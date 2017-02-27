Значит скоро наступит время покупать доллар
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 28 гру, 2020 11:46
Додано: Пон 28 гру, 2020 11:50
Re: Валютный рынок в контексте ДС
А може цього разу лоХдауН не запровадять - побояться, що тоді ВІЛЬНІ ФОПи приїдуть значною кількістю до Києва і підуть колядувати по маєтках депутатів!
Деякі ФОПи вже скоро зустрінуть Новий рік на Майдані!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
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