RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7064706570667067>
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 11:46

  uaprofi написав:по-справедливому должны давать за 1 евро хотябы 2 доллара
а эок даже 1е=3д или даже может быть 5
доллара сейчас напечатали столько - что он должен постепенно, но уверенно превращатся в туалетную бумагу


Значит скоро наступит время покупать доллар ;)
Mazay256
 
Повідомлень: 608
З нами з: 15.06.16
Подякував: 177 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 12:21

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
28.12.2020......................28,3692
Доллар прибавил 1.5 копейки.
Открылись на 8.5 копеек ниже закрытия четверга со спредом 2.5 копейки. Это реакция на падение доллара в мире. После утреннего кофе уверенно пошли в рост и за час прибавили 8 копеек. Отыграв низкое открытие, рынок сбалансировался и торговля набрала обороты. В 11-30 сузили спред снизу до 2 копеек, а еще через 15 минут выросли на полкопейки. К 12 на копейку опустились.
Справочный курс встретили котировками 28.3700 - 28.3900, что на 8 копеек выше открытия.

В четверг НБУ на рынок не выходил. Анализ ликвидности показывает в графе "прочие монетарные" сумму, похожую на покупку на 25 млн, но в результатах интервенций за неделю ее нет. Похоже на какой-то своп.
Остатки на коррсчетах существенно выросли за счет расходов казначейства. Помогал казначейству рефинанс НБУ и неизвестное прочее. Противостояли утопанию в ликвидности существенное увеличение объема суточных сертификатов, обналичка и скромное увеличение объема тендерных сертификатов.

В среду объем валютного рынка сократился с 555.8 до 487.7 млн. Обороты чистые. Клиентский спрос вырос и изрядно превысил сократившееся предложение.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 5482
З нами з: 02.09.15
Подякував: 3496 раз.
Подякували: 9913 раз.
 
Профіль
26
11
27
2
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 13:00

  Сибарит написав:
В четверг НБУ на рынок не выходил. Анализ ликвидности показывает в графе "прочие монетарные" сумму, похожую на покупку на 25 млн, но в результатах интервенций за неделю ее нет. Похоже на какой-то своп.


Подтверждаю, не было НБУ в четверг. Да это и по результатам интервенций видно.
Сегодня его тоже не будет. Есть неофициальная инфа, что до Нового года уже не будет Нацбанка с интервенциями. В крайнем случае, Укргаз подстрахует.
Искатель
 
Повідомлень: 4292
З нами з: 22.02.16
Подякував: 638 раз.
Подякували: 2579 раз.
 
Профіль
4
4
1
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 13:37

  Долярчик написав:Щось не дуже балують спекулів курсом перед Новим роком!
А мав бути би його пік!
Спекуль щедрый пошёл ему для вас доллара по 28,35 не жалко.
Буде цікаво, якщо курс на запроваджений найближчий лоХдауН буде нижче 28 :)

В прогнозе от 8.12 было 28,30 поэтому ниже чем 28 не будет)
  vitaliian написав:На этой неделе 100% нырнем под 28, на следующей возможно скатимся до 27,90 а перед Рождеством спекули вернут курс 28,30 и сольют все что успели прикупить.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5408
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1120 раз.
Подякували: 1565 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 13:47

Два сценария для евро
Судьба EURUSD в руках вакцин и американского народа

Делайте новые ставки, дамы и господа! Старые уже отыграли! Британия и ЕС достигли исторического соглашения по Brexit, Дональд Трамп подписал одобренный Конгрессом проект о $2,3 трлн помощи американской экономике. Градус неопределенности явно снизился, что, казалось бы, должно открыть «быкам» по EURUSD дорогу на север. Но пока основная валютная пара продолжать ралли не спешит. Покупатели еще не отошли от Рождества, или собака зарыта глубже? Рынок не может жить без неопределенности. И сейчас инвесторов волнуют другие вопросы.
Причины, почему Дональд Трамп решил изменить свое мнение и поставил подпись под документом, что позволило предотвратить отключение правительства, не афишируются. Согласно инсайду Reuters, на президента США оказали влияние советники, которые не видели смысла отказываться. Угроза республиканца о наложении вето на законопроект нервировала финансовые рынки, ставила палки в колеса «быкам» по S&P 500, поэтому теоретически после того, как дело закончилось хэппи-эндом, фондовый индекс должен вырасти. Если, конечно, не принимать во внимание принцип «покупай на слухах, продавай на фактах».
О том, как именно он отыгрывает, можно было понаблюдать на примере с Brexit. По словам Бориса Джонсона, сделка с ЕС положила конец неопределенности, которая годами преследовала британскую политику, и поставила ее экономику на более прочный путь восстановления после пандемии. Таким образом, политический ландшафт улучшился, неопределенность ушла, фунт должен расти, но он так и не смог закрепиться выше $1,36, так как инвесторы предпочли зафиксировать прибыль.
Старые ставки отыграли, что дальше? Инвесторов интересуют вопросы, сможет ли человечество при помощи вакцинации справиться с COVID-19, и продолжит ли Джо Байден расширять фискальный стимул? Демократ утверждает, что $2,3 трлн пакет помощи – это только начало, и если деньги продолжат литься в экономику и на финансовые рынки рекой, то с учетом отложенного эффекта роста цен на нефть, финансовый мир может столкнуться с рефляцией, повышением ставок ФРС, долгового рынка и в конечном итоге - с серьезными распродажами на рынке акций США.
Реализация такого сценария развития событий зависит, в первую очередь, от возможности демократов захватить Сенат, о чем станет известно в январе. В противном случае республиканцы не дадут Джо Байдену разгуляться.
Таким образом, лишь в середине зимы мы сможем более-менее прояснить судьбу EURUSD. В случае новых фискальных стимулов, рефляционной среды и изменения мировоззрения ФРС во второй половине 2021 пара рискует повторить шаблон 2017 и после достижения области 1,25-1,27 развернуться.
Напротив, если ФРС продолжит следовать своей мантре о том, что не думает думать про повышение ставки по федеральным фондам, евро может достигнуть отметки $1,3 уже в 2021. Основным драйвером роста основной валютной пары станет победа над пандемией, бурное восстановление мировой экономики и международной торговли, а также снижение политических и геополитических рисков.
Дмитрий Демиденко для LiteForex
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1315
З нами з: 15.02.20
Подякував: 179 раз.
Подякували: 147 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 14:31

Казначейство вылило 25 млрд на бюджетные расходы в четверг.
Межбанк пока не очень на это отреагировал.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
Форумчанин року
 
Повідомлень: 38016
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3654 раз.
Подякували: 11386 раз.
 
Профіль
52
27
2
2
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 14:35

  Striker написав:Два сценария для евро
Судьба EURUSD в руках вакцин и американского народа

Делайте новые ставки, дамы и господа! Старые уже отыграли! Британия и ЕС достигли исторического соглашения по Brexit, Дональд Трамп подписал одобренный Конгрессом проект о $2,3 трлн помощи американской экономике. Градус неопределенности явно снизился, что, казалось бы, должно открыть «быкам» по EURUSD дорогу на север. Но пока основная валютная пара продолжать ралли не спешит. Покупатели еще не отошли от Рождества, или собака зарыта глубже? Рынок не может жить без неопределенности. И сейчас инвесторов волнуют другие вопросы.
Причины, почему Дональд Трамп решил изменить свое мнение и поставил подпись под документом, что позволило предотвратить отключение правительства, не афишируются. Согласно инсайду Reuters, на президента США оказали влияние советники, которые не видели смысла отказываться. Угроза республиканца о наложении вето на законопроект нервировала финансовые рынки, ставила палки в колеса «быкам» по S&P 500, поэтому теоретически после того, как дело закончилось хэппи-эндом, фондовый индекс должен вырасти. Если, конечно, не принимать во внимание принцип «покупай на слухах, продавай на фактах».
О том, как именно он отыгрывает, можно было понаблюдать на примере с Brexit. По словам Бориса Джонсона, сделка с ЕС положила конец неопределенности, которая годами преследовала британскую политику, и поставила ее экономику на более прочный путь восстановления после пандемии. Таким образом, политический ландшафт улучшился, неопределенность ушла, фунт должен расти, но он так и не смог закрепиться выше $1,36, так как инвесторы предпочли зафиксировать прибыль.
Старые ставки отыграли, что дальше? Инвесторов интересуют вопросы, сможет ли человечество при помощи вакцинации справиться с COVID-19, и продолжит ли Джо Байден расширять фискальный стимул? Демократ утверждает, что $2,3 трлн пакет помощи – это только начало, и если деньги продолжат литься в экономику и на финансовые рынки рекой, то с учетом отложенного эффекта роста цен на нефть, финансовый мир может столкнуться с рефляцией, повышением ставок ФРС, долгового рынка и в конечном итоге - с серьезными распродажами на рынке акций США.
Реализация такого сценария развития событий зависит, в первую очередь, от возможности демократов захватить Сенат, о чем станет известно в январе. В противном случае республиканцы не дадут Джо Байдену разгуляться.
Таким образом, лишь в середине зимы мы сможем более-менее прояснить судьбу EURUSD. В случае новых фискальных стимулов, рефляционной среды и изменения мировоззрения ФРС во второй половине 2021 пара рискует повторить шаблон 2017 и после достижения области 1,25-1,27 развернуться.
Напротив, если ФРС продолжит следовать своей мантре о том, что не думает думать про повышение ставки по федеральным фондам, евро может достигнуть отметки $1,3 уже в 2021. Основным драйвером роста основной валютной пары станет победа над пандемией, бурное восстановление мировой экономики и международной торговли, а также снижение политических и геополитических рисков.
Дмитрий Демиденко для LiteForex


Трамп не все джокеры из рукава достал поэтому и ждут 6 января
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 4340
З нами з: 29.05.18
Подякував: 102 раз.
Подякували: 741 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 14:45

Зображення
Grand Touring
 
Повідомлень: 533
З нами з: 23.03.20
Подякував: 139 раз.
Подякували: 193 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 14:59

  Grand Touring написав:Зображення

Без уточнения какое население, кому продавало и у кого покупало - эти картинки не более чем забавная графика со столбиками. НБУ часто любит выдавать в СМИ статистику по переводам, а СМИ охотно пишут новости про это. Но стастистика НБУ не факт что охватывает хотя бы половину рынка переводов. Да дело даже не столько в доле скольком в том что не известно соотношение того что попало в стастистику и того что туда не попало.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2497
З нами з: 06.08.19
Подякував: 601 раз.
Подякували: 375 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 15:00

  kulishgazmagnat написав:flyman по 34,45скинул по 25 отобрал

ты же писал, что по 40 скинул, а по 45 не успел.
в банке не было комиссии на снятие, откуп то в обменке
SILVER_UA
 
Повідомлень: 798
З нами з: 21.07.10
Подякував: 143 раз.
Подякували: 67 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7064706570667067>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2122, 2123, 2124
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
21235 2769609
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 гру, 2020 15:12
proftpd66
Валютный рынок в мире 1 ... 733, 734, 735
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7343 1708044
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 гру, 2020 18:57
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 62, 63, 64
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
634 146297
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 гру, 2020 05:18
Амвросий

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (18977)
28.12.2020 15:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.