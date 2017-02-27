Значит скоро наступит время покупать доллар
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 28 гру, 2020 11:46
Додано: Пон 28 гру, 2020 12:21
Справочный курс
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
28.12.2020......................28,3692
Доллар прибавил 1.5 копейки.
Открылись на 8.5 копеек ниже закрытия четверга со спредом 2.5 копейки. Это реакция на падение доллара в мире. После утреннего кофе уверенно пошли в рост и за час прибавили 8 копеек. Отыграв низкое открытие, рынок сбалансировался и торговля набрала обороты. В 11-30 сузили спред снизу до 2 копеек, а еще через 15 минут выросли на полкопейки. К 12 на копейку опустились.
Справочный курс встретили котировками 28.3700 - 28.3900, что на 8 копеек выше открытия.
В четверг НБУ на рынок не выходил. Анализ ликвидности показывает в графе "прочие монетарные" сумму, похожую на покупку на 25 млн, но в результатах интервенций за неделю ее нет. Похоже на какой-то своп.
Остатки на коррсчетах существенно выросли за счет расходов казначейства. Помогал казначейству рефинанс НБУ и неизвестное прочее. Противостояли утопанию в ликвидности существенное увеличение объема суточных сертификатов, обналичка и скромное увеличение объема тендерных сертификатов.
В среду объем валютного рынка сократился с 555.8 до 487.7 млн. Обороты чистые. Клиентский спрос вырос и изрядно превысил сократившееся предложение.
Додано: Пон 28 гру, 2020 13:00
Подтверждаю, не было НБУ в четверг. Да это и по результатам интервенций видно.
Сегодня его тоже не будет. Есть неофициальная инфа, что до Нового года уже не будет Нацбанка с интервенциями. В крайнем случае, Укргаз подстрахует.
Додано: Пон 28 гру, 2020 13:37
Спекуль щедрый пошёл ему для вас доллара по 28,35 не жалко.
В прогнозе от 8.12 было 28,30 поэтому ниже чем 28 не будет)
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
Додано: Пон 28 гру, 2020 13:47
Два сценария для евро
Судьба EURUSD в руках вакцин и американского народа
Делайте новые ставки, дамы и господа! Старые уже отыграли! Британия и ЕС достигли исторического соглашения по Brexit, Дональд Трамп подписал одобренный Конгрессом проект о $2,3 трлн помощи американской экономике. Градус неопределенности явно снизился, что, казалось бы, должно открыть «быкам» по EURUSD дорогу на север. Но пока основная валютная пара продолжать ралли не спешит. Покупатели еще не отошли от Рождества, или собака зарыта глубже? Рынок не может жить без неопределенности. И сейчас инвесторов волнуют другие вопросы.
Причины, почему Дональд Трамп решил изменить свое мнение и поставил подпись под документом, что позволило предотвратить отключение правительства, не афишируются. Согласно инсайду Reuters, на президента США оказали влияние советники, которые не видели смысла отказываться. Угроза республиканца о наложении вето на законопроект нервировала финансовые рынки, ставила палки в колеса «быкам» по S&P 500, поэтому теоретически после того, как дело закончилось хэппи-эндом, фондовый индекс должен вырасти. Если, конечно, не принимать во внимание принцип «покупай на слухах, продавай на фактах».
О том, как именно он отыгрывает, можно было понаблюдать на примере с Brexit. По словам Бориса Джонсона, сделка с ЕС положила конец неопределенности, которая годами преследовала британскую политику, и поставила ее экономику на более прочный путь восстановления после пандемии. Таким образом, политический ландшафт улучшился, неопределенность ушла, фунт должен расти, но он так и не смог закрепиться выше $1,36, так как инвесторы предпочли зафиксировать прибыль.
Старые ставки отыграли, что дальше? Инвесторов интересуют вопросы, сможет ли человечество при помощи вакцинации справиться с COVID-19, и продолжит ли Джо Байден расширять фискальный стимул? Демократ утверждает, что $2,3 трлн пакет помощи – это только начало, и если деньги продолжат литься в экономику и на финансовые рынки рекой, то с учетом отложенного эффекта роста цен на нефть, финансовый мир может столкнуться с рефляцией, повышением ставок ФРС, долгового рынка и в конечном итоге - с серьезными распродажами на рынке акций США.
Реализация такого сценария развития событий зависит, в первую очередь, от возможности демократов захватить Сенат, о чем станет известно в январе. В противном случае республиканцы не дадут Джо Байдену разгуляться.
Таким образом, лишь в середине зимы мы сможем более-менее прояснить судьбу EURUSD. В случае новых фискальных стимулов, рефляционной среды и изменения мировоззрения ФРС во второй половине 2021 пара рискует повторить шаблон 2017 и после достижения области 1,25-1,27 развернуться.
Напротив, если ФРС продолжит следовать своей мантре о том, что не думает думать про повышение ставки по федеральным фондам, евро может достигнуть отметки $1,3 уже в 2021. Основным драйвером роста основной валютной пары станет победа над пандемией, бурное восстановление мировой экономики и международной торговли, а также снижение политических и геополитических рисков.
Дмитрий Демиденко для LiteForex
Додано: Пон 28 гру, 2020 14:31
Казначейство вылило 25 млрд на бюджетные расходы в четверг.
Межбанк пока не очень на это отреагировал.
Живите своим умом!
Додано: Пон 28 гру, 2020 14:35
Трамп не все джокеры из рукава достал поэтому и ждут 6 января
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Пон 28 гру, 2020 14:59
Без уточнения какое население, кому продавало и у кого покупало - эти картинки не более чем забавная графика со столбиками. НБУ часто любит выдавать в СМИ статистику по переводам, а СМИ охотно пишут новости про это. Но стастистика НБУ не факт что охватывает хотя бы половину рынка переводов. Да дело даже не столько в доле скольком в том что не известно соотношение того что попало в стастистику и того что туда не попало.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Пон 28 гру, 2020 15:00
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