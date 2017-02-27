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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7060706170627063>
Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 19:18

Соглашение UK- EU. Евро вверх?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 19:44

  Investor_K написав:Соглашение UK- EU. Евро вверх?
ну до 1,4 должен дойти.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 20:19

  flyman написав:
  Василь-Рівне написав:Загальний фонд державного бюджету вже виконано на 100% — Шмигаль
Прем'єр запевняє, що за підсумками 2020 року буде перевиконання держбюджету.
Загальний фонд державного бюджету вже повністю виконаний. І за підсумками року його "буде суттєво перевиконано".
Про це запевнив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Станом на 23.12 загальний фонд державного бюджету вже виконано на 100%. До кінця року доходи бюджету буде суттєво перевиконано. Коли наш уряд прийшов у березні, відставання по доходах становило майже 40 млрд грн. Завдяки активній роботі із боротьби зі схемами та скрутками цю цифру вдалося нівелювати. Порівняно з минулим роком податкові органи завершують рік збільшенням зборів на понад 60 млрд грн", — йдеться в дописі Шмигаля на його сторінці у Facebook.


не зрозуміло, якщо збільшення доходів понад 60 ярдів, для чого тоді надлишкові запозичення позичення? шоп було?


просто перепечатали. перестарались :mrgreen:
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 20:20

  qvazik написав:Прошелся по городу хо ел сдать на хлебушек,нигде нету грн как так?

я недавно спрашивал про наличие гривны в банкоматах, почти никто не ответил, а ноги оттуда растут...
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 20:23

  vitaliian написав:
  Investor_K написав:Соглашение UK- EU. Евро вверх?
ну до 1,4 должен дойти.

Пусть будет 1,6
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 21:45

Украина до конца 2020 года привлечет краткосрочный кредит от Deutsche Bank до $350 млн, свидетельствует постановление Кабинета министров №1291 от 23 декабря.

"Окончательное погашение кредита совершается через шесть месяцев после даты получения кредитных средств в соответствии с условиями кредитного договора", - указано в документе.

Согласно ему, кредит привлекается по ставке до 3 мес. LIBOR+5,75%.

При этом процентный доход выплачивается каждые три месяца, указано в постановлении.

---

Обратите внимание как интересно подана новость. А ведь если читать между строк, то более $350 млн и более чем на полгода кредиторам жим-жим в неню заходить. По сути это преддефолтные звоночки.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 09:49

Немного в тему разговоров выходного дня )

"По данным opendatabot.ua спрос в Европе на рабочую силу из Украины вырос на 40% с начала пандемии коронавируса. Зарубежные работодатели чаще нанимают из Украины:
в Польше – упаковщиков, грузчиков, швей, водителей, строителей;
в Германии – сиделок, плиточников, сантехников, электриков, упаковщиков;
в Чехии – горничных, сварщиков, электриков, водителей."(c)
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 10:25

Proofy евро по 34,20 бери нехачу :mrgreen:
kulishgazmagnat
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 10:35

  freeze написав:Немного в тему разговоров выходного дня )

"По данным opendatabot.ua спрос в Европе на рабочую силу из Украины вырос на 40% с начала пандемии коронавируса. Зарубежные работодатели чаще нанимают из Украины:
в Польше – упаковщиков, грузчиков, швей, водителей, строителей;
в Германии – сиделок, плиточников, сантехников, электриков, упаковщиков;
в Чехии – горничных, сварщиков, электриков, водителей."(c)


Как интересно... значит потенциально в ЕС могут уехать на 40% больше заробитчан. І шось мені підказує, шо вони поїдуть аж бігом...
fler
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 18:19

  fler написав:
  freeze написав:Немного в тему разговоров выходного дня )
"По данным opendatabot.ua спрос в Европе на рабочую силу из Украины вырос на 40% с начала пандемии коронавируса. Зарубежные работодатели чаще нанимают из Украины:
в Польше – упаковщиков, грузчиков, швей, водителей, строителей;
в Германии – сиделок, плиточников, сантехников, электриков, упаковщиков;
в Чехии – горничных, сварщиков, электриков, водителей."(c)
Как интересно... значит потенциально в ЕС могут уехать на 40% больше заробитчан. І шось мені підказує, шо вони поїдуть аж бігом...
Поясніть мені
А чим відрізняється експорт товарів створених на фабриках за іноземні інвестиції (де наша тільки робоча сила, та й то зарплата цієї робочої сили не відчуває звязку з ринковим рівнем європейських зарплат) - від прямого експорту робочої сили ,де зарплата цього експортного потенціалу відчуває тиск європейських ринкових зарплатних рівнів ?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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