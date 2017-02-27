Т.е. объем дополнительных расходов населения в 2021-м составит (1,68 грн - 0,9 грн) * 33 млрд кВтч * 80% = 20,6 млрд грн.
Это примерно 1700 грн на каждое домохозяйство, или 1900 грн на каждого работающего. Средняя годовая нетто-зарплата равна 116 тыс грн. Т.е. сразу минус 1,6% всех доходов. У пенсионеров - порядка 50 тыс грн, или минус 3,8%. Одним росчерком пера...
В телеграмі популярно пояснили, що - це договорняк заплатити за зелену енернутику поважним людям...
Т.е. объем дополнительных расходов населения в 2021-м составит (1,68 грн - 0,9 грн) * 33 млрд кВтч * 80% = 20,6 млрд грн.
Это примерно 1700 грн на каждое домохозяйство, или 1900 грн на каждого работающего. Средняя годовая нетто-зарплата равна 116 тыс грн. Т.е. сразу минус 1,6% всех доходов. У пенсионеров - порядка 50 тыс грн, или минус 3,8%. Одним росчерком пера...
экономный у нас народ.. вот перестанут потреблять э/э им назло, пусть обратно засовывают её в... атомный реактор.
верю в евро... по 1,4 минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
Не верят, что (знают, что НЕ) увидят живое бабло от мвф, поэтому пока "программа" типа восстановлена и ставки приемлимы, хватают бридж-кредиты, дорожные займы, бонды на внешке и + по овгз валютой тарятся, заодно дают госам и прочей свите куда-то баксы девать под 3+%. фев-март - 1й пик выплат по внешнему госдогу.
Т.е. объем дополнительных расходов населения в 2021-м составит (1,68 грн - 0,9 грн) * 33 млрд кВтч * 80% = 20,6 млрд грн.
Это примерно 1700 грн на каждое домохозяйство, или 1900 грн на каждого работающего. Средняя годовая нетто-зарплата равна 116 тыс грн. Т.е. сразу минус 1,6% всех доходов. У пенсионеров - порядка 50 тыс грн, или минус 3,8%. Одним росчерком пера...
Навіть теоретично не може бути 1700 грн на домогосподарство 1 Пільгових 100 Квт*годин на місяць дають на одне домогосподарство(на один лічильник) 2 Різниця 1,68-0,90=0,78 * 100 Квт в місяць * 12 місяців =936 грн 3 Не всі домогосподарства споживають 100 і більше Квт*годин ( ті які спожили менше 100 Квт*годин) - ті менше й втратять.
Так що уважніше з цифрами ,бо похибка в 200% - це багатенькл ПС-домогосподарство в середньому складається з трьох осіб Тому річна втрата на особу в середньому(312 грн/12 місяців= 1 долар в місяць).