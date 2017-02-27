Не дают, подняли на 5 коп, 34.35
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 28 гру, 2020 15:05
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Не дают, подняли на 5 коп, 34.35
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Додано: Пон 28 гру, 2020 15:08
Додано: Пон 28 гру, 2020 15:10
Додано: Пон 28 гру, 2020 16:04
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............28.12.2020..........29.12.2020
дата розрахунку..............24.12.2020...........28.12.2020
Євро.................................34,5601................34,6458...+25%
Долар США........................28,3547..............28,3668...+0.04%
После полудня гривна отыграла четверть копейки.
Открылись на 8.5 копеек ниже закрытия четверга со спредом 2.5 копейки. Это реакция на падение доллара в мире. После утреннего кофе уверенно пошли в рост и за час прибавили 8 копеек. Отыграв низкое открытие, рынок сбалансировался и торговля набрала обороты. В 11-30 сузили спред снизу до 2 копеек, а еще через 15 минут выросли на полкопейки. К 12 на копейку опустились.
Справочный курс встретили котировками 28.3700 - 28.3900, что на 8 копеек выше открытия.
После 12 снизились на 3 копейки и ушли на обед. После обеда попытались на копейку приподняться, но быстро передумали и после небольшой паузы пошли вниз. К 15-30 опустились на 4 копейки и расширили спред до 2.5 копеек.
В мире доллар после 12 достаточно резко вырос, но после 14 снова пошел вниз, рисуя симметричную фигуру. Сейчас его индекс все еще выше, чем в первой половине дня.
Официальный курс встретили котировками 28.3100 - 28.3350. За день выросли на 2 копейки относительно открытия и опустились на 6.5 копеек относительно закрытия четверга.
Сегодняшняя сессия выглядит несколько сумбурно. Рынок, похоже, достаточно тонкий.
Этот день в истории:
2020(7.01) - 23.6862 (0*) +468
2018 - 27.6883 (+23) +68
2017 - 28.0672 (+12)
2016 - 26.8932 (+24)
* После рабочей субботы
Постепенно начинаем встречать Новый Год
Это не второй раз. Так было всегда, даже в большем масштабе. Это покупки через банки, которые выступают агентами.
Додано: Пон 28 гру, 2020 17:05
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Додано: Пон 28 гру, 2020 17:20
Задолженности по зарплатам стремительно растут. На 50% c начала коронакризиса и на 8% за один ноябрь. При этом сами зарплаты, едва отыграв карантинное падение апреля-мая, остановили рост, притом, что инфляция только начала разгоняться. С учетом резкого повышения стоимости газа, тепла и э/э, полагаю, в 2021-м нас ждет падение располагаемых доходов на 10-20%
Додано: Пон 28 гру, 2020 17:26
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