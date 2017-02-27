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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 28 гру, 2020 18:07
flyman написав: Амвросий написав:
все уже в евро сидят?
якщо всі повірили в євро, то пора його роняти
Рано рано 1,4 должны увидеть а там и можно вниз
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
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Додано: Пон 28 гру, 2020 18:19
Яша написав:
добавили ещё трехмесячный
выпуск в долларах ОВГЗ на завтра. припекает.*Відправлено з Чату
наближається свято
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Додано: Пон 28 гру, 2020 18:21
Я написав схоже повідомлення, що моя з.п. з 11-13 років стала на планку і не росте, але я тупо біднію через те, що вартість життя росте (((
Повідомлення було видалено модератором... не по тємі ж...
зі. Треба мабуть я замінити на ми...
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change_pm
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Додано: Пон 28 гру, 2020 18:22
Кабінет міністрів України скасував пільгову ціну на електроенергію для населення - 90 копійок за перші 100 кВт-год - з січня 2021 року і встановив її на рівні 1,68 грн за кВт-год.
Попередньо - до кінця березня 2021. Але немає нічого більш постійного, аніж тимчасове.
Здобули разом (с).
ПУМБ «всеМОЖУ» і «всеКАРТА» 100 грн. + КБ v.pumb.ua/bc8ZLj
Монобанк 50 грн. + КБ https://monobank.ua/r/DvvMrK
Форвард КоКо-картки 50-100 + КБ грн. http://lx4.me/c/nMLy19sk
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Додано: Пон 28 гру, 2020 18:24
stas_rst написав:Кабінет міністрів України скасував пільгову ціну на електроенергію для населення - 90 копійок за перші 100 кВт-год - з січня 2021 року і встановив її на рівні 1,68 грн за кВт-год.
Попередньо - до кінця березня 2021. Але немає нічого більш постійного, аніж тмчасове.
Здобули разом (с).
ага, антикоровірусний захід,
можна було ввести крім тимчасового війскового ще тимчасовий короновірусний податок
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Додано: Пон 28 гру, 2020 18:26
change_pm написав:
Я написав схоже повідомлення, що моя з.п. з 11-13 років стала на планку і не росте, але я тупо біднію через те, що вартість життя росте
(((
Повідомлення було видалено модератором... не по тємі ж...
зі. Треба мабуть я замінити на ми...
тре більше працювати, а не форумах і соціалочах чатитися
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Додано: Пон 28 гру, 2020 18:35
stas_rst написав:
Кабінет міністрів України скасував пільгову ціну на електроенергію для населення - 90 копійок за перші 100 кВт-год - з січня 2021 року і встановив її на рівні 1,68 грн за кВт-год.
Попередньо - до кінця березня 2021. Але немає нічого більш постійного, аніж тимчасове.
Здобули разом (с).
весомый шаг к снижению коррупции и открытию рынка э/э для населения (по аналогии с промпотребителями)
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Додано: Пон 28 гру, 2020 18:50
flyman написав:
ойра 1.197 пора зливати.
Злив?! Задоволений?!
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Додано: Пон 28 гру, 2020 18:52
prodigy написав: vitaliian написав: Долярчик написав:
Це сьогодні має бути Трастове 29?
Наслаждайтесь моими летними прогнозами по евро.
1.21 до НГ не верю
в 2021 даже 1,25 будет вряд ли
Віра іноді нас підводить!
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Додано: Пон 28 гру, 2020 19:00
Qwerty написав: flyman написав:
ойра 1.197 пора зливати.
Злив?! Задоволений?!
так потрохи, усредняюсь,
я ще долари зливав, пошукай.
чи ти думаєш, що буду скиглити через парудесят недозароблених на "ловлі ножів"
єври пішли в гривні, а гривні пішли в дериватив на бетонометри, які дорожають швидше
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