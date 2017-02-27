Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 27 гру, 2020 21:03
Михайло Федоров презентував 100 перемог Мінцифри за 2020 рік та анонсував масштабні Національні проєкти
https://thedigital.gov.ua/news/mikhaylo ... ni-proekti
greenozon
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Додано: Нед 27 гру, 2020 21:43
greenozon написав:
100 перемог Мінцифри за 2020 рік та анонсував масштабні Національні проєкти
Лао Цзы говорил:
Когда правительство спокойно, народ становится простодушным.
Когда правительство деятельно, народ становится несчастным.
Амвросий
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Додано: Нед 27 гру, 2020 22:30
Единственный министр, проводящий настоящие реформы в своей зоне ответственности. Успехи нужно признавать - Федорову респект!
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Додано: Нед 27 гру, 2020 22:40
Історичний крок для країни — у 2021 Україна починає переходити у режим “без паперів”, коли усі послуги стануть цифровими. І чиновники не зможуть вимагати від людей паперові довідки. Лише ви будете обирати, як вам зручніше.
Вот когда это заработает, тогда можно сказать, что шаг сделан. Пока Дия - просто красивая программка.
б.Шон
unlock
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Додано: Нед 27 гру, 2020 22:53
unlock написав:
Вот когда это заработает, тогда можно сказать, что шаг сделан. Пока Дия - просто красивая программка.
Главное чтобы была возможность отказаться от её использования, не теряя при этом своих прав.
Есть старый принцип "не храни все яйца в одной корзине".
А весь смысл этой Дии как-раз в обратном...
Видно истории из Индии никого ничему не научили
Востаннє редагувалось
Амвросий
в Пон 28 гру, 2020 00:21, всього редагувалось 15 разів.
Амвросий
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Додано: Нед 27 гру, 2020 22:58
Investor_K написав: vitaliian написав: Investor_K написав:
Соглашение UK- EU. Евро вверх?
ну до 1,4 должен дойти.
Пусть будет 1,6
по-справедливому должны давать за 1 евро хотябы 2 доллара
а эок даже 1е=3д или даже может быть 5
доллара сейчас напечатали столько - что он должен постепенно, но уверенно превращатся в туалетную бумагу
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса: https://forum.finance.ua/topic231603.html
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Додано: Пон 28 гру, 2020 08:23
Investor_K написав:
Соглашение UK- EU. Евро вверх?
1.2222
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Додано: Пон 28 гру, 2020 09:03
Investor_K написав: Investor_K написав:
Соглашение UK- EU. Евро вверх?
1.2222
гривня має укріпитися
https://fi202x.blogspot.com/
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Додано: Пон 28 гру, 2020 09:13
28.15-28.18/28.23-28.25
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
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Додано: Пон 28 гру, 2020 09:21
В СМИ "новая" инфа, курс доллара будет без особых изменений, так как с одной стороны есть интерес нерезидентов к гривневым овгз,а с другой, возмещение ндс бизнесу и это возмещение бизнес потратит на закупку валюты.
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