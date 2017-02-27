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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 27 гру, 2020 18:41
freeze написав:
По данным opendatabot.ua спрос в Европе на рабочую силу из Украины
В мусорку такие гадания на кофейной гуще.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Додано: Нед 27 гру, 2020 18:50
budivelnik написав:
Поясніть мені
А чим відрізняється експорт товарів створених на фабриках за іноземні інвестиції (де наша тільки робоча сила, та й то зарплата цієї робочої сили не відчуває звязку з ринковим рівнем європейських зарплат) - від прямого експорту робочої сили ,де зарплата цього експортного потенціалу відчуває тиск європейських ринкових зарплатних рівнів ?
Вопрос немного риторический
При иностранных инвестициях импортное - только оборудование. Здания, услуги по монтажу и проч - уже много местного. Опять же при работе - энергетика, услуги, те же налоги. Мультипликатор имеет место быть.
При экспорте рабочей силы - только денежный валютный поток - и все.
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Додано: Нед 27 гру, 2020 18:50
На соседнем форуме пишут, что в понедельник всплеск курса опять может повториться.
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Додано: Нед 27 гру, 2020 19:25
budivelnik написав:
Поясніть мені
А чим відрізняється експорт товарів створених на фабриках за іноземні інвестиції (де наша тільки робоча сила, та й то зарплата цієї робочої сили не відчуває звязку з ринковим рівнем європейських зарплат) - від прямого експорту робочої сили ,де зарплата цього експортного потенціалу відчуває тиск європейських ринкових зарплатних рівнів ?
Начебто очевидне
Коли експортуємо товар - це розбудова власної економіки, коли експортуємо роб.силу - розбудовуємо чужу економіку.
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Додано: Нед 27 гру, 2020 19:29
vitaliy_berdinskikh написав: freeze написав:
По данным opendatabot.ua спрос в Европе на рабочую силу из Украины
В мусорку такие гадания на кофейной гуще.
В чём гадания ? opendatabot - статистический агрегатор, в данном конкретном случае количества заявок работодателей.
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Додано: Нед 27 гру, 2020 19:30
freeze написав:
opendatabot - статистический агрегатор
Данных о трудоустройстве в ЕС? Да ну.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Додано: Нед 27 гру, 2020 19:33
vitaliy_berdinskikh написав: freeze написав:
opendatabot - статистический агрегатор
Данных о трудоустройстве в ЕС? Да ну.
Да, диджитализация, на том и зарабатывают.
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Додано: Нед 27 гру, 2020 19:37
freeze написав: vitaliy_berdinskikh написав: freeze написав:
opendatabot - статистический агрегатор
Данных о трудоустройстве в ЕС? Да ну.
Да, диджитализация, на том и зарабатывают.
То что они описали - это не госстатистика ЕС.
И это, увы, уже не в первый раз.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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