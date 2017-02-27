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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 28 гру, 2020 15:05
kulishgazmagnat написав:
Наверное пришло время быстренько откупить евро проданное на прошлой неделе
Не дают, подняли на 5 коп, 34.35
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Додано: Пон 28 гру, 2020 15:08
SILVER_UA написав: kulishgazmagnat написав:flyman
по 34,45скинул по 25 отобрал
ты же писал, что по 40 скинул, а по 45 не успел.
в банке не было комиссии на снятие, откуп то в обменке
По 45скинул (смотри Сб 26 дек, 2020 07:58)откуп был с утра по 25.И уже часть продана по 35
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Додано: Пон 28 гру, 2020 15:10
Proofy написав: kulishgazmagnat написав:
Наверное пришло время быстренько откупить евро проданное на прошлой неделе
Не дают, подняли на 5 коп, 34.35
С утра по 25 было.Вчера по 23 и даже 20
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