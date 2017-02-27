Додано: Нед 27 гру, 2020 15:37

Хто ще не знає/не розуміє, чому досі(вже 12й день) стоять ФОПи на Майдані, то прошу прочитати з Вайбер-групи SaveФОП:



Оля добрый вечер , прослушала ваш эфир про первичку , спасибо вам за разъяснения , но к сожалению к проблемам ФОП и почему они стоят на Майдане это имеет коственное отношение !!!! Конечно проверка дело неприятное , но не только для ФОП , моя подруга бух галтер и тоже не шибко радуется!!! Но проблема в том что на данный момент в принципе нет понимания как дальше работать !!! Вы говорили за сертификаты соответствия , в принципе на сегодняшний день ни один из предпринимателей не может их получить , по ряду причин ! Первая это то что 90%товары импортного производства , я думаю тут пояснять почему не нужно ( текстиль) ,второе это то что даже на сегодняшний день ( узнавала вчера ) , на таможне вам его никто не даст , потому что весь товар мелкий бизнес получает через Карго , другого пути нет , как соответственно и документации !!! Сразу хочу сказать что получаем мы его не бесплатно , как многие думают , а в среднем 15-17% стоимости товара , оптовые рынки Барабашева 7км точно также!!!! Поэтому получить ФОП сертификат соответствия нереально !!!!! Теперь главная проблема первичка !!!! Мы не сможем сдать отчеты за2021

год , т к товарно - кассовые книги отменены и отчитываться мы должны на основании первичных документов !!! Товар в обороте минимум за пять

последних лет , а есть единичные остатки и позже !!! У меня в наличии более 50 фирм , многих из которых на сегодняшний день уже нет в

наличии , не потому что они плохие , а по

тому что очень хорошие , но из-за цены не продаваемые !!!! И где я должна брать первичку !!!! В Стамбуле все выписывают от руки и принимают нал !!! Где мы все можем взять

Данные о производителе и платежные квитанции !!! Я сейчас пока не буду затрагивать тему ppo , поверьте будет что написать!!! И как нам работать и дальше !!!