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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7061706270637064
Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 21:03

Михайло Федоров презентував 100 перемог Мінцифри за 2020 рік та анонсував масштабні Національні проєкти

https://thedigital.gov.ua/news/mikhaylo ... ni-proekti
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 21:43

  greenozon написав:100 перемог Мінцифри за 2020 рік та анонсував масштабні Національні проєкти


Лао Цзы говорил:
Когда правительство спокойно, народ становится простодушным.

Когда правительство деятельно, народ становится несчастным.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 22:30

  greenozon написав:Михайло Федоров презентував 100 перемог Мінцифри за 2020 рік та анонсував масштабні Національні проєкти

https://thedigital.gov.ua/news/mikhaylo ... ni-proekti


Единственный министр, проводящий настоящие реформы в своей зоне ответственности. Успехи нужно признавать - Федорову респект!
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 22:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Історичний крок для країни — у 2021 Україна починає переходити у режим “без паперів”, коли усі послуги стануть цифровими. І чиновники не зможуть вимагати від людей паперові довідки. Лише ви будете обирати, як вам зручніше.

Вот когда это заработает, тогда можно сказать, что шаг сделан. Пока Дия - просто красивая программка.
б.Шон
unlock
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 22:53

  unlock написав:Вот когда это заработает, тогда можно сказать, что шаг сделан. Пока Дия - просто красивая программка.


Главное чтобы была возможность отказаться от её использования, не теряя при этом своих прав.

Есть старый принцип "не храни все яйца в одной корзине".
А весь смысл этой Дии как-раз в обратном...

Видно истории из Индии никого ничему не научили
Востаннє редагувалось Амвросий в Пон 28 гру, 2020 00:21, всього редагувалось 15 разів.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 22:58

  Investor_K написав:
  vitaliian написав:
  Investor_K написав:Соглашение UK- EU. Евро вверх?
ну до 1,4 должен дойти.

Пусть будет 1,6

по-справедливому должны давать за 1 евро хотябы 2 доллара
а эок даже 1е=3д или даже может быть 5
доллара сейчас напечатали столько - что он должен постепенно, но уверенно превращатся в туалетную бумагу
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 23:52

Yuri_61

у Анжелы уже вроде есть наследователь принцыпов
в крайнем случае Макрон будет рулить
думаю всё у евро будет хорошо.
А так да, Ваше мнение очень интересное! и необычное
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 23:57

Yuri_61
Юра, ты идиот. Или провокатор. Или и то и другое одновременно, что скорее всего.
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