Додано: Пон 28 гру, 2020 10:15

28,15-28,20 / 28,35 в Харькове.Осталось три дня рабочих дня до конца года, можно подбивать итоги по прогнознам.Надежды на то что заробитчане из Востойной Европы массово начнут приезжать на Новый год домой, сдавать доллар и обваливать его до курса 27, а то и 26 - не оправдались. И причина как мне кажется (я об этом и осенью писал) не только в том что многие заробитчане остались в стране в которой работают. Но и потому что они не покупают по дурному местному курсу доллар в обменках Кракова, Праги или Трнавы чтобы потом сдать его в Украине. Курс злотого начиная с прошлой недели начал медленно-медленно дрейфовать в сторону укрепления гривны, но это не деньги вернувшихся заробитчан - это злотый упал по отношению к евро.Про прогноз "сразу после выборов курс вниз" уже как-то и напоминать неудобно - сам автор спорит лишь о скорости роста курса вверх, которая его постоянно не удовлетворяет.