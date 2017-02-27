fin
Значит, так и будем болтаться 28 -> 29 -> 28 -> 29
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 28 гру, 2020 10:13
Тем временем (нерезиденты и ОВГЗ, коротко)
Как и следовало предположить, в четверг нерезиденты докупили гривневых бумаг на 309 млн (ок. 11 млн долларов в эквиваленте).
Валютные ОВГЗ на первичном аукционе их не заинтересовали.
При таких объемах считать нерезидентов серьезным фактором на валютном рынке можно лишь с большой натяжкой.
Изменит ли что-то аукцион ближайшего вторника - узнаем в четверг.
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Полная картина по ОВГЗ здесь:
По аукциону ОВГЗ здесь:
Додано: Пон 28 гру, 2020 10:15
Re: Валютный рынок в контексте ДС
28,15-28,20 / 28,35 в Харькове.
Осталось три дня рабочих дня до конца года, можно подбивать итоги по прогнознам.
Надежды на то что заробитчане из Востойной Европы массово начнут приезжать на Новый год домой, сдавать доллар и обваливать его до курса 27, а то и 26 - не оправдались. И причина как мне кажется (я об этом и осенью писал) не только в том что многие заробитчане остались в стране в которой работают. Но и потому что они не покупают по дурному местному курсу доллар в обменках Кракова, Праги или Трнавы чтобы потом сдать его в Украине. Курс злотого начиная с прошлой недели начал медленно-медленно дрейфовать в сторону укрепления гривны, но это не деньги вернувшихся заробитчан - это злотый упал по отношению к евро.
Про прогноз "сразу после выборов курс вниз" уже как-то и напоминать неудобно - сам автор спорит лишь о скорости роста курса вверх, которая его постоянно не удовлетворяет.
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в Пон 28 гру, 2020 10:20, всього редагувалось 1 раз.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Пон 28 гру, 2020 10:18
headshaker
У них перед рождеством всегда спадает деловая активность.
Живите своим умом!
Додано: Пон 28 гру, 2020 10:18
взагаліто є онлайн кантори, і комісія там 0,2%
а по друге, міняють євро
а не їдуть по причині двойної самоізоляції, та не факт, що потім назад впустять
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Пон 28 гру, 2020 10:47
Здесь, скорее, вопрос в их тактике, а не в объемах.
Второй раз наблюдается "хвостовик" с довыкупом гривневых бумаг на вторичке сразу после аукциона (в прошлый раз 3.38 млрд на аукционе и затем на вторичке - на 2.22; в этот - на 1.07 млрд на аукционе и (на сегодня) на 0.31 на вторичке).
Какой смысл в таком подходе - распределенный во времени выход на межбанк или что-то еще, наверняка знают только они сами, но то, что данные по состоянию на четверг более не дают полной картины - очевидно
А по объемам - на каком-то этапе у некоторых оптимизм минимум в пару раз превышал реалии. Но, на самом деле, и так неплохо получилось (если не считать, что за каждую радостно одолженную гривну придется придется платить из наших налогов, но то токое, кого это волнует)
Додано: Пон 28 гру, 2020 11:19
Наверное пришло время быстренько откупить евро проданное на прошлой неделе
*Відправлено з Чату
Додано: Пон 28 гру, 2020 11:20
мишина возня
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Пон 28 гру, 2020 11:45
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Щось не дуже балують спекулів курсом перед Новим роком!
А мав бути би його пік!
Буде цікаво, якщо курс на запроваджений найближчий лоХдауН буде нижче 28
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
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