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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7063706470657066>
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 10:12

fin
Значит, так и будем болтаться 28 -> 29 -> 28 -> 29
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 10:13

Тем временем (нерезиденты и ОВГЗ, коротко)

Как и следовало предположить, в четверг нерезиденты докупили гривневых бумаг на 309 млн (ок. 11 млн долларов в эквиваленте).
Валютные ОВГЗ на первичном аукционе их не заинтересовали.

При таких объемах считать нерезидентов серьезным фактором на валютном рынке можно лишь с большой натяжкой.

Изменит ли что-то аукцион ближайшего вторника - узнаем в четверг.

----------------------------------------
Полная картина по ОВГЗ здесь: https://bank.gov.ua/ua/markets/t-bills.
По аукциону ОВГЗ здесь: https://mof.gov.ua/uk/ogoloshennja-ta-r ... -aukcioniv
headshaker
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 10:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

28,15-28,20 / 28,35 в Харькове.

Осталось три дня рабочих дня до конца года, можно подбивать итоги по прогнознам.

Надежды на то что заробитчане из Востойной Европы массово начнут приезжать на Новый год домой, сдавать доллар и обваливать его до курса 27, а то и 26 - не оправдались. И причина как мне кажется (я об этом и осенью писал) не только в том что многие заробитчане остались в стране в которой работают. Но и потому что они не покупают по дурному местному курсу доллар в обменках Кракова, Праги или Трнавы чтобы потом сдать его в Украине. Курс злотого начиная с прошлой недели начал медленно-медленно дрейфовать в сторону укрепления гривны, но это не деньги вернувшихся заробитчан - это злотый упал по отношению к евро.

Про прогноз "сразу после выборов курс вниз" уже как-то и напоминать неудобно - сам автор спорит лишь о скорости роста курса вверх, которая его постоянно не удовлетворяет. :mrgreen:
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в Пон 28 гру, 2020 10:20, всього редагувалось 1 раз.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 10:18

headshaker
У них перед рождеством всегда спадает деловая активность.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 10:18

  vitaliy_berdinskikh написав:28,15-28,20 / 28,35 в Харькове.

Осталось три дня рабочих дня до конца года, можно подбивать итоги по прогнознам.

Надежды на то что заробитчане из Востойной Европы массово начнут приезжать на Новый год домой, сдавать доллар и обваливать его до курса 27, а то и 26 - не оправдались. И причина как мне кажется (я об этом и осенью писал) не только в том что многие заробитчане остались в стране в которой работают. Но и потому что они не покупают по дурному местному курсу доллар в обменках Кракова, Праги или Трнавы чтобы потом сдать его в Украине. Курс злотого начиная в прошлой недели начал медленно-медленно дрейфовать в сторону укрепления гривны, но это не деньги вернувшихся заробитчан - это злотый упал по отношению к евро.

Про прогноз "сразу после выборов курс вниз" уже как-то и напоминать неудобно - сам автор спорит лишь о скорости роста курса вверх, которая его постоянно не удовлетворяет. :mrgreen:

взагаліто є онлайн кантори, і комісія там 0,2%
а по друге, міняють євро
а не їдуть по причині двойної самоізоляції, та не факт, що потім назад впустять
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 10:47

  zzzzzz написав:headshaker
У них перед рождеством всегда спадает деловая активность.


Здесь, скорее, вопрос в их тактике, а не в объемах.

Второй раз наблюдается "хвостовик" с довыкупом гривневых бумаг на вторичке сразу после аукциона (в прошлый раз 3.38 млрд на аукционе и затем на вторичке - на 2.22; в этот - на 1.07 млрд на аукционе и (на сегодня) на 0.31 на вторичке).

Какой смысл в таком подходе - распределенный во времени выход на межбанк или что-то еще, наверняка знают только они сами, но то, что данные по состоянию на четверг более не дают полной картины - очевидно :D

А по объемам - на каком-то этапе у некоторых оптимизм минимум в пару раз превышал реалии. Но, на самом деле, и так неплохо получилось (если не считать, что за каждую радостно одолженную гривну придется придется платить из наших налогов, но то токое, кого это волнует)
headshaker
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 11:19

Наверное пришло время быстренько откупить евро проданное на прошлой неделе

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kulishgazmagnat
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 11:20

  kulishgazmagnat написав:Наверное пришло время быстренько откупить евро проданное на прошлой неделе

*Відправлено з Чату

мишина возня
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 11:24

flyman по 34,45скинул по 25 отобрал
kulishgazmagnat
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 11:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Щось не дуже балують спекулів курсом перед Новим роком!
А мав бути би його пік!

Буде цікаво, якщо курс на запроваджений найближчий лоХдауН буде нижче 28 :)
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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