць. Ось десятиліття втрачене абсолютно в плані збирання робочої сили в Україні”, — сказав Олексій Любченко.
минус 8 млн рабочих мест это признак притока или оттока инвестиций? спросите у сына-первоклассника если сами не знаете)
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 27 гру, 2020 13:21, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4 минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
Ваша конкретика и бесплатно не нужна - много эмоций и передергиваний
vitaliian написав:
голова Державної податкової служби України Олексій Любченко. “З 1998 року ми ведемо персональну базу даних про кожну людину в частині оплати податків. Це 22 роки, це великий масив інформації. І якщо у нас в 1998 році, коли був перший занесений реєстр в базу… Ми мали в 2004 році 19 млн 200 тис. робочих місць… Це виплачена заробітна плата. Все інше — це фікція. За 10 років ми маємо вже в 2014 році мінус 5 млн. Мінус п’ять мільйонів скорочених робочих місць. Ось десятиліття втрачене абсолютно в плані збирання робочої сили в Україні”, — сказав Олексій Любченко.
минус 8 млн рабочих мест это признак притока или оттока инвестиций? спросите у сына-первоклассника если сами не знаете)
Вы скачете с темы на тему - чтобы сбить с толку и запутать? а кто-то скажет, сколько здесь падение рабочих мест, а сколько - тенизация. достоверных цифр, увы, нет...
притока инвестиций в больших масштабах нет, но и вывода - тоже нет, так что не надо ля ля. Та же зеленая энергетика - мощности по производству были созданы. И как бы не ломали копья по цене на зеленую э/энергию, сами генерирующие мощности останутся в стране.
Shaman написав:Вы скачете с темы на тему - чтобы сбить с толку и запутать? а кто-то скажет, сколько здесь падение рабочих мест, а сколько - тенизация. достоверных цифр, увы, нет...
притока инвестиций в больших масштабах нет, но и вывода - тоже нет, так что не надо ля ля. Та же зеленая энергетика - мощности по производству были созданы. И как бы не ломали копья по цене на зеленую э/энергию, сами генерирующие мощности останутся в стране.
говорю что знаю, поскольку работал в сфере рыночных исследований. Компании громко заходят а выходят тихо, чтобы избежать падение капитализации и паники. Изучить этот вопрос глубже, или верить дальше в свой самообман - дело ваше, нбу периодически но неохотно выкладывает отчет про отток инвестиций. Если потеря 8 млн рабочих мест возможна при ваших "притока инвестиций в больших масштабах нет, но и вывода - тоже нет" тогда мне с вами не о чем больше разговаривать, извините.
И как бы не ломали копья по цене на зеленую э/энергию, сами генерирующие мощности останутся в стране
речь идёт про инвестиции а не о том что останется после их выхода, свято место пусто не бывает, кто-то приберет рукам эти активы, но будет ли он в них вкладывать деньги или выжимать все соки (как выжимает укрзализныця из подвижного состава) разницу улавливаете? Можно по сайту work.ua отслеживать какой крупный инвестор и когда набирал большое количество персонала (за последние 5 лет никакой). У тех кто мониторит рынок труда эта инфа есть, можете её купить).
Известный бренд бытовой техники Zelmer ушел с украинского рынка. Компания входила в ТОП-5 лидеров на рынке Украины.
Zelmer ушёл с рынка Неприятные для украинских потребителей новости не закончились на том, что Starbuсks не планирует открываться в Украине. Так, крупнейший европейский производитель бытовой техники – немецкий концерн BSH – с 1 января 2018 года не поставляет на украинский рынок технику под торговой маркой Zelmer. Об этом сообщил генеральный директор компании «БСХ Бытовая техника» (представительство BSH в Украине) Сергей Максимов, передает Liga.net.
«Решение сконцентрироваться на продаже техники под ТМ Bosch было принято в прошлом году. Компания не ликвидирует склад запчастей техники Zelmer, поэтому гарантийное обслуживание техники будет продолжаться», – сказал Максимов.
Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH приобрел крупнейшего польского производителя мелкой бытовой техники Zelmer S.A. в 2013 году. Сумма сделки оценивалась экспертами в 187 млн долларов. Zelmer удерживал сильные позиции в сегменте пылесосов, утюгов, комбайнов, фенов и т.д. В Украине компания входила в ТОП-5 лидеров на рынке мелкой бытовой техники.
международная группа компаний AXA, которая представлена в Украине компаниями «AXA Страхование» и «AXA Страхование жизни», объявила, что выходит с украинского рынка, продавая украинские компании канадскому финансовому холдингу Fairfax Financial Holding Limited. Данная информация размещена на сайте компании.
«Группа АХА объявила сегодня о том, что заключила соглашение с Fairfax Financial Holding Limited (Канада) о продаже всех своих компаний в Украине и выход с украинского рынка. Согласно условиям соглашения, Fairfax приобретет 100% «АХА Страхование» и «АХА Страхование жизни» в Украине», — говорится в сообщении.
Как отмечается, окончание операции будет зависеть от выполнения соответствующих условий ее закрытия, в том числе получение необходимых регуляторных разрешений.
Следует отметить, что группа AXA — страховая компания, в которой работает 160 тысяч сотрудников во всем мире, которые обслуживают 105 миллионов клиентов в 62 странах. В 2017 году ее доходы, согласно МСФО, составили 98,5 млрд евро, а прибыль от основных видов деятельности — 6 млрд евро. AXA управляет активами в размере 1439 млрд евро на 31 декабря 2017 года.
верю в евро... по 1,4 минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
vitaliian написав:говорю что знаю, поскольку работал в сфере рыночных исследований. Компании громко заходят а выходят тихо, чтобы избежать падение капитализации и паники. Изучить этот вопрос глубже, или верить дальше в свой самообман - дело ваше, нбу периодически но неохотно выкладывает отчет про отток инвестиций. Если потеря 8 млн рабочих мест возможна при ваших "притока инвестиций в больших масштабах нет, но и вывода - тоже нет" тогда мне с вами не о чем больше разговаривать, извините.
сферу работы видно. когда я читаю такие исследования в областях, в которых разбираюсь, - можно только улыбаться - владение фактурой очень слабое. и понятно, что в остальных областях похожая ситуация.
я и пытаюсь разбираться по мере возможности, но на основе фактов и цифр. и режет глас необоснованное нагнетание страстей в стиле "все пропало", натягивание совы на глобус, когда пытаются увязать слабо связанные вещи.
и вообще о чем дискуссия? а то уже пошел спор сам по себе, без привязки к предмету. тяжелая ситуация у нас, в том числе с инвестициями. обсудим, почему это произошло? или что надо сделать? или самое сложное - как это сделать?