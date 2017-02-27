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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 27 гру, 2020 21:03
Михайло Федоров презентував 100 перемог Мінцифри за 2020 рік та анонсував масштабні Національні проєкти
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Нед 27 гру, 2020 21:43
Додано: Нед 27 гру, 2020 22:30
Единственный министр, проводящий настоящие реформы в своей зоне ответственности. Успехи нужно признавать - Федорову респект!
Додано: Нед 27 гру, 2020 22:40
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Вот когда это заработает, тогда можно сказать, что шаг сделан. Пока Дия - просто красивая программка.
б.Шон
Додано: Нед 27 гру, 2020 22:53
Главное чтобы была возможность отказаться от её использования, не теряя при этом своих прав. И чтобы приватные данные, документы и счета тех кто эту "красивую программку" не использует не сливались частным конторам.
Это конечно круто, когда все ваши документы и вся инфа по вам собрана в одном месте и хранится в частной конторе, которая может от вашего имени скажем продать всю собственность или набрать кредитов или продавать ваши приватные данные налево. Но не всем это нужно.
Есть старый принцип "не храни все яйца в одной корзине".
А весь смысл этой Дии как-раз в обратном...
Сама суть этого "красивого приложения" заключается в создании чудовищной дыры для безопасности.
Востаннє редагувалось Амвросий в Нед 27 гру, 2020 23:08, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Нед 27 гру, 2020 22:58
по-справедливому должны давать за 1 евро хотябы 2 доллара
а эок даже 1е=3д или даже может быть 5
доллара сейчас напечатали столько - что он должен постепенно, но уверенно превращатся в туалетную бумагу
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
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