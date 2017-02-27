Додано: Нед 27 гру, 2020 13:32

Shaman написав: Вы скачете с темы на тему - чтобы сбить с толку и запутать?

а кто-то скажет, сколько здесь падение рабочих мест, а сколько - тенизация. достоверных цифр, увы, нет...



притока инвестиций в больших масштабах нет, но и вывода - тоже нет, так что не надо ля ля. Та же зеленая энергетика - мощности по производству были созданы. И как бы не ломали копья по цене на зеленую э/энергию, сами генерирующие мощности останутся в стране. Вы скачете с темы на тему - чтобы сбить с толку и запутать?а кто-то скажет, сколько здесь падение рабочих мест, а сколько - тенизация. достоверных цифр, увы, нет...притока инвестиций в больших масштабах нет, но и вывода - тоже нет, так что не надо ля ля. Та же зеленая энергетика - мощности по производству были созданы. И как бы не ломали копья по цене на зеленую э/энергию, сами генерирующие мощности останутся в стране.

И как бы не ломали копья по цене на зеленую э/энергию, сами генерирующие мощности останутся в стране

Известный бренд бытовой техники Zelmer ушел с украинского рынка. Компания входила в ТОП-5 лидеров на рынке Украины.





Zelmer ушёл с рынка

Неприятные для украинских потребителей новости не закончились на том, что Starbuсks не планирует открываться в Украине. Так, крупнейший европейский производитель бытовой техники – немецкий концерн BSH – с 1 января 2018 года не поставляет на украинский рынок технику под торговой маркой Zelmer. Об этом сообщил генеральный директор компании «БСХ Бытовая техника» (представительство BSH в Украине) Сергей Максимов, передает Liga.net.



«Решение сконцентрироваться на продаже техники под ТМ Bosch было принято в прошлом году. Компания не ликвидирует склад запчастей техники Zelmer, поэтому гарантийное обслуживание техники будет продолжаться», – сказал Максимов.



Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH приобрел крупнейшего польского производителя мелкой бытовой техники Zelmer S.A. в 2013 году. Сумма сделки оценивалась экспертами в 187 млн долларов. Zelmer удерживал сильные позиции в сегменте пылесосов, утюгов, комбайнов, фенов и т.д. В Украине компания входила в ТОП-5 лидеров на рынке мелкой бытовой техники.

международная группа компаний AXA, которая представлена в Украине компаниями «AXA Страхование» и «AXA Страхование жизни», объявила, что выходит с украинского рынка, продавая украинские компании канадскому финансовому холдингу Fairfax Financial Holding Limited. Данная информация размещена на сайте компании.



«Группа АХА объявила сегодня о том, что заключила соглашение с Fairfax Financial Holding Limited (Канада) о продаже всех своих компаний в Украине и выход с украинского рынка. Согласно условиям соглашения, Fairfax приобретет 100% «АХА Страхование» и «АХА Страхование жизни» в Украине», — говорится в сообщении.



Как отмечается, окончание операции будет зависеть от выполнения соответствующих условий ее закрытия, в том числе получение необходимых регуляторных разрешений.



Следует отметить, что группа AXA — страховая компания, в которой работает 160 тысяч сотрудников во всем мире, которые обслуживают 105 миллионов клиентов в 62 странах. В 2017 году ее доходы, согласно МСФО, составили 98,5 млрд евро, а прибыль от основных видов деятельности — 6 млрд евро. AXA управляет активами в размере 1439 млрд евро на 31 декабря 2017 года.

говорю что знаю, поскольку работал в сфере рыночных исследований. Компании громко заходят а выходят тихо, чтобы избежать падение капитализации и паники. Изучить этот вопрос глубже, или верить дальше в свой самообман - дело ваше, нбу периодически но неохотно выкладывает отчет про отток инвестиций. Если потеря 8 млн рабочих мест возможна при ваших "притока инвестиций в больших масштабах нет, но и вывода - тоже нет" тогда мне с вами не о чем больше разговаривать, извините.речь идёт про инвестиции а не о том что останется после их выхода, свято место пусто не бывает, кто-то приберет рукам эти активы, но будет ли он в них вкладывать деньги или выжимать все соки (как выжимает укрзализныця из подвижного состава) разницу улавливаете? Можно по сайту work.ua отслеживать какой крупный инвестор и когда набирал большое количество персонала (за последние 5 лет никакой). У тех кто мониторит рынок труда эта инфа есть, можете её купить).