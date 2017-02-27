В мусорку такие гадания на кофейной гуще.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 27 гру, 2020 18:41
Re: Валютный рынок в контексте ДС
В мусорку такие гадания на кофейной гуще.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Нед 27 гру, 2020 18:50
Вопрос немного риторический
При иностранных инвестициях импортное - только оборудование. Здания, услуги по монтажу и проч - уже много местного. Опять же при работе - энергетика, услуги, те же налоги. Мультипликатор имеет место быть.
При экспорте рабочей силы - только денежный валютный поток - и все.
Додано: Нед 27 гру, 2020 18:50
На соседнем форуме пишут, что в понедельник всплеск курса опять может повториться.
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