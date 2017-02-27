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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7067706870697070>
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 19:08

  stas_rst написав:
Кабінет міністрів України скасував пільгову ціну на електроенергію для населення - 90 копійок за перші 100 кВт-год - з січня 2021 року і встановив її на рівні 1,68 грн за кВт-год.

Попередньо - до кінця березня 2021. Але немає нічого більш постійного, аніж тимчасове.
Здобули разом (с).

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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 19:37

  stas_rst написав:
Кабінет міністрів України скасував пільгову ціну на електроенергію для населення - 90 копійок за перші 100 кВт-год - з січня 2021 року і встановив її на рівні 1,68 грн за кВт-год.

Попередньо - до кінця березня 2021. Але немає нічого більш постійного, аніж тимчасове.


"Покращення" поодинці не ходять.. Приватбанк повідомив про зниження ставки на залишок власних коштів за карткою Універсальна з 6% до 4% на рік.
Риторичне питання - де відповідне зниження за користування кредитними коштами з 3,5% до 1,5% на місяць? Зверніть увагу на різницю між кредитними та депо відсотками. Банк себе не обділив? :evil:
Lady_N
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 19:50

  Lady_N написав:"Покращення" поодинці не ходять.. Приватбанк повідомив про зниження ставки на залишок власних коштів за карткою Універсальна з 6% до 4% на рік.
Риторичне питання - де відповідне зниження за користування кредитними коштами з 3,5% до 1,5% на місяць? Зверніть увагу на різницю між кредитними та депо відсотками. Банк себе не обділив? :evil:

Это сюр какой-то держать в Привате деньги под 6% (уже 4%), когда есть куча альтернатив под 7-8%, и даже 10%.
Striker
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 19:55

  Striker написав:Это сюр какой-то держать в Привате деньги под 6% (уже 4%), когда есть куча альтернатив под 7-8%, и даже 10%.


причем в госбанке :)
Амвросий
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 20:00

  Амвросий написав:
  Striker написав:Это сюр какой-то держать в Привате деньги под 6% (уже 4%), когда есть куча альтернатив под 7-8%, и даже 10%.


причем в госбанке :)


Кто сказал, что я их "держу"? Деньги работают. Почти все операции идут через 24. Иногда приходится залезать в льготный период по кредиту.
Вы можете назвать другой банк с таким же удобным функционалом и меньшими % по кредиту или бОльшими по депо на остаток средств?
Lady_N
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 20:04

  Lady_N написав:Кто сказал, что я их "держу"? Деньги работают. Почти все операции идут через 24. Иногда приходится залезать в льготный период по кредиту.
Вы можете назвать другой банк с таким же удобным функционалом и меньшими % по кредиту или бОльшими по депо на остаток средств?

Monobank, Альфа, Forward.
Striker
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 20:06

  Амвросий написав:
  Striker написав:Это сюр какой-то держать в Привате деньги под 6% (уже 4%), когда есть куча альтернатив под 7-8%, и даже 10%.


причем в госбанке :)

Вам выпала честь разместить деньги в нашем банке (с)


по мотива безсметного бестселлера "Вам выпала честь работать в нашей компании".
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 20:27

  stas_rst написав:
Кабінет міністрів України скасував пільгову ціну на електроенергію для населення - 90 копійок за перші 100 кВт-год - з січня 2021 року і встановив її на рівні 1,68 грн за кВт-год.

Попередньо - до кінця березня 2021. Але немає нічого більш постійного, аніж тимчасове.
Здобули разом (с).

И не удосужились принять порядок компенсации бытовым потребителям газа установившим индивидуальный счетчик за свой счет утвержденный в законе
"Про забезпечення комерційного обліку природного газу" (5722 від 27.01.2017) щодо порядку встановлення лічильників споживачам природного газу с 2017 года!
Порядок і розміри компенсації витрат на придбання та встановлення приладів обліку природного газу для споживачів встановлюються Кабінетом Міністрів України.»;
Востаннє редагувалось ruvex в Пон 28 гру, 2020 20:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 20:28

  stas_rst написав:
Кабінет міністрів України скасував пільгову ціну на електроенергію для населення - 90 копійок за перші 100 кВт-год - з січня 2021 року і встановив її на рівні 1,68 грн за кВт-год.

Попередньо - до кінця березня 2021. Але немає нічого більш постійного, аніж тимчасове.
Здобули разом (с).


Население в 2019-м потребило 33 млрд кВтч. 80% потребления - внутри социального лимита 100 кВтч в месяц
https://delo.ua/business/potreblenie-el ... du-363659/

Т.е. объем дополнительных расходов населения в 2021-м составит (1,68 грн - 0,9 грн) * 33 млрд кВтч * 80% = 20,6 млрд грн.

Это примерно 1700 грн на каждое домохозяйство, или 1900 грн на каждого работающего. Средняя годовая нетто-зарплата равна 116 тыс грн. Т.е. сразу минус 1,6% всех доходов. У пенсионеров - порядка 50 тыс грн, или минус 3,8%. Одним росчерком пера...
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 20:34

  Striker написав:
  Lady_N написав:Кто сказал, что я их "держу"? Деньги работают. Почти все операции идут через 24. Иногда приходится залезать в льготный период по кредиту.
Вы можете назвать другой банк с таким же удобным функционалом и меньшими % по кредиту или бОльшими по депо на остаток средств?

Monobank, Альфа, Forward.


Спасибо, конечно. Стесняюсь спросить о комиссии по операциям с карт этих банков на Приватовские и обратно, поскольку 99% моих бизнес-партнеров работают по Приватовским картам.
Lady_N
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