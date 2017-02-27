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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7063706470657066
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 11:46

  uaprofi написав:по-справедливому должны давать за 1 евро хотябы 2 доллара
а эок даже 1е=3д или даже может быть 5
доллара сейчас напечатали столько - что он должен постепенно, но уверенно превращатся в туалетную бумагу


Значит скоро наступит время покупать доллар ;)
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 11:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

А може цього разу лоХдауН не запровадять - побояться, що тоді ВІЛЬНІ ФОПи приїдуть значною кількістю до Києва і підуть колядувати по маєтках депутатів! :D

Деякі ФОПи вже скоро зустрінуть Новий рік на Майдані!

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ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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