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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7060706170627063
Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 18:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  freeze написав:По данным opendatabot.ua спрос в Европе на рабочую силу из Украины

В мусорку такие гадания на кофейной гуще.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 18:50

  budivelnik написав:Поясніть мені
А чим відрізняється експорт товарів створених на фабриках за іноземні інвестиції (де наша тільки робоча сила, та й то зарплата цієї робочої сили не відчуває звязку з ринковим рівнем європейських зарплат) - від прямого експорту робочої сили ,де зарплата цього експортного потенціалу відчуває тиск європейських ринкових зарплатних рівнів ?


Вопрос немного риторический
При иностранных инвестициях импортное - только оборудование. Здания, услуги по монтажу и проч - уже много местного. Опять же при работе - энергетика, услуги, те же налоги. Мультипликатор имеет место быть.
При экспорте рабочей силы - только денежный валютный поток - и все.
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 18:50

На соседнем форуме пишут, что в понедельник всплеск курса опять может повториться.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 19:25

  budivelnik написав:Поясніть мені
А чим відрізняється експорт товарів створених на фабриках за іноземні інвестиції (де наша тільки робоча сила, та й то зарплата цієї робочої сили не відчуває звязку з ринковим рівнем європейських зарплат) - від прямого експорту робочої сили ,де зарплата цього експортного потенціалу відчуває тиск європейських ринкових зарплатних рівнів ?


Начебто очевидне :roll: Коли експортуємо товар - це розбудова власної економіки, коли експортуємо роб.силу - розбудовуємо чужу економіку.
fler
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 19:29

  vitaliy_berdinskikh написав:
  freeze написав:По данным opendatabot.ua спрос в Европе на рабочую силу из Украины

В мусорку такие гадания на кофейной гуще.


В чём гадания ? opendatabot - статистический агрегатор, в данном конкретном случае количества заявок работодателей.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 19:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  freeze написав:opendatabot - статистический агрегатор

Данных о трудоустройстве в ЕС? Да ну.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 19:33

  vitaliy_berdinskikh написав:
  freeze написав:opendatabot - статистический агрегатор

Данных о трудоустройстве в ЕС? Да ну.


Да, диджитализация, на том и зарабатывают.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 19:37

  freeze написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  freeze написав:opendatabot - статистический агрегатор

Данных о трудоустройстве в ЕС? Да ну.


Да, диджитализация, на том и зарабатывают.

То что они описали - это не госстатистика ЕС. :roll:
И это, увы, уже не в первый раз.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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