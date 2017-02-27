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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 27 гру, 2020 21:03
Михайло Федоров презентував 100 перемог Мінцифри за 2020 рік та анонсував масштабні Національні проєкти
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Нед 27 гру, 2020 21:43
Додано: Нед 27 гру, 2020 22:30
Единственный министр, проводящий настоящие реформы в своей зоне ответственности. Успехи нужно признавать - Федорову респект!
Додано: Нед 27 гру, 2020 22:40
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Вот когда это заработает, тогда можно сказать, что шаг сделан. Пока Дия - просто красивая программка.
б.Шон
Додано: Нед 27 гру, 2020 22:53
Главное чтобы была возможность отказаться от её использования, не теряя при этом своих прав.
Есть старый принцип "не храни все яйца в одной корзине".
А весь смысл этой Дии как-раз в обратном...
Видно истории из Индии никого ничему не научили
Востаннє редагувалось Амвросий в Пон 28 гру, 2020 00:21, всього редагувалось 15 разів.
Додано: Нед 27 гру, 2020 22:58
по-справедливому должны давать за 1 евро хотябы 2 доллара
а эок даже 1е=3д или даже может быть 5
доллара сейчас напечатали столько - что он должен постепенно, но уверенно превращатся в туалетную бумагу
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
Додано: Нед 27 гру, 2020 23:52
Yuri_61
у Анжелы уже вроде есть наследователь принцыпов
в крайнем случае Макрон будет рулить
думаю всё у евро будет хорошо.
А так да, Ваше мнение очень интересное! и необычное
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
Додано: Нед 27 гру, 2020 23:57
Yuri_61
Юра, ты идиот. Или провокатор. Или и то и другое одновременно, что скорее всего.
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