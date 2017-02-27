Додано: Пон 28 гру, 2020 13:47

Два сценария для евро

Судьба EURUSD в руках вакцин и американского народа



Делайте новые ставки, дамы и господа! Старые уже отыграли! Британия и ЕС достигли исторического соглашения по Brexit, Дональд Трамп подписал одобренный Конгрессом проект о $2,3 трлн помощи американской экономике. Градус неопределенности явно снизился, что, казалось бы, должно открыть «быкам» по EURUSD дорогу на север. Но пока основная валютная пара продолжать ралли не спешит. Покупатели еще не отошли от Рождества, или собака зарыта глубже? Рынок не может жить без неопределенности. И сейчас инвесторов волнуют другие вопросы.

Причины, почему Дональд Трамп решил изменить свое мнение и поставил подпись под документом, что позволило предотвратить отключение правительства, не афишируются. Согласно инсайду Reuters, на президента США оказали влияние советники, которые не видели смысла отказываться. Угроза республиканца о наложении вето на законопроект нервировала финансовые рынки, ставила палки в колеса «быкам» по S&P 500, поэтому теоретически после того, как дело закончилось хэппи-эндом, фондовый индекс должен вырасти. Если, конечно, не принимать во внимание принцип «покупай на слухах, продавай на фактах».

О том, как именно он отыгрывает, можно было понаблюдать на примере с Brexit. По словам Бориса Джонсона, сделка с ЕС положила конец неопределенности, которая годами преследовала британскую политику, и поставила ее экономику на более прочный путь восстановления после пандемии. Таким образом, политический ландшафт улучшился, неопределенность ушла, фунт должен расти, но он так и не смог закрепиться выше $1,36, так как инвесторы предпочли зафиксировать прибыль.

Старые ставки отыграли, что дальше? Инвесторов интересуют вопросы, сможет ли человечество при помощи вакцинации справиться с COVID-19, и продолжит ли Джо Байден расширять фискальный стимул? Демократ утверждает, что $2,3 трлн пакет помощи – это только начало, и если деньги продолжат литься в экономику и на финансовые рынки рекой, то с учетом отложенного эффекта роста цен на нефть, финансовый мир может столкнуться с рефляцией, повышением ставок ФРС, долгового рынка и в конечном итоге - с серьезными распродажами на рынке акций США.

Реализация такого сценария развития событий зависит, в первую очередь, от возможности демократов захватить Сенат, о чем станет известно в январе. В противном случае республиканцы не дадут Джо Байдену разгуляться.

Таким образом, лишь в середине зимы мы сможем более-менее прояснить судьбу EURUSD. В случае новых фискальных стимулов, рефляционной среды и изменения мировоззрения ФРС во второй половине 2021 пара рискует повторить шаблон 2017 и после достижения области 1,25-1,27 развернуться.

Напротив, если ФРС продолжит следовать своей мантре о том, что не думает думать про повышение ставки по федеральным фондам, евро может достигнуть отметки $1,3 уже в 2021. Основным драйвером роста основной валютной пары станет победа над пандемией, бурное восстановление мировой экономики и международной торговли, а также снижение политических и геополитических рисков.

Дмитрий Демиденко для LiteForex