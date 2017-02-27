Додано: Нед 27 гру, 2020 22:53

unlock написав: Вот когда это заработает, тогда можно сказать, что шаг сделан. Пока Дия - просто красивая программка. Вот когда это заработает, тогда можно сказать, что шаг сделан. Пока Дия - просто красивая программка.

Главное чтобы была возможность отказаться от её использования, не теряя при этом своих прав. И чтобы приватные данные, документы и счета тех кто эту "красивую программку" не использует не сливались частным конторам.Это конечно круто, когда все ваши документы и вся инфа по вам собрана в одном месте и хранится в частной конторе, которая может от вашего имени скажем продать всю собственность или набрать кредитов или продавать ваши приватные данные налево. Но не всем это нужно.Есть старый принцип "не храни все яйца в одной корзине".А весь смысл этой Дии как-раз в обратном...Сама суть этого "красивого приложения" заключается в создании чудовищной дыры для безопасности.