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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7068706970707071>
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 20:36

  Lady_N написав:Стесняюсь спросить о комиссии по операциям с карт этих банков на Приватовские и обратно, поскольку 99% моих бизнес-партнеров работают по Приватовским картам.

расслабся, бесплатно с Моно
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 20:39

  Lady_N написав:Спасибо, конечно. Стесняюсь спросить о комиссии по операциям с карт этих банков на Приватовские и обратно, поскольку 99% моих бизнес-партнеров работают по Приватовским картам.

С этих банков - бесплатно. А обратно - Приват возьмёт свою комиссию в любом случае, потому что это Приват. :)
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 20:54

  zРадио написав:
  stas_rst написав:
Кабінет міністрів України скасував пільгову ціну на електроенергію для населення - 90 копійок за перші 100 кВт-год - з січня 2021 року і встановив її на рівні 1,68 грн за кВт-год.

Попередньо - до кінця березня 2021. Але немає нічого більш постійного, аніж тимчасове.
Здобули разом (с).


Население в 2019-м потребило 33 млрд кВтч. 80% потребления - внутри социального лимита 100 кВтч в месяц
https://delo.ua/business/potreblenie-el ... du-363659/

Т.е. объем дополнительных расходов населения в 2021-м составит (1,68 грн - 0,9 грн) * 33 млрд кВтч * 80% = 20,6 млрд грн.

Это примерно 1700 грн на каждое домохозяйство, или 1900 грн на каждого работающего. Средняя годовая нетто-зарплата равна 116 тыс грн. Т.е. сразу минус 1,6% всех доходов. У пенсионеров - порядка 50 тыс грн, или минус 3,8%. Одним росчерком пера...

В телеграмі популярно пояснили, що - це договорняк заплатити за зелену енернутику поважним людям...

Манупасам зжати що там зжимається і тєрпіти )))

Чи як каже Флай - працюй більше )))
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 20:55

  vitaliian написав:
  stas_rst написав:
Кабінет міністрів України скасував пільгову ціну на електроенергію для населення - 90 копійок за перші 100 кВт-год - з січня 2021 року і встановив її на рівні 1,68 грн за кВт-год.

Попередньо - до кінця березня 2021. Але немає нічого більш постійного, аніж тимчасове.
Здобули разом (с).

Меньше кормить и больше доить.

Краще - чемодан - вокзал - Варшава ...

зі. Ну як і завжди виходити ніхто нікуди не буде. І це правильно. Варіант з чемоданом краще )))
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 20:58

  zРадио написав:
  stas_rst написав:
Кабінет міністрів України скасував пільгову ціну на електроенергію для населення - 90 копійок за перші 100 кВт-год - з січня 2021 року і встановив її на рівні 1,68 грн за кВт-год.

Попередньо - до кінця березня 2021. Але немає нічого більш постійного, аніж тимчасове.
Здобули разом (с).


Население в 2019-м потребило 33 млрд кВтч. 80% потребления - внутри социального лимита 100 кВтч в месяц
https://delo.ua/business/potreblenie-el ... du-363659/

Т.е. объем дополнительных расходов населения в 2021-м составит (1,68 грн - 0,9 грн) * 33 млрд кВтч * 80% = 20,6 млрд грн.

Это примерно 1700 грн на каждое домохозяйство, или 1900 грн на каждого работающего. Средняя годовая нетто-зарплата равна 116 тыс грн. Т.е. сразу минус 1,6% всех доходов. У пенсионеров - порядка 50 тыс грн, или минус 3,8%. Одним росчерком пера...
экономный у нас народ.. вот перестанут потреблять э/э им назло, пусть обратно засовывают её в... атомный реактор.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 21:00

  change_pm написав:
  vitaliian написав:Меньше кормить и больше доить.

Краще - чемодан - вокзал - Варшава ...

зі. Ну як і завжди виходити ніхто нікуди не буде. І це правильно. Варіант з чемоданом краще )))

Отсюда есть карта поляка, но нет карты украинца.
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 21:13

  ruvex написав:
  change_pm написав:
  vitaliian написав:Меньше кормить и больше доить.

Краще - чемодан - вокзал - Варшава ...

зі. Ну як і завжди виходити ніхто нікуди не буде. І це правильно. Варіант з чемоданом краще )))

Отсюда есть карта поляка, но нет карты украинца.

Нажаль пчеловод не підсуєтілся, а так дишав, так дишав...

До речі, офігенна думка для того часу. Діаспорі зійшло б на Ура!
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 21:23

  Яша написав: добавили ещё трехмесячный выпуск в долларах ОВГЗ на завтра. припекает.

*Відправлено з Чату


Не верят, что (знают, что НЕ) увидят живое бабло от мвф, поэтому пока "программа" типа восстановлена и ставки приемлимы, хватают бридж-кредиты, дорожные займы, бонды на внешке и + по овгз валютой тарятся, заодно дают госам и прочей свите куда-то баксы девать под 3+%.
фев-март - 1й пик выплат по внешнему госдогу.
matroSkin
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 21:24

  matroSkin написав:Не верят, что (знают, что НЕ) увидят живое бабло от мвф


если бы не верили, тогда не было бы смысла повышать тарифы. А тарифы повышают, значит верят что кредит будет. Пока есть возможность увеличивать нагрузку на население, кредиты будут давать.
Востаннє редагувалось Амвросий в Пон 28 гру, 2020 21:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 21:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Население в 2019-м потребило 33 млрд кВтч. 80% потребления - внутри социального лимита 100 кВтч в месяц
https://delo.ua/business/potreblenie-el ... du-363659/

Т.е. объем дополнительных расходов населения в 2021-м составит (1,68 грн - 0,9 грн) * 33 млрд кВтч * 80% = 20,6 млрд грн.

Это примерно 1700 грн на каждое домохозяйство, или 1900 грн на каждого работающего. Средняя годовая нетто-зарплата равна 116 тыс грн. Т.е. сразу минус 1,6% всех доходов. У пенсионеров - порядка 50 тыс грн, или минус 3,8%. Одним росчерком пера...
Навіть теоретично не може бути 1700 грн на домогосподарство
1 Пільгових 100 Квт*годин на місяць дають на одне домогосподарство(на один лічильник)
2 Різниця 1,68-0,90=0,78 * 100 Квт в місяць * 12 місяців =936 грн
3 Не всі домогосподарства споживають 100 і більше Квт*годин ( ті які спожили менше 100 Квт*годин) - ті менше й втратять.

Так що уважніше з цифрами ,бо похибка в 200% - це багатенькл
ПС-домогосподарство в середньому складається з трьох осіб
Тому річна втрата на особу в середньому(312 грн/12 місяців= 1 долар в місяць).
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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