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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7076707770787079>
Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 11:22

  vitaliian написав:
  Shaman написав:инвесторы не вкладывают по 8, вынимают по 28. они строят производство, которое должно им постоянно приносить прибыль.
а прибыль они выводят по какому курсу по 8 или 28? Или они её вообще не выводят, наслаждаясь шуршанием орешков (был такой анекдот). Именно после кратного девала 2015 многие инвесторы умыли руки, а новые почему то не зашли...

а примеры дайте, кто вышел :wink:

  vitaliian написав:
  Shaman написав:я же писал выше - низкий курс одно из необходимых условий.
а вот завышенный курс в нашей ситуации - просто все задушит, а потом курс все равно обвалится
то что всё обвалится - бесспорно но по другой причине, по стране гуляет триллион необеспеченной макулатуры. Почему она необеспечена? потому бизнес не хочет работать в таких условиях, поэтому при курсе 28 и при курсе 48 экспорт и промпроизводство будут только падать. Панацеи нет, надо создавать правовое государство с гарантиями для инвесторов, иначе деньги будут и дальше убегать в более защищенные места планеты. При 28 поезд дальше не едет. При 35 закроется 40% бизнесов (они при 28 на ладан дышат). Выше писали слишком высокая доля импортных компонентов в украинской продукции, чем слабее гривна тем выше её (продукции) себестоимость. А на мировом рынке она неконкурентна не из-за цены. Вы лично по какой цене готовы купить пленочный фотоаппарат? Вы его не покупаете не из-за цены. Точно так же миру не нужны наши чугунные сковородки.

Поддерживать экспорт низким курсом равносильно тушить пожар керосином. После кратного девала становятся недоступными ценники на газ и тепло, медицину, транспорт и всё остальное. Посмотрите на вэд коды импорта, что занимает топовые позиции, там далеко не швейцарский шоколад и польские сыры.


страну надо продолжать реформировать, даже не буду спорить.

но обоснуйте, как укрепление гривны простимулирует экономику??? :shock:

доля импорта в себестоимости - она разная, зависимости от продукции.
а насчет конкурентоспособности - именно цена. наша продукция просто невысокого качества - если будет соответствующая цена - будут покупать. китайское г.. покупают же по копеечным ценам;)
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 11:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  drevlyanin написав:А может нам навеки застрять в той субстанции в которой находимся, потому как девальвация наше фсё и ничего другого и пробовать не стоит?
п.с. Статистикой вы владеете хорошо, так не поленитесь и гляньте: когда производство и ВВП показывало в Украине максимальный рост-при стабильном курсе или в периоды девальвации? Или то было просто совпадение?

Экономика это организм. Курс это температура. Организму плохо не от того, что растет температура, а наоборот температура растет от того, что организм болеет. Кризис, как результат накопившихся дисбалансов, сопровождается девальвацией.
Когда человек пьет водку, он чувствует себя прекрасно, активность хорошая, а на следующее утро, когда похмельный синдром, лежит без движения. Это модель роста производства при стабильном курсе и падение при кризисе/девальвации.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 11:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Кто пробовал соскочить с поставщика облгаза на другого поставщика? Чем чревато? Приездом аварийки и опломбированием вводного кран? Так как, к примеру газовому счётчику без поверки 20 лет? И вЫставят счёт за неучтённые температурные коэффициенты с 2015 года? Или ещё можно 10 основани для отключения газа найти у любого портребителя! Стрёмно, аж жуть стать перебежчиком от облгазов. Ведь они в Суды уже направили иски против Кабмина за упрощённую схему смену перехода к другому поставщику!!! И выиграют, уверен! И тогда перебежчикам, имхо, жизнь малиной не покажется.
Кто пробовал перейти к к Нафтогазу? У них 6, с чем то тариф на весь год!!!!
Это газовая удавка, Кабмин, ВР и Президент отстранились от бед народа, отдали простой трудовой народ на растерзание олигархическим хищникам (Фирташу и ко)!! Имхо, это месть за то, что за Слуг Народа на местных выборах мало проголосовали!!

Это в тему, это я о том , что в 2021 году никомунепортибный совсем не нужен никому будет!!! Всё уйдёт на оплату за газ и тепло
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Нед 27 гру, 2020 12:15, всього редагувалось 1 раз.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 11:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Shaman написав:а примеры дайте, кто вышел
гугл в помощь если отток капитала из Украины для вас новость... вопросов больше не имею)
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 12:12

  vitaliian написав:
  Shaman написав:а примеры дайте, кто вышел
гугл в помощь если отток капитала из Украины для вас новость... вопросов больше не имею)


в том то и дело, что конкретики нет, только ля ля :wink:
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 13:01

  Shaman написав:
  vitaliian написав:
  Shaman написав:а примеры дайте, кто вышел
гугл в помощь если отток капитала из Украины для вас новость... вопросов больше не имею)


в том то и дело, что конкретики нет, только ля ля :wink:

большая конкретика денег стоит, можете заказать (подскажу где)
obi, praktiker? не слышали?
billa https://www.epravda.com.ua/rus/news/2020/09/16/665189/
https://rau.ua/ru/ekonomika/kakye-sety- ... z-ukrayny/
https://www.autocentre.ua/avtopravo/avt ... 43236.html

Гуглите сами, изучайте открытые источники.

https://news.finance.ua/ua/news/-/48453 ... lyubchenko

голова Державної податкової служби України Олексій Любченко.

“З 1998 року ми ведемо персональну базу даних про кожну людину в частині оплати податків. Це 22 роки, це великий масив інформації. І якщо у нас в 1998 році, коли був перший занесений реєстр в базу… Ми мали в 2004 році 19 млн 200 тис. робочих місць… Це виплачена заробітна плата. Все інше — це фікція. За 10 років ми маємо вже в 2014 році мінус 5 млн. Мінус п’ять мільйонів скорочених робочих місць. Ось десятиліття втрачене абсолютно в плані збирання робочої сили в Україні”, — сказав Олексій Любченко.
минус 8 млн рабочих мест это признак притока или оттока инвестиций? спросите у сына-первоклассника если сами не знаете)
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 27 гру, 2020 13:21, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 13:21

  vitaliian написав:
  Shaman написав:в том то и дело, что конкретики нет, только ля ля :wink:

конкретика денег стоит, можете заказать (подскажу где)
А бесплатно изучайте открытые источники, https://news.finance.ua/ua/news/-/48453 ... lyubchenko

Ваша конкретика и бесплатно не нужна - много эмоций и передергиваний :wink:
  vitaliian написав:
голова Державної податкової служби України Олексій Любченко.
“З 1998 року ми ведемо персональну базу даних про кожну людину в частині оплати податків. Це 22 роки, це великий масив інформації. І якщо у нас в 1998 році, коли був перший занесений реєстр в базу… Ми мали в 2004 році 19 млн 200 тис. робочих місць… Це виплачена заробітна плата. Все інше — це фікція. За 10 років ми маємо вже в 2014 році мінус 5 млн. Мінус п’ять мільйонів скорочених робочих місць. Ось десятиліття втрачене абсолютно в плані збирання робочої сили в Україні”, — сказав Олексій Любченко.
минус 8 млн рабочих мест это признак притока или оттока инвестиций? спросите у сына-первоклассника если сами не знаете)

Вы скачете с темы на тему - чтобы сбить с толку и запутать? :wink:
а кто-то скажет, сколько здесь падение рабочих мест, а сколько - тенизация. достоверных цифр, увы, нет...

притока инвестиций в больших масштабах нет, но и вывода - тоже нет, так что не надо ля ля. Та же зеленая энергетика - мощности по производству были созданы. И как бы не ломали копья по цене на зеленую э/энергию, сами генерирующие мощности останутся в стране.
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 13:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Shaman написав:Вы скачете с темы на тему - чтобы сбить с толку и запутать?
а кто-то скажет, сколько здесь падение рабочих мест, а сколько - тенизация. достоверных цифр, увы, нет...

притока инвестиций в больших масштабах нет, но и вывода - тоже нет, так что не надо ля ля. Та же зеленая энергетика - мощности по производству были созданы. И как бы не ломали копья по цене на зеленую э/энергию, сами генерирующие мощности останутся в стране.


говорю что знаю, поскольку работал в сфере рыночных исследований. Компании громко заходят а выходят тихо, чтобы избежать падение капитализации и паники. Изучить этот вопрос глубже, или верить дальше в свой самообман - дело ваше, нбу периодически но неохотно выкладывает отчет про отток инвестиций. Если потеря 8 млн рабочих мест возможна при ваших "притока инвестиций в больших масштабах нет, но и вывода - тоже нет" тогда мне с вами не о чем больше разговаривать, извините.

И как бы не ломали копья по цене на зеленую э/энергию, сами генерирующие мощности останутся в стране
речь идёт про инвестиции а не о том что останется после их выхода, свято место пусто не бывает, кто-то приберет рукам эти активы, но будет ли он в них вкладывать деньги или выжимать все соки (как выжимает укрзализныця из подвижного состава) разницу улавливаете? Можно по сайту work.ua отслеживать какой крупный инвестор и когда набирал большое количество персонала (за последние 5 лет никакой). У тех кто мониторит рынок труда эта инфа есть, можете её купить).

Известный бренд бытовой техники Zelmer ушел с украинского рынка. Компания входила в ТОП-5 лидеров на рынке Украины.


Zelmer ушёл с рынка
Неприятные для украинских потребителей новости не закончились на том, что Starbuсks не планирует открываться в Украине. Так, крупнейший европейский производитель бытовой техники – немецкий концерн BSH – с 1 января 2018 года не поставляет на украинский рынок технику под торговой маркой Zelmer. Об этом сообщил генеральный директор компании «БСХ Бытовая техника» (представительство BSH в Украине) Сергей Максимов, передает Liga.net.

«Решение сконцентрироваться на продаже техники под ТМ Bosch было принято в прошлом году. Компания не ликвидирует склад запчастей техники Zelmer, поэтому гарантийное обслуживание техники будет продолжаться», – сказал Максимов.

Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH приобрел крупнейшего польского производителя мелкой бытовой техники Zelmer S.A. в 2013 году. Сумма сделки оценивалась экспертами в 187 млн долларов. Zelmer удерживал сильные позиции в сегменте пылесосов, утюгов, комбайнов, фенов и т.д. В Украине компания входила в ТОП-5 лидеров на рынке мелкой бытовой техники.


международная группа компаний AXA, которая представлена в Украине компаниями «AXA Страхование» и «AXA Страхование жизни», объявила, что выходит с украинского рынка, продавая украинские компании канадскому финансовому холдингу Fairfax Financial Holding Limited. Данная информация размещена на сайте компании.

«Группа АХА объявила сегодня о том, что заключила соглашение с Fairfax Financial Holding Limited (Канада) о продаже всех своих компаний в Украине и выход с украинского рынка. Согласно условиям соглашения, Fairfax приобретет 100% «АХА Страхование» и «АХА Страхование жизни» в Украине», — говорится в сообщении.

Как отмечается, окончание операции будет зависеть от выполнения соответствующих условий ее закрытия, в том числе получение необходимых регуляторных разрешений.

Следует отметить, что группа AXA — страховая компания, в которой работает 160 тысяч сотрудников во всем мире, которые обслуживают 105 миллионов клиентов в 62 странах. В 2017 году ее доходы, согласно МСФО, составили 98,5 млрд евро, а прибыль от основных видов деятельности — 6 млрд евро. AXA управляет активами в размере 1439 млрд евро на 31 декабря 2017 года.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 13:53

  vitaliian написав:говорю что знаю, поскольку работал в сфере рыночных исследований. Компании громко заходят а выходят тихо, чтобы избежать падение капитализации и паники. Изучить этот вопрос глубже, или верить дальше в свой самообман - дело ваше, нбу периодически но неохотно выкладывает отчет про отток инвестиций. Если потеря 8 млн рабочих мест возможна при ваших "притока инвестиций в больших масштабах нет, но и вывода - тоже нет" тогда мне с вами не о чем больше разговаривать, извините.


сферу работы видно. когда я читаю такие исследования в областях, в которых разбираюсь, - можно только улыбаться - владение фактурой очень слабое. и понятно, что в остальных областях похожая ситуация.

я и пытаюсь разбираться по мере возможности, но на основе фактов и цифр.
и режет глас необоснованное нагнетание страстей в стиле "все пропало", натягивание совы на глобус, когда пытаются увязать слабо связанные вещи.

и вообще о чем дискуссия? :wink: а то уже пошел спор сам по себе, без привязки к предмету.
тяжелая ситуация у нас, в том числе с инвестициями. обсудим, почему это произошло? или что надо сделать? или самое сложное - как это сделать? 8)
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 16:15

А вот не пойму газ летом закупаются хранилища по летней цене а сейчас зимой нам выпаривают по 9.600 грн..
diplomnet
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