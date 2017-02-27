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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7064706570667067
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 15:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  kulishgazmagnat написав:Наверное пришло время быстренько откупить евро проданное на прошлой неделе
Не дают, подняли на 5 коп, 34.35
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 15:08

  SILVER_UA написав:
  kulishgazmagnat написав:flyman по 34,45скинул по 25 отобрал

ты же писал, что по 40 скинул, а по 45 не успел.
в банке не было комиссии на снятие, откуп то в обменке

По 45скинул (смотри Сб 26 дек, 2020 07:58)откуп был с утра по 25.И уже часть продана по 35
kulishgazmagnat
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 15:10

  Proofy написав:
  kulishgazmagnat написав:Наверное пришло время быстренько откупить евро проданное на прошлой неделе
Не дают, подняли на 5 коп, 34.35

С утра по 25 было.Вчера по 23 и даже 20
kulishgazmagnat
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 15:56

все уже в евро сидят?
Амвросий
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 15:59

  Амвросий написав:все уже в евро сидят?

нет. в дол.
alex10
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 16:04

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............28.12.2020..........29.12.2020
дата розрахунку..............24.12.2020...........28.12.2020
Євро.................................34,5601................34,6458...+25%
Долар США........................28,3547..............28,3668...+0.04%
После полудня гривна отыграла четверть копейки.
Открылись на 8.5 копеек ниже закрытия четверга со спредом 2.5 копейки. Это реакция на падение доллара в мире. После утреннего кофе уверенно пошли в рост и за час прибавили 8 копеек. Отыграв низкое открытие, рынок сбалансировался и торговля набрала обороты. В 11-30 сузили спред снизу до 2 копеек, а еще через 15 минут выросли на полкопейки. К 12 на копейку опустились.
Справочный курс встретили котировками 28.3700 - 28.3900, что на 8 копеек выше открытия.
После 12 снизились на 3 копейки и ушли на обед. После обеда попытались на копейку приподняться, но быстро передумали и после небольшой паузы пошли вниз. К 15-30 опустились на 4 копейки и расширили спред до 2.5 копеек.
В мире доллар после 12 достаточно резко вырос, но после 14 снова пошел вниз, рисуя симметричную фигуру. Сейчас его индекс все еще выше, чем в первой половине дня.
Официальный курс встретили котировками 28.3100 - 28.3350. За день выросли на 2 копейки относительно открытия и опустились на 6.5 копеек относительно закрытия четверга.
Сегодняшняя сессия выглядит несколько сумбурно. Рынок, похоже, достаточно тонкий.

Этот день в истории:
2020(7.01) - 23.6862 (0*) +468
2018 - 27.6883 (+23) +68

2017 - 28.0672 (+12)
2016 - 26.8932 (+24)
* После рабочей субботы
Постепенно начинаем встречать Новый Год :)

  headshaker написав:Второй раз наблюдается "хвостовик" с довыкупом гривневых бумаг на вторичке сразу после аукциона (в прошлый раз 3.38 млрд на аукционе и затем на вторичке - на 2.22; в этот - на 1.07 млрд на аукционе и (на сегодня) на 0.31 на вторичке).

Это не второй раз. Так было всегда, даже в большем масштабе. Это покупки через банки, которые выступают агентами.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 17:05

  Амвросий написав:все уже в евро сидят?

якщо всі повірили в євро, то пора його роняти
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 17:20

Задолженности по зарплатам стремительно растут. На 50% c начала коронакризиса и на 8% за один ноябрь. При этом сами зарплаты, едва отыграв карантинное падение апреля-мая, остановили рост, притом, что инфляция только начала разгоняться. С учетом резкого повышения стоимости газа, тепла и э/э, полагаю, в 2021-м нас ждет падение располагаемых доходов на 10-20%

Зображення

http://ukrstat.gov.ua/express/expr2020/12/160.pdf
http://ukrstat.gov.ua/express/expr2020/12/161.pdf
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 17:26

  flyman написав:якщо всі повірили в євро, то пора його роняти


пока не все, рано :D
Амвросий
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