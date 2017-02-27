Кабінет міністрів України скасував пільгову ціну на електроенергію для населення - 90 копійок за перші 100 кВт-год - з січня 2021 року і встановив її на рівні 1,68 грн за кВт-год.
Попередньо - до кінця березня 2021. Але немає нічого більш постійного, аніж тимчасове.
"Покращення" поодинці не ходять.. Приватбанк повідомив про зниження ставки на залишок власних коштів за карткою Універсальна з 6% до 4% на рік. Риторичне питання - де відповідне зниження за користування кредитними коштами з 3,5% до 1,5% на місяць? Зверніть увагу на різницю між кредитними та депо відсотками. Банк себе не обділив?
Lady_N написав:"Покращення" поодинці не ходять.. Приватбанк повідомив про зниження ставки на залишок власних коштів за карткою Універсальна з 6% до 4% на рік. Риторичне питання - де відповідне зниження за користування кредитними коштами з 3,5% до 1,5% на місяць? Зверніть увагу на різницю між кредитними та депо відсотками. Банк себе не обділив?
Это сюр какой-то держать в Привате деньги под 6% (уже 4%), когда есть куча альтернатив под 7-8%, и даже 10%.
Striker написав:Это сюр какой-то держать в Привате деньги под 6% (уже 4%), когда есть куча альтернатив под 7-8%, и даже 10%.
причем в госбанке
Кто сказал, что я их "держу"? Деньги работают. Почти все операции идут через 24. Иногда приходится залезать в льготный период по кредиту. Вы можете назвать другой банк с таким же удобным функционалом и меньшими % по кредиту или бОльшими по депо на остаток средств?
Lady_N написав:Кто сказал, что я их "держу"? Деньги работают. Почти все операции идут через 24. Иногда приходится залезать в льготный период по кредиту. Вы можете назвать другой банк с таким же удобным функционалом и меньшими % по кредиту или бОльшими по депо на остаток средств?
Кабінет міністрів України скасував пільгову ціну на електроенергію для населення - 90 копійок за перші 100 кВт-год - з січня 2021 року і встановив її на рівні 1,68 грн за кВт-год.
Попередньо - до кінця березня 2021. Але немає нічого більш постійного, аніж тимчасове. Здобули разом (с).
И не удосужились принять порядок компенсации бытовым потребителям газа установившим индивидуальный счетчик за свой счет утвержденный в законе "Про забезпечення комерційного обліку природного газу" (5722 від 27.01.2017) щодо порядку встановлення лічильників споживачам природного газу с 2017 года!
Порядок і розміри компенсації витрат на придбання та встановлення приладів обліку природного газу для споживачів встановлюються Кабінетом Міністрів України.»;
Востаннє редагувалось ruvex в Пон 28 гру, 2020 20:30, всього редагувалось 1 раз.
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Т.е. объем дополнительных расходов населения в 2021-м составит (1,68 грн - 0,9 грн) * 33 млрд кВтч * 80% = 20,6 млрд грн.
Это примерно 1700 грн на каждое домохозяйство, или 1900 грн на каждого работающего. Средняя годовая нетто-зарплата равна 116 тыс грн. Т.е. сразу минус 1,6% всех доходов. У пенсионеров - порядка 50 тыс грн, или минус 3,8%. Одним росчерком пера...
Lady_N написав:Кто сказал, что я их "держу"? Деньги работают. Почти все операции идут через 24. Иногда приходится залезать в льготный период по кредиту. Вы можете назвать другой банк с таким же удобным функционалом и меньшими % по кредиту или бОльшими по депо на остаток средств?
Monobank, Альфа, Forward.
Спасибо, конечно. Стесняюсь спросить о комиссии по операциям с карт этих банков на Приватовские и обратно, поскольку 99% моих бизнес-партнеров работают по Приватовским картам.