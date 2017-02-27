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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7066706770687069>
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 18:07

  flyman написав:
  Амвросий написав:все уже в евро сидят?

якщо всі повірили в євро, то пора його роняти

Рано рано 1,4 должны увидеть а там и можно вниз
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 18:19

  Яша написав:добавили ещё трехмесячный выпуск в долларах ОВГЗ на завтра. припекает.

*Відправлено з Чату

наближається свято
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 18:21

  zРадио написав:Задолженности по зарплатам стремительно растут. На 50% c начала коронакризиса и на 8% за один ноябрь. При этом сами зарплаты, едва отыграв карантинное падение апреля-мая, остановили рост, притом, что инфляция только начала разгоняться. С учетом резкого повышения стоимости газа, тепла и э/э, полагаю, в 2021-м нас ждет падение располагаемых доходов на 10-20%

Зображення

http://ukrstat.gov.ua/express/expr2020/12/160.pdf
http://ukrstat.gov.ua/express/expr2020/12/161.pdf

Я написав схоже повідомлення, що моя з.п. з 11-13 років стала на планку і не росте, але я тупо біднію через те, що вартість життя росте (((

Повідомлення було видалено модератором... не по тємі ж...

зі. Треба мабуть я замінити на ми...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 18:22

Кабінет міністрів України скасував пільгову ціну на електроенергію для населення - 90 копійок за перші 100 кВт-год - з січня 2021 року і встановив її на рівні 1,68 грн за кВт-год.

Попередньо - до кінця березня 2021. Але немає нічого більш постійного, аніж тимчасове.
Здобули разом (с).
    ПУМБ «всеМОЖУ» і «всеКАРТА» 100 грн. + КБ v.pumb.ua/bc8ZLj
    Монобанк 50 грн. + КБ https://monobank.ua/r/DvvMrK
    Форвард КоКо-картки 50-100 + КБ грн. http://lx4.me/c/nMLy19sk
stas_rst
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 18:24

  stas_rst написав:Кабінет міністрів України скасував пільгову ціну на електроенергію для населення - 90 копійок за перші 100 кВт-год - з січня 2021 року і встановив її на рівні 1,68 грн за кВт-год.
Попередньо - до кінця березня 2021. Але немає нічого більш постійного, аніж тмчасове.
Здобули разом (с).

ага, антикоровірусний захід,
можна було ввести крім тимчасового війскового ще тимчасовий короновірусний податок
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 18:26

  change_pm написав:
  zРадио написав:Задолженности по зарплатам стремительно растут. На 50% c начала коронакризиса и на 8% за один ноябрь. При этом сами зарплаты, едва отыграв карантинное падение апреля-мая, остановили рост, притом, что инфляция только начала разгоняться. С учетом резкого повышения стоимости газа, тепла и э/э, полагаю, в 2021-м нас ждет падение располагаемых доходов на 10-20%

Зображення

http://ukrstat.gov.ua/express/expr2020/12/160.pdf
http://ukrstat.gov.ua/express/expr2020/12/161.pdf

Я написав схоже повідомлення, що моя з.п. з 11-13 років стала на планку і не росте, але я тупо біднію через те, що вартість життя росте (((

Повідомлення було видалено модератором... не по тємі ж...

зі. Треба мабуть я замінити на ми...

тре більше працювати, а не форумах і соціалочах чатитися
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 18:35

  stas_rst написав:
Кабінет міністрів України скасував пільгову ціну на електроенергію для населення - 90 копійок за перші 100 кВт-год - з січня 2021 року і встановив її на рівні 1,68 грн за кВт-год.

Попередньо - до кінця березня 2021. Але немає нічого більш постійного, аніж тимчасове.
Здобули разом (с).

весомый шаг к снижению коррупции и открытию рынка э/э для населения (по аналогии с промпотребителями)
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 18:50

  flyman написав:ойра 1.197 пора зливати.

Злив?! Задоволений?!
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 18:52

  prodigy написав:
  vitaliian написав:
  Долярчик написав:Це сьогодні має бути Трастове 29?

Наслаждайтесь моими летними прогнозами по евро.


1.21 до НГ не верю

в 2021 даже 1,25 будет вряд ли

Віра іноді нас підводить!
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 19:00

  Qwerty написав:
  flyman написав:ойра 1.197 пора зливати.

Злив?! Задоволений?!

так потрохи, усредняюсь,
я ще долари зливав, пошукай.

чи ти думаєш, що буду скиглити через парудесят недозароблених на "ловлі ножів"

єври пішли в гривні, а гривні пішли в дериватив на бетонометри, які дорожають швидше
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flyman
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