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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7067706870697070
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 20:36

  Lady_N написав:Стесняюсь спросить о комиссии по операциям с карт этих банков на Приватовские и обратно, поскольку 99% моих бизнес-партнеров работают по Приватовским картам.

расслабся, бесплатно с Моно
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 20:39

  Lady_N написав:Спасибо, конечно. Стесняюсь спросить о комиссии по операциям с карт этих банков на Приватовские и обратно, поскольку 99% моих бизнес-партнеров работают по Приватовским картам.

С этих банков - бесплатно. А обратно - Приват возьмёт свою комиссию в любом случае, потому что это Приват. :)
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