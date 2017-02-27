Додано: Пон 28 гру, 2020 16:04

headshaker написав: Второй раз наблюдается "хвостовик" с довыкупом гривневых бумаг на вторичке сразу после аукциона (в прошлый раз 3.38 млрд на аукционе и затем на вторичке - на 2.22; в этот - на 1.07 млрд на аукционе и (на сегодня) на 0.31 на вторичке). Второй раз наблюдается "хвостовик" с довыкупом гривневых бумаг на вторичке сразу после аукциона (в прошлый раз 3.38 млрд на аукционе и затем на вторичке - на 2.22; в этот - на 1.07 млрд на аукционе и (на сегодня) на 0.31 на вторичке).

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницюПочинає діяти з...............28.12.2020..........29.12.2020дата розрахунку..............24.12.2020...........28.12.2020Євро.................................34,5601................34,6458...+25%Долар США........................28,3547.................+0.04%После полудня гривна отыграла четверть копейки.Открылись на 8.5 копеек ниже закрытия четверга со спредом 2.5 копейки. Это реакция на падение доллара в мире. После утреннего кофе уверенно пошли в рост и за час прибавили 8 копеек. Отыграв низкое открытие, рынок сбалансировался и торговля набрала обороты. В 11-30 сузили спред снизу до 2 копеек, а еще через 15 минут выросли на полкопейки. К 12 на копейку опустились.Справочный курс встретили котировками 28.3700 - 28.3900, что на 8 копеек выше открытия.После 12 снизились на 3 копейки и ушли на обед. После обеда попытались на копейку приподняться, но быстро передумали и после небольшой паузы пошли вниз. К 15-30 опустились на 4 копейки и расширили спред до 2.5 копеек.В мире доллар после 12 достаточно резко вырос, но после 14 снова пошел вниз, рисуя симметричную фигуру. Сейчас его индекс все еще выше, чем в первой половине дня.Официальный курс встретили котировками 28.3100 - 28.3350. За день выросли на 2 копейки относительно открытия и опустились на 6.5 копеек относительно закрытия четверга.Сегодняшняя сессия выглядит несколько сумбурно. Рынок, похоже, достаточно тонкий.Этот день в истории:2020(7.01) - 23.6862 (0*) +4682018 - 27.6883 (+23) +682017 - 28.0672 (+12)2016 - 26.8932 (+24)* После рабочей субботыПостепенно начинаем встречать Новый ГодЭто не второй раз. Так было всегда, даже в большем масштабе. Это покупки через банки, которые выступают агентами.