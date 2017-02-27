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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7061706270637064
Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 21:03

Михайло Федоров презентував 100 перемог Мінцифри за 2020 рік та анонсував масштабні Національні проєкти

https://thedigital.gov.ua/news/mikhaylo ... ni-proekti
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 21:43

  greenozon написав:100 перемог Мінцифри за 2020 рік та анонсував масштабні Національні проєкти


Лао Цзы говорил:
Когда правительство спокойно, народ становится простодушным.

Когда правительство деятельно, народ становится несчастным.
Амвросий
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