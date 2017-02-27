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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 27 гру, 2020 21:03
Михайло Федоров презентував 100 перемог Мінцифри за 2020 рік та анонсував масштабні Національні проєктиhttps://thedigital.gov.ua/news/mikhaylo ... ni-proekti
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greenozon
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Додано: Нед 27 гру, 2020 21:43
greenozon написав:
100 перемог Мінцифри за 2020 рік та анонсував масштабні Національні проєкти
Лао Цзы говорил:
Когда правительство спокойно, народ становится простодушным.
Когда правительство деятельно, народ становится несчастным.
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Амвросий
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